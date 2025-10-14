¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×ÆÃÊÌ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö¶È¾µ·Ñµ¯¶È¤Î¼ÂÎã ～ »ö¶È¾µ·Ñ¤«¤é2Ç¯È¾¤Ç¾å¾ì´ë¶È¤ØEXIT ～¡×³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ä¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§¾®¾¾ Íµ²ð¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë17»þ¤«¤é¡¢¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥ï¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÚ¶âµ±¹Ô»á¤ò·Þ¤¨¡¢Âè18²ó¤È¤Ê¤ë¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×ÆÃÊÌ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö¶È¾µ·Ñµ¯¶È¤Î¼ÂÎã ～ »ö¶È¾µ·Ñ¤«¤é2Ç¯È¾¤Ç¾å¾ì´ë¶È¤ØEXIT ～¡×¤òÌµÎÁ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×ÆÃÊÌ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡¡¶È¾µ·Ñµ¯¶È¤Î¼ÂÎã ～ »ö¶È¾µ·Ñ¤«¤é2Ç¯È¾¤Ç¾å¾ì´ë¶È¤ØEXIT ～
£±¡¥¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×ÆÃÊÌ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö¶È¾µ·Ñµ¯¶È¤Î¼ÂÎã ～ »ö¶È¾µ·Ñ¤«¤é2Ç¯È¾¤Ç¾å¾ì´ë¶È¤ØEXIT ～¡×³µÍ×
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=ofJ_4gMW244 ]
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¹Ö±é¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëµ¯¶È¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÈEXIT¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ß¥Êー¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤¹¤ëÊý¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅÐÏ¿¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://suitup.jp/webinar251022/
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯²Æ¤è¤ê¡¢Ãæ¾®¡¦Ãæ·ø´ë¶È¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡Ê°Ê²¼¡ÖÃæ¾®´ë¶ÈÅù¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤¬¤«¤ó¤¿¤ó¤Ë¥Áー¥à¤Î¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤òÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆËè½µ¿åÍËÆü¤È¶âÍËÆü¤Î½µ2²ó¤Î¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¡¦¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢Âè18²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×ÆÃÊÌ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢Ëè²ó¡¢Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤äÀìÌç²È¤ò¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¤Ë·Þ¤¨¡¢Ãæ¾®´ë¶ÈÅù¤ò¼è¤ê´¬¤¯·Ð±Ä´Ä¶¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¡¢Ãæ¾®´ë¶ÈÅù¸þ¤±¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Ï«Æ¯À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤äM&A¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¹Ö±é¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤Ï¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¤Î¾®¾¾¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¾®¾¾¤ÏÌó20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤Î¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¾®´ë¶ÈÅù¤Ç¤Î¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¤È¤ÎÂÐÃÌ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÃæ¿´¤Ç¤¢¤ëÃæ¾®´ë¶ÈÅù¤Î·Ð±Ä²þÁ±¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢·ÑÂ³¤·¤Æ¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×ÆÃÊÌ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/18795/table/556_1_9e259d09dc8323e439ac497aa6245753.jpg?v=202510150126 ]
¡ã¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/18795/table/556_2_1a227c01e343dd39c1827d8bbb5d1857.jpg?v=202510150126 ]
¡ã¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¡ä
¥²¥¹¥È¹Ö»Õ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥ï¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò ÅÚ¶âµ±¹Ô
Áá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¶È¡¢ºß³ØÃæ¤ËÈþÍÆ¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤Îµ¯¶È¡¦ÇäµÑ¡£JAFCO¤Ç¤ÎÅê»ñ¶ÈÌ³¤Î¸å¡¢ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎMSË¡¿Í¡¢¹©Ì³Å¹¡¢½»Âð²ñ¼ÒÆÃ²½¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ë¤Æ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀÕÇ¤¼ÔÎòÇ¤¡£
2021Ç¯¤è¤êÈþÍÆ¶È³¦¤Î»ö¶È²ñ¼Ò2¼Ò¡Ê¼ÂÅ¹ÊÞ/SaaS¡Ë¤ò¶¦Æ±ÁÏ¶È¡¢Åê»ñ¡¢¥Ï¥ó¥º¥ª¥óÃæ¡£
2022Ç¯¤Ë°åÌôÉô³°ÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊÈÎÇä»ö¶È¤Ø¥Ð¥¤¥¢¥¦¥ÈÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¸å¤Ë·Ð±Ä²þÁ±¡¦¾å¾ì´ë¶È¤Ø¤ÎÇäµÑ¤ò¼Â¸½¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¼ç¤Ë0-1¤Î»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¼êË¡ÊÂ¤Ó¤ËÃæ¾®´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÌÜÀþ¤Ç¤Î·Ð±Ä»Ù±ç¡¢M&A»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ã»Ê¡¡¡¡²ñ¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ä¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡¾®¾¾ Íµ²ð
