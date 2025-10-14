¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Âè67²ó ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê25£í¡Ë¿å±Ë¶¥µ»Âç²ñ¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¼Ì¿¿¤Ï2024Ç¯¤ÎÍÍ»Ò
¡¡Áí¹ç·úÀßµ¡³£¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª(ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCOO¡§¾®¾ÂÄ¾¿Í¡¢°Ê²¼¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª)¤Ï¡¢2025Ç¯10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë～10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè67²ó ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê25£í¡Ë¿å±Ë¶¥µ»Âç²ñ¡×¤ò¶¥±ËÆüËÜÂåÉ½¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÂè67²ó ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê25£í¡Ë¿å±Ë¶¥µ»Âç²ñ¡×¤Ï¡¢¶¥±Ë¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¿å±ËÂç²ñ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿å±ËÏ¢ÌÁ¤¬¼çºÅ¤·¡¢ÃË»Ò¡¢½÷»Ò¤È¤â¤Ë¡¢¼«Í³·Á¡¢ÇØ±Ë¤®¡¢Ê¿±Ë¤®¡¢¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¡¢¸Ä¿Í¥á¥É¥ìー¤Î17¼ïÌÜ¤ÇÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÂç²ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥¯¥Æ¥£¥ª¤Ï¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤òÄÌ¤¸Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë³èÆ°¤òº£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Âç²ñ¼Â»Ü³µÍ×