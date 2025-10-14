¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î¤¿¤á¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖCREATORS LOUNGE ZENON¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º ¥é¥¦¥ó¥¸ ¥¼¥Î¥ó¡Ë¡×¤¬µÈ¾Í»û¤Ë10·î17Æü¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËÙ¹¾¿®É§¡¿ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»Ö¸þ¤Î¿Í¡¹¤¬¼«Í³¤Ë½¸¤¤¡¢ÁÏºî¤ä¸òÎ®¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥·¥§¥¢¤¹¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖCREATORS LOUNGE ZENON¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËµÈ¾Í»û¤Ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¡²è¡¦¥¢ー¥È¡¦ÁÏºî¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤Î¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢ºî¶È¡¦ÂÇ¹ç¤»¡¦Å¸¼¨¡¦¸òÎ®¤Ê¤ÉÂ¿ÌÜÅª¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»ÜÀß¥³¥ó¥»¥×¥È
¡ÖÁÏ¤ë¿Í¤Î¡¢¡È¤Ò¤é¤á¤¡É¤¬¸ò¤ï¤ë¾ì½ê¡×
¡ÖCREATORS LOUNGE ZENON¡×¤Ï¡¢Ì¡²è½ÐÈÇ¼Ò¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¡¢
¡È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÁÏºî³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥·¥§¥¢¤¹¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¡É¤Ç¤¹¡£
Ì¡²è¤ä¥¢ー¥ÈËÜ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤Ê½¸Ãæºî¶È¤«¤éÃç´Ö¤È¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¸ò´¹¤Þ¤Ç¡¢
Â¿ÍÍ¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»ÜÀß³µÍ×
Ì¾¾Î¡§CREATORS LOUNGE ZENON¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥é¥¦¥ó¥¸ ¥¼¥Î¥ó¡Ë
¥ªー¥×¥óÆü¡§2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»ÔµÈ¾Í»ûÆîÄ®2-11-3
±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹
ÍøÍÑ·ÁÂÖ¡§»þ´ÖÂß¤·¡¦Í½ÌóÀ©¡Ê¥É¥í¥Ã¥×¥¤¥óÍøÍÑ¤â²Ä¡Ë
ÍøÍÑÂÐ¾Ý¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢³ØÀ¸¡¢°ìÈÌÍøÍÑ¼Ô ¤Û¤«
±Ä¶È»þ´Ö¡§11¡§00～20¡§00
ÄêµÙÆü¡§Ëè½µ²ÐÍË¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï
¢£ÎÁ¶â·ÁÂÖ
1¡§¥Æ¥é¥¹¥¨¥ê¥¢¡¦¥Ó¥Ã¥°¥Æー¥Ö¥ë¥¨¥ê¥¢¡¦¾®¾å¤¬¤ê¥¨¥ê¥¢¡¦¥ªー¥×¥ó¥¨¥ê¥¢
2¡§¸Ä¼¼¥Öー¥¹¥¨¥ê¥¢¡Ê1F¡Ë
3¡§¸Ä¼¼¥Öー¥¹¥¨¥ê¥¢¡Ê2F¡Ë¥Ú¥ó¥¿¥ÖÀÊ
4¡§±þÀÜ¥¨¥ê¥¢¡Ê1F¡Ë¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¨¥ê¥¢
5¡§¥í¥Õ¥È¥¨¥ê¥¢¡Ê2F¡Ë
¢£ÆÃÄ§¡¦ÀßÈ÷¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü Â¿ºÌ¤ÊºÂÀÊ¥¨¥ê¥¢
¡¦ ¸Ä¼¼¥Öー¥¹¡§½¸Ãæ¤·¤Æºî¶È¤Ç¤¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ëー¥à¡£±Õ¾½¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÉÕ¤¤ÎÉô²°¤âÍÑ°Õ¡£
¡¦ ¥ªー¥×¥ó¥¨¥ê¥¢¡§¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤ä¥Ó¥Ã¥°¥Æー¥Ö¥ëÀÊ¤Ê¤É¡¢ÆÉ½ñ¡¦ºî¶È¡¦ÃÌ¾Ð¤Ë¤âºÇÅ¬¡£
¡¦ È¾¸Ä¼¼¥Öー¥¹¡¿±þÀÜ¼¼¡§ÂÇ¹ç¤»¤ä¾¦ÃÌ¤Ë¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¡¦ ÂßÀÚ¥¨¥ê¥¢¡§²ñµÄ¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍøÍÑ¤ËÂÐ±þ¡£
¥Æ¥é¥¹ÀÊ
¡ü ½¼¼Â¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£
¡¦ ¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¡õ¥Õ¥êー¥¹¥Ê¥Ã¥¯
¡¦ ÍÎÁ¡Ö¥éー¥á¥óÄ´Íý´ï¡×¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÂÞÌÍ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÀßÈ÷
¡¦ ÌµÎÁWi-Fi¡¿ÅÅ¸»´°È÷
¥Õ¥êー¥¹¥Ê¥Ã¥¯
¡ü ¥¢ー¥È¥¨¥ê¥¢¡Ê£²³¬¡Ë
¡¦ Âç·¿¥·¥çー¥±ー¥¹¤Ë¤Æ¡¢Ì¡²è¸¶²è¤ä¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òÅ¸¼¨²ÄÇ½¡£
¡¦ ¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹´ØÏ¢ºî²È¤ä¿·¿Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¤âÍ½Äê¡£
¡ü ½ñÀÒ¥»¥ì¥¯¥È
¡¦ Å¹Æâ¤Ç¼«Í³¤Ë±ÜÍ÷²ÄÇ½¤ÊÂ¿¿ô¤Î¥¢ー¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¦ TSUTAYAÁª½ñÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¸·Áª¥»¥ì¥¯¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÁÏºî°ÕÍß¤ò»É·ã¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ë¡£
¡ü ¥°¥Ã¥ºÈÎÇä
¡¦ Ì¡²è¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¡¢Ê£À½¸¶¹Æ¤Ê¤É¤òÈÎÇäÍ½Äê¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£¸å¤Ï¡¢Ì¡²è¡¦¥¢ー¥È¤ò¼´¤È¤·¤¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦Å¸¼¨´ë²è¤Ê¤É¤òÄê´üÅª¤Ë³«ºÅ¤·¡¢¡ÈÁÏ¤ë¿Í¤ÈÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì¡É¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º ¥é¥¦¥ó¥¸ ¥¼¥Î¥ó HP :
https://www.lounge-zenon.jp/