2013Ç¯£³·î¤Ë¡¢¿·Â´¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥¨¥³¥í¥¸ー¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸½¼ÒÌ¾¡§°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥ó¥ê¥¾ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¾å¾ì´ë¶È¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£Æ±¼Ò¥°¥ëー¥×¤ò£·Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹õ»ú²½¤ËÆ³¤¯¡£2014Ç¯12·î¤ËÅö¼Ò¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥ÄÀßÎ©¤ÈÆ±»þ¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£2016Ç¯£´·î¤è¤ê¡¢ÁíÌ³¾ÊÃÏ°èÎÏÁÏÂ¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ーµÚ¤ÓÆâ³Õ´±Ë¼ÃÏ°è³èÀ²½ÅÁÆ»»ÕÅÐÏ¿¡£2019Ç¯£¶·î¤è¤ê¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊPPP¥µ¥Ýー¥¿ー¡£2020Ç¯10·î¤ËÂç¼êYouTuber¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³ô¼°²ñ¼ÒVAZ¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£·î¼¡¹õ»ú²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢2022Ç¯£±·î¤Ë¾å¾ì²ñ¼Ò¤Î»Ò²ñ¼Ò²½¤ò¼Â¸½¡£2022Ç¯12·î¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ä¤ò¿·ÀßÊ¬³ä¤·¡¢Åö¼ÒÀßÎ©¤ÈÆ±»þ¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¤Ë½¢Ç¤¡£
£²¡¥¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¤Î¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=02lutwYgLRE ]
·Ð±Ä»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É ¡Ö¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¡× - ¤«¤ó¤¿¤ó¡ªËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡ª¥Áー¥à¤Î¥¿¥¹¥¯´ÉÍý
URL¡§https://suitup.jp
¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Áー¥à¤Ç¤«¤ó¤¿¤ó¡¢ËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£É½·×»»¥½¥Õ¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÁàºî¤Ç¡¢¥Áー¥à¤Î¶ÈÌ³¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤·¤Æ¡¢¥¿¥¹¥¯¤ÎÈ´¤±Ï³¤ì¤ä´ü¸ÂÃÙ¤ì¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤Î¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î²þÁ±¤¬¿Ê¤ß¡¢ÂçÉý¤Ê¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯9·î¤«¤é¦ÁÈÇ¡¢2024Ç¯4·î¤«¤é¦ÂÈÇ¤ÎÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¦ÂÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¹¥¯¡¦ÁÈ¿¥¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óµÚ¤ÓÊ¬ÀÏ¤Î´ðËÜµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢É½·×»»¥½¥Õ¥È¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥¿¥¹¥¯¤Ò¤Ê·¿¡¢´ü¸ÂÄÌÃÎµÚ¤ÓÄê·¿¥¿¥¹¥¯¤Ê¤É¡¢¥Áー¥à¤Î¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤ò¤«¤ó¤¿¤ó¤ËËèÆüÂ³¤±¤é¤ì¤ëµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥é¥ó¤ÈÎÁ¶â¤Ï¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡¦¥×¥é¥ó¤Ï¡¢²ñ¼Ò/ÁÈ¿¥¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥æー¥¶ー1¿Í¤¢¤¿¤ê·î³Û1,080±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¿ô¤¬10Ì¾°Ê²¼¤Î²ñ¼Ò/ÁÈ¿¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÈñÍÑÉéÃ´¤ò¤è¤ê·Ú¸º¤·¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê·î³Û500±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤È¤Ê¤ë¥¹¥¿ー¥¿ー¥×¥é¥ó¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¦ÂÈÇ¥¹¥¿ー¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç½é´üÈñÍÑ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
£³¡¥²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¡¡¡¡¡¡¹æ¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ä¡ÊSuits Inc.¡Ë
Âå¡¡É½¡¡¼Ô¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡¡¾®¾¾ Íµ²ð
»ö ¶È Æâ ÍÆ¡¡¡§¡¡·Ð±Ä»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É»ö¶È¡¢·Ð±Ä»Ù±ç»ö¶È¡¢Åê»ñ¶ä¹Ô»ö¶È
ÀßÎ©Ç¯·îÆü¡¡¡§¡¡2022Ç¯12·î1Æü
»ñ¡¡ËÜ¡¡¶â¡¡¡§¡¡10,000,000±ß¡ÊÎß·×»ñ¶âÄ´Ã£³Û213,000,030±ß¡Ë
³ô¡¡¡¡¡¡¼ç¡¡¡§¡¡·Ð±Ä¿Ø¡¢mint¡¢¥°¥êー¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥º2¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡¢SMBC¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë7¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡¢¥¹ー¥Ä±þ±ç¥Õ¥¡¥ó¥É1¹æÍ¸ÂÀÕÇ¤»ö¶ÈÁÈ¹ç¡¢¥Þ¥é¥È¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGOF
ËÜÅ¹½êºßÃÏ¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî4ÃúÌÜ6ÈÖ13¹æ¥Ë¥åー¶åÃÊ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó301¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡TEL ¡§ 03-6228-1390¡¡¡¡FAX ¡§ 03-6733-7870
²ñ¼Ò¥µ¥¤¥È¡¡¡§¡¡https://suits.co.jp
±¿±Ä¥µ¥¤¥È¡¡¡§
¡¡¥¿¥¹¥¯´ÉÍý¤Ê¤é·Ð±Ä»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¡Ö¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¡×(https://suitup.jp/)
¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¤Ê¤é·Ð±Ä»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¡Ö¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¡×(https://suitup.jp/)
¡¡ToDo´ÉÍý¤Ê¤é·Ð±Ä»Ù±ç¥¯¥é¥¦¥É¡Ö¥¹ー¥Ä¥¢¥Ã¥×¡×(https://suitup.jp/)
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹ー¥Ä
