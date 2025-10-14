¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ø¤Î¶¨»¿³èÆ°¤òÀ®¸ùÎ¢¤Ë½ªÎ»¡¡EV¥Ð¥¹¡ÖELEC CITY TOWN¡Ê¥¨¥ì¥¯ ¥·¥Æ¥£ ¥¿¥¦¥ó¡Ë¡×¤¬±ä¤Ù47Ëü¿Í°Ê¾å¤Î²÷Å¬¤ÊËüÇîÂÎ¸³¤Ë¹×¸¥
- Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ø¤Î¶¨»¿¤ÇEV¥Ð¥¹¤òÄó¶¡¡¢±ä¤Ù47Ëü¿Í¤Î²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°¤ÈµÙ·Æ¤ò¼Â¸½¡£
- EV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀÅ½ÍÀ¤È²÷Å¬À¤Ç¡¢¼Á¤Î¹â¤¤°ÜÆ°¤ÈµÙ·Æ¤Î»þ´Ö¤òÍè¾ì¼Ô¤ØÄó¶¡¡£
- ÇÓ½Ð¥¬¥¹¥¼¥í¤ÎEV¥Ð¥¹±¿¹Ô¤òÄÌ¤¸¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ò²ñ¤òÍè¾ì¼Ô¤¬ÂÎ¸³¡£
¡¡Hyundai Mobility Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼·¸Þ»°ÌÚ ÉÒ¹¬¡¢°Ê²¼¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡ÊÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ë¤Î¡Ö¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ËüÇî¡×¤Ë¥Ö¥í¥ó¥º¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¶¨»¿¤·¡¢´ü´ÖÃæ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ÷·Þ¤ª¤è¤ÓÍè¾ì¼Ô¤Ø¤ÎµÙ·Æ¾ì½ê¤È¤·¤ÆÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¥Ð¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¶¨»¿³èÆ°¤Ï¡¢ËüÇî¤òË¬¤ì¤¿Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤Î¤Ê¤«¡¢10·î13Æü¤ÎÊÄËë¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆÌµ»ö½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¡¢¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤ÏÇÓ½Ð¥¬¥¹¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¿··¿Ãæ·¿ÅÅµ¤Ï©Àþ¥Ð¥¹¡ÖELEC CITY TOWN¡Ê¥¨¥ì¥¯ ¥·¥Æ¥£ ¥¿¥¦¥ó¡Ë¡×2Âæ¤ò¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ÷·ÞÍÑ¤Ë¡¢¤Þ¤¿1Âæ¤òµÙ·ÆÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë²þÁõ¤·¤¿¡ÖGreen Park Bus¡Ê¥°¥êー¥ó ¥Ñー¥¯ ¥Ð¥¹¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤ÏÌó29Ëü¿Í¡¢Íè¾ì¼ÔµÙ·Æ¥Ð¥¹¤ÏÌó18Ëü¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÌÔ½ë¤ä±«Å·»þ¤Ë¤ª¤±¤ë²÷Å¬¤Ê°ÜÆ°¤ÈµÙÂ©¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥¹¥àー¥º¤Ê±¿±Ä¤ÈÍè¾ì¼Ô¤Î²÷Å¬¤ÊËüÇîÂÎ¸³¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ÷·ÞÍÑEV¥Ð¥¹¡ÖELEC CITY TOWN¡Ê¥¨¥ì¥¯ ¥·¥Æ¥£ ¥¿¥¦¥ó¡Ë¡×
µÙ·ÆÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸EV¥Ð¥¹¡ÖGreen Park Bus¡Ê¥°¥êー¥ó ¥Ñー¥¯ ¥Ð¥¹¡Ë¡×
ÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥ÕÁ÷·Þ¥Ð¥¹¡ä
¡ÖÀ¾¥²ー¥È¤Þ¤ÇÊâ¤«¤Ê¤¯¤Æ½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö±«¤ÎÆü¤ÏÈó¾ï¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö¿¿²Æ¤Î±êÅ·²¼¤ÏÈó¾ï¤Ë½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡ãÍè¾ì¼ÔµÙ·Æ¥Ð¥¹¡ä
¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤âÎÃ¤·¤¯¡¢²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¡Ö½¼ÅÅ¤¬¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ÎÃ¤·¤¤¤È¤³¤í¤ÇµÙ·Æ¤·¤Ê¤¬¤é½¼ÅÅ½ÐÍè¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡×
¡ÖÅÅµ¤¥Ð¥¹¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÀÅ¤«¤Ç¤¹¤Í¡£Æ÷¤¤¤âÌµ¤¤¤·¡¢¥¤¥áー¥¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡×
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼·¸Þ»°ÌÚ ÉÒ¹¬¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËELEC CITY TOWN¡Ê¥¨¥ì¥¯ ¥·¥Æ¥£ ¥¿¥¦¥ó¡Ë¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿Í¤È´Ä¶¤¬¶¦¤Ëµ±¤¯Ì¤Íè¤Î»Ñ¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ë¬¤ì¤¿Êý¡¹¤Î¾Ð´é¤ä¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÂç¤¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶¨»¿¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿¤³¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¡¢¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
