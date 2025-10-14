·ì±Õ¤¬¤ó¤Î¿·µ¬¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤ò¼ÂÍÑ²½
½çÅ·Æ²Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ²Ê Àè¿Ê·ì±ÕÉÂÂÖ³Ø¹ÖºÂ ¾®¾¾Â§É× ÆÃÇ¤¶µ¼ø¡¢¿¹²¼Áí»Ê µÒ°÷½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢¹ü¿ñÁý¿£À¼ðáç*¹´µ¼ÔÍ³Íè¤Î·ì¾®ÈÄRNA*²Ãæ¤ÎCREB3L1°äÅÁ»ÒÈ¯¸½ÎÌ¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¸¡ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¹¥¢ー¥ë¥¨¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢SRL¼Ò¡Ë¤È¶¦Æ±¸¦µæ¤Î¾å¡¢SRL¼Ò¤Î·ì±Õ¸¡ºº¹àÌÜ¤È¤·¤Æ2025Ç¯10·î1Æü¤è¤ê°ìÈÌ¤Ë¼õÂ÷¤¹¤ë·Á¤Ç¼ÂÍÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¡ºº¤Ë¤è¤ê¹ü¿ñÁý¿£À¼ðáç¤Î¿·¤¿¤Ê¿ÇÃÇ´ð½à¤Î¹½ÃÛ¤ä¼£ÎÅË¡¤Ø¤Î±þÍÑ¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ËÜÆâÍÆ¤Ï2024Ç¯10·î13Æü¡¢Âè86²óÆüËÜ·ì±Õ³Ø²ñ³Ø½Ñ½¸²ñ¤Ë¤Æ³Ø²ñÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü ¹ü¿ñÁý¿£À¼ðáç´µ¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ëCREB3L1°äÅÁ»Ò¤ÎÄêÎÌ¸¡ºº¤ò¡¢Î×¾²¸¡ºº²ñ¼Ò¤Ç¤â¼ÂÍÑ²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç³«È¯
¡ü Á´¹ñ¤É¤Î»ÜÀß¤Ç¤â¸¡ºº°ÍÍê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î¹ü¿ñÁý¿£À¼ðáç¤Î¿·¤¿¤Ê¿ÇÃÇ´ð½à¤Î³ÎÎ©¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¸¦µæ¤¬³èÈ¯¤Ë
¡¡
ÇØ·Ê
¹ü¿ñÁý¿£À¼ðáç¤Ï¡¢¹ü¿ñÍ³Íè¤ÎÀÖ·ìµå¡¢·ì¾®ÈÄ¡¢Çò·ìµå¤Ê¤É¤¬°Û¾ï¤ËÁý¤¨¤ë·ì±Õ¤Î¤¬¤ó¤Ç¡¢·ì±Õ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤â¤È¤È¤Ê¤ëºÙË¦¡ÊÂ¤·ì´´ºÙË¦*³¡Ë¤Ë°Û¾ï¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤ÇÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é´ü¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢Äê´ü¸¡¿Ç¤Ê¤É¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤«¤éÈ¯¸«¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¼À´µ¤Ç¤¹¤¬¡¢µÞÀÇò·ìÉÂ¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Â¾¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ìµåÀ®Ê¬¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤òÈ¿±þÀ·ìµåÁý²Ã¾É¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¸¶°ø¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤Ç·ìµåÀ®Ê¬¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¡È¹ü¿ñÁý¿£À¼ðáç¡É¤È¡ÈÈ¿±þÀ·ìµåÁý²Ã¾É¡É¤Ç¤Ï¼£ÎÅË¡¤ä¤½¤Î¸å¤Î·Ð²á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£CREB3L1°äÅÁ»Ò¸¡ºº¤Ï¤³¤Î¡È¹ü¿ñÁý¿£À¼ðáç¡É¤È¡ÈÈ¿±þÀ·ìµåÁý²Ã¾É¡É¤ò´ÕÊÌ¤¹¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤ÆÍÍÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÈÌ¤Ë¸¡ºº²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç¤Î¼ÂÍÑ²½¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢SRL¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Á´¹ñ¤É¤Î»ÜÀß¤«¤é¤Ç¤â°ÍÍê²ÄÇ½¤Ê´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¸¡ºº¤Î¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆâÍÆ
