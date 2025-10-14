Ä¹ºê¸©¸ÞÅç»Ô¡Ê¸ÞÅçÎóÅç¡Ë¤¬11·î8Æü(ÅÚ)¤ËÅìµþ¤Ç°Ü½»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¸ÞÅç»Ô°Ü½»¥»¥ß¥Êー¡õÀèÇÚ°Ü½»¼Ô¤Û¤ó¤Í¥Èー¥¯¡×¤ò³«ºÅ¡ª
Êë¤é¤·¤Ë¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Åç¡É¤È¤·¤Æ¡¢²áµî5Ç¯´Ö¤ÇÌó1,200¿Í¡ÊU¥¿ー¥ó´Þ¤à¡Ë¤¬°Ü½»¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹ºê¸©¸ÞÅç»Ô¤¬¡¢2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ)¤ËÅìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤ÎÅìµþ¸òÄÌ²ñ´ÛÆâ¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È²óµ¢»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ë¤Æ°Ü½»¥»¥ß¥Êー¡õÀèÇÚ°Ü½»¼Ô¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¸ÞÅç»Ô¤Ø¤Î°Ü½»¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¬¡¢Åç¤Î´ðËÜ¾ðÊó¤äÎ¥Åç°Ü½»¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢¤½¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë°Ü½»¤µ¤ì¤¿ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÞÅç¤Ç¤ÎÊë¤é¤·¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf_2uH_zcG1Dy3raSW4ztLcs90ZS3IBxAgWjH29uFuNdkwaA/viewform?usp=dialog
¿½¹þÄùÀÚ¡§2025Ç¯11·î5Æü(¿å) Àµ¸á¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤ê
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ: 2025Ç¯11·î8Æü(ÅÚ) 12:00～15:30½ªÎ»Í½Äê
¾ì½ê: ¤Õ¤ë¤µ¤È²óµ¢»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¥»¥ß¥Êー¥ëー¥àB
¡Ê¢©100-0006 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®2-10-1Åìµþ¸òÄÌ²ñ´Û8F¡Ë
- JR»³¼êÀþ¡¦µþÉÍÅìËÌÀþÍ³ÚÄ®±Ø¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
- Í³ÚÄ®ÀþÍ³ÚÄ®±Ø¤è¤êÅÌÊâ1Ê¬
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡§30Ì¾ (»öÁ°¿½¹þÀ©)
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¸ÞÅç»Ô¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥¯¥¤¥ºÂç²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢°Ü½»Àè¤Ë¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤äÎ¥Åç°Ü½»¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ù¤ë¥»¥ß¥Êー¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤âµ®½Å¤ÊÀèÇÚ°Ü½»¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤òÊ¹¤±¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
¸ÞÅç¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¥Õ¥êー¥Èー¥¯¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Îµ¿Ìä¤äÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤Ç¤Î»²²Ã¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
Æ©¤ÄÌ¤ë¥Óー¥Á¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ëÅç¤°¤é¤·
¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à[É½: https://prtimes.jp/data/corp/32871/table/313_1_562d09f4d82e4319637ea3bcf4ff15dc.jpg?v=202510150126 ]
¢¨¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»þ´Ö¤Ï¡¢ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥»¥ß¥Êー¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢°ìÉôÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¸ÞÅç»Ô¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËUI¥¿ー¥ó¤¬Â¿¤¤Ê¡¹¾Åç¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á- ¼«Á³¤¬Ë¤«¤Ê¾ì½ê¤äÎ¥Åç¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
- ¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿ÅçÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤Êý
- ¸ÞÅç»Ô¤¬°Ü½»Àè¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
- ¡Ö°Ü½»¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ËÇùÁ³¤ÈÆ´¤ì¤Æ¤¤¤ë
- °Ü½»¤Þ¤Ç¤Ë²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Êý