ELEC CITY TOWN¡Ê¥¨¥ì¥¯ ¥·¥Æ¥£ ¥¿¥¦¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖELEC CITY TOWN¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¼ÖÂÎµ¬³Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë½àµò¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Ï©Àþ¥Ð¥¹¤Ç¤¹¡£¥ï¥ó¥Þ¥óÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ËÉ¬Í×¤ÊÁõÈ÷¤Î²ÍÁõ¤ËÂÐ±þ¡£¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÅëºÜ¤·220km°Ê¾å¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò³ÎÊÝ¡Ê¢¨1¡Ë¡£¿·µ¬¼ÖíÒÅÐÏ¿¸å¤«¤é¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¡¢¥µ¥¤¥É¥ß¥éー¡ÊÊÒÂ¦¡Ë¤Ï10Ç¯´Ö¡¢¥¿¥¤¥ä¥Ñ¥ó¥¯¤Ï5Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê½¤Íý¡¦¸ò´¹¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨2¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢¾èµÒ¾è²¼¼Ö»þ¤Î»à³ÑÃÏÂÓ¤Î¾ã³²Êª¤ò´¶ÃÎ¤¹¤ë¡ÖSEW-Near¡×µ¡Ç½¡¢³Æ¼ï¥»¥ó¥µー¤Ç¼ÖÎ¾¤ÎµóÆ°¤òÂ¬Äê¤·¡¢¥âー¥¿ー¤Î½ÐÎÏ¡¦¥Ö¥ìー¥¤òÀ©¸æ¤¹¤ë»ö¤Ç°Å·¸õ¤ä³ê¤ê¤ä¤¹¤¤Ï©ÌÌ¤Ç¤â¼ÖíÒ¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¡ÖVDC¡Ê¼ÖíÒ°ÂÄêÁõÃÖ¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹±¿¹Ô¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë³Æ¼ï°ÂÁ´ÁõÃÖ¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼ÖíÒ´ÉÍý¤Î¾ÊÎÏ²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëOBD2¥³¥Í¥¯¥¿¤ò²ð¤·¤¿¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆ³Æþ½àÈ÷¡¢¥Ð¥¹»ö¶È¼ÔÍÍ¤Î¼ÖíÒ¸Î¾ã¤ä½¤ÍýÂÐ±þ¤Ë¤è¤ë²ÔÆ¯»þ´Ö¸º¾¯¡Ê¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥à¡Ë¤Ø¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºßÈÎÇäÃæ¤Î¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤ÎÂç·¿´Ñ¸÷¥Ð¥¹¡ÖUniverse¡Ê¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ë¡×¤ÎÉôÉÊÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¹ñÆâÍâÆüÇ¼ÉÊÎ¨95¡ó°Ê¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½é´üÉôÉÊºß¸Ë¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î¥Ð¥¹»ö¶È¼ÔÍÍ¤Ë¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë³Æ¼ï¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖELEC CITY TOWN¡×¤Ï¡¢¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÍ¢Á÷µ»½Ñ¶¨²ñ¡ÊJapan Automobile Transport Technology Association¡¢°Ê²¼¡§JATA¡Ë¤«¤é¡¢¡ÖÊä½õÂÐ¾Ý¼ÖíÒ¡×¤È¤·¤ÆÊä½õ¶â¤ò¸òÉÕ¤µ¤ì¡¢¡ÖELEC CITY TOWN¡×¤ò¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬1ÂæÆ³Æþ¤¹¤ë¤´¤È¤Ë¡¢JATA¤è¤ê17,692,000±ß¤¬¥Ð¥¹»ö¶È¼Ô¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤ËÊä½õ¶â¤È¤·¤Æ¸òÉÕ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£
ELEC CITY TOWN¤È¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://hyundai-truckbus.co.jp/index.html
¢¨1¡§¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï³°µ¤²¹¤äÎäÃÈË¼ÁõÃÖ»ÈÍÑ¡¢¤Þ¤¿¾è¼Ö¿Í¿ô¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨2¡§ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢Hyundai¤È¼Â¹Ô¼Ô¤¬Ï¢ÂÓ¤·¤Æ¡¢½¤Íý¡Ê¤â¤·¤¯¤Ï¸ò´¹¡Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÏHyundai»ØÄê¶¨ÎÏÀ°È÷¹©¾ì¤Ë¸Â¤ê¡¢³î¤Ä¤´ÍøÍÑ´ü´ÖÆâ¤Î¾å¸Â²ó¿ô¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Hyundai¤È»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥ß¥¢¡¦¥¤¥ó¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡§¾ÜºÙ¤ÏÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÍ¢Á÷µ»½Ñ¶¨²ñ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ø https://ataj.or.jp/
Hyundai¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1967Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤¿Hyundai Motor Company¤Ï¡¢À¤³¦200¥õ¹ñ°Ê¾å¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢12Ëü¿Í°Ê¾å¤Î½¾¶È°÷¤ò¸ÛÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½¼ÂÅª¤Ê²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡ÖProgress for Humanity¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢Hyundai Motor¤Ï¥¹¥Þー¥È¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥ç¥ó¥Ç¤Ï¡¢³×¿·Åª¤Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤äAdvanced Air Mobility¡ÊAAM¡Ë¤Ê¤É¤ÎÀè¿Êµ»½Ñ¤ËÅê»ñ¤·¡¢Ì¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Hyundai Motor¤Ï¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¿åÁÇÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤ÈÅÅµ¤¼«Æ°¼Öµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¼Ö¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Hyundai Motor Company¤È¤½¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤è¤ê¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.hyundai.com/worldwide/en/