¹ü¿ñÁý¿£À¼ðáç¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢È¿±þÀ·ìµåÁý²Ã¾É¤Î¾ÉÎã¤È¶èÊÌ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ³Î¤Ê´ÕÊÌ¤Ë¤Ï¡¢¿¯½±À¤¬¹â¤¯¡¢ÄË¤ß¤âÈ¼¤¦¹ü¿ñ¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¿¯½±À¤ÎÄã¤¤ºÎ·ì¤Ë¤è¤ë¿ÇÃÇ»ØÉ¸¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢CREB3L1°äÅÁ»Ò¤¬¹ü¿ñÁý¿£À¼ðáç´µ¼Ô¤Ç¹âÈ¯¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ1¡Ë¡£CREB3L1°äÅÁ»ÒÈ¯¸½ÎÌÂ¬Äê¸¡ºº¤òÎ×¾²¸¡ºº¥»¥ó¥¿ー¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°ÂÄêÀ¤ÈºÆ¸½À¤ËÍ¥¤ì¤¿¸¡ºº¤Î¹½ÃÛ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ³Ø¤ÈSRL¼Ò¤Ï¶¦Æ±¤Ç¿·¤¿¤Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àPCRË¡*⁴¤òÍÑ¤¤¤¿¸¡ºº¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¿Þ2¡Ë¡£ËÜ¸¡ºº¤Ï¡¢Â¿¿ô¤Î¸¡ÂÎ¤ò¹â¸úÎ¨¤«¤Ä¹â¤¤ºÆ¸½À¤ÇÀµ³Î¤ËÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËÜ¸¡ºº¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢ËÜ³Ø¤Ë¤ÆºÎ·ì¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¥µ¥ó¥×¥ë·²¡Ê·ò¾ï¿Í·²18·ï¡¢È¿±þÀ·ì¾®ÈÄÁý²Ã¾É·²12·ï¡¢¹ü¿ñÁý¿£À¼ðáç·²26·ï¡Ë¤ò²òÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢·ò¾ï¿Í·²¤ª¤è¤ÓÈ¿±þÀ·ì¾®ÈÄÁý²Ã¾É·²¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ÇCREB3L1 mRNA¤¬1¥³¥Ôー/¦ÌLÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¹ü¿ñÁý¿£À¼ðáç·²¤Ç¤ÏÁ´¥µ¥ó¥×¥ë¤Ç1¥³¥Ôー/¦ÌL°Ê¾å¤ÎÈ¯¸½¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê1¥³¥Ôー/¦ÌL°Ê¾å10¥³¥Ôー/¦ÌLÌ¤Ëþ¡§4·ï¡¢10¥³¥Ôー/¦ÌL°Ê¾å¡§22·ï¡Ë¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ËÜ¸¡ºº¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ò¾ï¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢´ÕÊÌ¤¬Æñ¤·¤¤È¿±þÀ·ì¾®ÈÄÁý²Ã¾É·²¤È¹ü¿ñÁý¿£À¼ðáç¤òÀµ³Î¤Ë¼±ÊÌ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤ÈÌ·½â¤»¤º¡¢ËÜ¸¡ºº¤¬¹â¤¤´ÕÊÌÇ½¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¿Þ1.¼ðáçÀ¤ÈÈ¿±þÀ·ìµåÁý²Ã¾É¤Ë¤ª¤±¤ëCREB3L1¤ÎÈ¯¸½ÎÌ¤ÎÈæ³Ó
£±.¿¿ÀÀÖ·ìµåÁý²Ã¾É¡¢£².ËÜÂÖÀ·ì¾®ÈÄ·ì¾É¡¢£³.¸¶È¯À¹ü¿ñÀþ°Ý¾É(Á°Àþ°Ý²½´ü)¡¢£´.¸¶È¯À¹ü¿ñÀþ°Ý¾É(¸²À)¡¢£µ.Æó¼¡À¹ü¿ñÀþ°Ý¾É¡¢£¶.È¿±þÀÀÖ·ìµåÁý²Ã¾É¡¢£·.È¿±þÀ·ì¾®ÈÄÁý²Ã¾É¡¢£¸.È¿±þÀ¹ü¿ñÀþ°Ý¾É¾É
¡¡¡¡
¿Þ2.¸¡ÂÎ½èÍý¤ÎÎ®¤ì
3.2%¥¯¥¨¥ó»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥àÆþ¤êºÎ·ì´É¤ÇºÎ·ì¤·¤¿·ì±Õ¤ò±ó¿´Ê¬Î¥¤ò¤·¤¿¸å¡¢·ìÞù¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¡£²ó¼ý¤·¤¿·ìÞù¤ò¤µ¤é¤Ë¹âÂ®ÅÙ¤Ç±ó¿´Ê¬Î¥¤·¡¢ºÙË¦À®Ê¬¤òÄÀÅÂ¤µ¤»¤ë¡£¾åÀ¶¤ò½üµî¤·¤¿¸å¡¢ºÙË¦ÍÏ²ò±Õ¤ò²Ã¤¨¤ÆºÙË¦²ô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÙøÙÂ¤·¡¢¤½¤Î¸åRNA¤òÃê½Ð¤¹¤ë¡£
¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡
º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´ÕÊÌ¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¹ü¿ñÁý¿£À¼ðáç¤ÈÈ¿±þÀ·ì¾®ÈÄÁý²Ã¾É¤Î´ÕÊÌ¤ËÍÍÑ¤Ê¿·µ¬¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¡¢CREB3L1°äÅÁ»ÒÈ¯¸½ÎÌ¤ò°ìÈÌ¤Ë¸¡ºº²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç¼ÂÍÑ²½¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¡¢¸¦µæ¤Ê¤É¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥Ã¥È¥ª¥ÕÃÍ(·ò¾ï¿Í¤ò´ð½à¤Ë¤·¤¿CREB3L1°äÅÁ»ÒÈ¯¸½ÎÌ)¤ÎºöÄê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼£ÎÅ¸ú²Ì¤äµÞÀÅ¾²½¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¥Þー¥«ー¤Ê¤É¡¢Â¾¤ÎÎ×¾²Åª°ÕµÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍÑ¸ì²òÀâ