- ¿Í¤È¤Î¸òÎ®¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤Êý
- ¸ÞÅç»Ô¤Ø¤Î°Ü½»¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¢¨°Ü½»¸¡Æ¤¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Î¤´»²²Ã¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼µ¤Î¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼çºÅ
¸ÞÅç»ÔÌò½êÃÏ°è¶¨Æ¯²Ý¡¢¤Ê¤¬¤µ¤°Ü½»¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ーÅìµþÁë¸ý
¡Ê¶¦ºÅ¡Ë¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¤Õ¤ë¤µ¤È²óµ¢¡¦°Ü½»¸òÎ®¿ä¿Êµ¡¹½
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¸ÞÅç»ÔÌò½êÃÏ°è¿¶¶½ÉôÃÏ°è¶¨Æ¯²Ý°Ü½»Äê½»Â¥¿ÊÈÉ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ: 0959-76-3070 (Ä¾ÄÌ)
¢¨¾ðÊó¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹ºê¸©¸ÞÅç»Ô¤È¤Ï
Ä¹ºê¸©¤ÎÀ¾¤ËÉâ¤«¤ÖÂç¾®Ìó150¤ÎÅç¡¹¤«¤é¤Ê¤ë¸ÞÅçÎóÅç¡£
¸ÞÅçÎóÅç¤ÎºÇÆîÃ¼¤Ë¤¢¤ë¸ÞÅç»Ô¤Ï¡¢¸ÞÅçÎóÅçºÇÂç¤ÎÅç¡¢Ê¡¹¾Åç¤Èµ×²ìÅç¡¢ÆàÎ±Åç¤ÎÂç¤¤Ê3¤Ä¤ÎÅç¤ò´Þ¤à10¤ÎÍ¿ÍÅç¤È53¤ÎÌµ¿ÍÅç¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èô¹Ôµ¡¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë¾è¤ê·Ñ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð±©ÅÄ¶õ¹Á¡¦°ËÃ°¶õ¹Á¤«¤é¤ÏºÇÃ»Ìó3»þ´Ö¤ÇÅþÃå¤·¤Þ¤¹¡£
Èþ¤·¤¤¼«Á³¤ä¿·Á¯¤ÇËÉÙ¤Ê¿©ºà¡¢¸Å¤¤Îò»Ë¤ÈÊ¸²½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÞÅç»Ô¤Ï¡¢¿·¤·¤¤»ö¶È¤ä¸ÛÍÑ¤¬À¸¤Þ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¸µµ¤¤ÊÅç¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Êë¤é¤·¤Î´Ä¶¤âÀ°¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎÂç·¿¥¹ー¥Ñー¤ä¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢Áí¹çÉÂ±¡¤ä¿ÇÎÅ½ê¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢ÊÝ°é½ê¤ä¾®Ãæ³Ø¹»¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¡¢¡Ö°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ëÅç¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î°Ü½»Àè¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¶õ¤«¤é¸«¤¿Ê¡¹¾Åç¤Î»Ô³¹ÃÏ¡£Î¥Åç¤Ê¤¬¤é¤âÀ¸³è¤ËÉÔÊØ¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¡£
¸ÞÅç»ÔÁ´ÂÎ¤Î¿Í¸ý¤Ï¡¢33,232¿Í¡ÊR7Ç¯9·îËö¸½ºß¡Ë¡£Ä¾¶á5Ç¯´Ö¤ÇÌó1,200¿Í¤Î°Ü½»¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á30Âå¤Þ¤Ç¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤¬È¾¿ô°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄêÃåÎ¨¤ÏÌó8³ä¤Ç¤¹¡£
³¤»ºÊª¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¸ÞÅç»Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌîºÚ¤â²ÌÊª¤â¤ªÊÆ¤âÆù¤âÈþÌ£¤·¤¤¡ª
¸ÞÅç»Ô°Ü½»¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡ª
¿·¤·¤¤¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¸ÞÅç¤ÎË¤«¤Ê¼«Á³¤äÊë¤é¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¤è¤êÄ¾´¶Åª¤«¤ÄÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀèÇÚ°Ü½»¼Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ä»Å»ö¡¦½»¤Þ¤¤¤Î¾ðÊó¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ê¤É¡¢°Ü½»¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òËþºÜ¡£
¸ÞÅç¤Ç¤Î¿·¤·¤¤À¸³è¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âºþ¿·¤·¡¢¤è¤ê¸«¤ä¤¹¤¯»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¸å¤Î°Ü½»¥µ¥¤¥ÈTOP¥Úー¥¸
¤¼¤Ò¡¢¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸ÞÅç»Ô°Ü½»¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤À¤±¤Î¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Åç¤°¤é¤·¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿·¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://goto.nagasaki-tabinet.com/iju/(https://goto.nagasaki-tabinet.com/iju/)
¢¨2025Ç¯10·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¸ø³«