*1 ¹ü¿ñÁý¿£À¼ðáç¡§ Â¤·ì´´ºÙË¦¤Ë°äÅÁ»ÒÊÑ°Û¤¬À¸¤¸¡¢Ëö¾¿·ìÃæ¤Î·ì±ÕºÙË¦¤¬²á¾ê¤ËÁý¤¨¤ë¼À´µ·²¡£Áý¿£¤¹¤ë·ìµåºÙË¦¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËºÙÊ¬²½¤µ¤ì¤ë¡ÊÎã¤¨¤Ð¡¢ÀÖ·ìµå¤¬Áý¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ï¿¿ÀÀÖ·ìµåÁý²Ã¾É¡Ë¡£Â¿¤¯¤Î¾ÉÎã¤Ç¤ÏÆÃÄê¤Î°äÅÁ»ÒÊÑ°Û¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢°ìÉô¤Î¾ÉÎã¤Ë¤Ï°äÅÁ»ÒÊÑ°Û¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¹ü¿ñ¸¡ºº¤Ë¤è¤ê¿ÇÃÇ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
*2 RNA¡§ ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¹çÀ®¤¹¤ë¸µ¤È¤Ê¤ëÊª¼Á¤Ç¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢É¬Í×¤ÊÎÌ¤¬DNA¤«¤é¹çÀ®¤µ¤ì¤ë¡£
*3 Â¤·ì´´ºÙË¦¡§¹ü¿ñ¤ËÂ¸ºß¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ìµåºÙË¦¤Î¸µ¤È¤Ê¤ëºÙË¦¡£¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸À¼Á¤ò¤â¤ÄºÙË¦¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Ç½ÎÏ¡Ê¼«¸ÊÊ£À½Ç½ÎÏ¡Ë¤È¡¢ÊÌ¤ÎÀ¼Á¤ò¤â¤ÄÍÍ¡¹¤Ê·ìµåºÙË¦¤ËÊÑ²½¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¡ÊÂ¿Ê¬²½Ç½¡Ë¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡£
*4 ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àPCRË¡¡§ DNAÁýÉýÈ¿±þÃæ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëDNAÎÌ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ëDNA¤òÄêÎÌ¤¹¤ë¼êË¡¡£
»²¹Í¥ê¥êー¥¹
¡¦2020Ç¯12·î23Æü:½çÅ·Æ²Âç³Ø¥ê¥êー¥¹¡ÖÆü·ì±Õ¤¬¤ó¤òÀµ³Î¤«¤Ä´ÊÊØ¤Ë¿ÇÃÇ¤Ç¤¤ë²è´üÅª¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤òÈ¯¸«～CREB3L1°äÅÁ»Ò¤ÎÈ¯¸½ÎÌ¤Ç¹ü¿ñÁý¿£À¼ðáç¤òÈ½Äê～(https://www.juntendo.ac.jp/news/00231.html)¡×¡¡
¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
ÀÖ·ìµå¤ä·ì¾®ÈÄ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤ò¿Ç»¡¤·¤¿ºÝ¡¢¤½¤ì¤¬¹ü¿ñÁý¿£À¼ðáç¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂ¾¤ÎÉÂµ¤¤ËÈ¼¤¦È¿±þÀ¤Ê¤Î¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿ÇÃÇ¤È¼£ÎÅ¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î´ÕÊÌ¤Î¤¿¤á¤Ë¿¯½±À¤Î¹â¤¤¹ü¿ñ¸¡ºº¤ò´Þ¤à¿ôÂ¿¤¯¤Î¸¡ºº¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Ëö¾¿·ìÃæ¤Î·ì¾®ÈÄ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ãーRNA¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ðáçÀ¤«È¿±þÀ¤«¤ò¹âÀºÅÙ¤Ë´ÕÊÌ¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤¿ÇÃÇ¥Þー¥«ー¡ÖCREB3L1¡×¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓSRL¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥Þー¥«ー¤ò´ÊÊØ¤ËÂ¬Äê¤Ç¤¤ë¸¡ºº¤Î³«È¯¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸¡ººË¡¤ÎÉáµÚ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ü¿ñÁý¿£À¼ðáç¤Î¿ÇÃÇÀºÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢ÉÔÍ×¤Ê¸¡ºº¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤Ç´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅªÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢°åÎÅÈñ¤Îºï¸º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÇÃÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼£ÎÅ¸ú²Ì¤ÎÈ½Äê¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Ï¹ñÆâ³°¤Ø¤ÎÉý¹¤¤Å¸³«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£