¡Ú10/21³«ºÅ¡Ûº£¤³¤½¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡¢EC¡¦Å¹ÊÞ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥¸¥ãー¥Ëー¤Î½ÅÍ×¤Ê£³¤Ä¤Î¥Õ¥§ー¥º ～½¸µÒ¡¦¹ØÇã¡¦¥ê¥Ôー¥È»Üºö¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È～
¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖË¬Æü¥é¥Ü¡×µÚ¤Ó Å¹ÊÞ¸þ¤±½¸µÒ°ì¸µ²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¸ý¥³¥ß¥³¥à¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òmov¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÏî´ À¿¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢°Ê²¼mov¡Ë¤Ï¡¢10·î21Æü¡Ê¶â¡Ë14:00-15:30¤Ë¾®Çä¶È¼ÔÍÍ¸þ¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£
¸ÜµÒ¤¬¾¦ÉÊ¤òÇ§ÃÎ¤·¡¢¹ØÆþ¤Ë»ê¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÁª¤ÓÂ³¤±¤Æ¤â¤é¤¦¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥¸¥ãー¥Ëー¡Ê°ìÏ¢¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥§ー¥º¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë²ÝÂê¤ÈÂÇ¤Á¼ê¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ÂÅ¹ÊÞ¡¦EC¤Ø¤Î½¸µÒ¡×¡¢¡Ö¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¹ØÇãÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¡×¡¢¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¸ÜµÒ¤Î°éÀ®¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥§ー¥º¤ËÃåÌÜ¤·¡¢º£¾®Çä´ë¶È¤¬ÃíÎÏ¤¹¤Ù¤»Üºö¤È¤½¤ÎÀ®¸ù¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¾®Çä´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦ÈÎÂ¥¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ä¿ÊÃ´Åö¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢²ÝÂê²ò·è¤Î»å¸ý¤È¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´»ëÄ°¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤Ë¿½¤·¹þ¤à :
https://academy.kutikomi.com/seminars/202510_w2_corekara/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_w2_corekara
¥»¥ß¥Êー¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È- Google¥µー¥Ó¥¹¤Èºß¸Ë¾ðÊó¤òÏ¢·È¤µ¤»¡¢
¡È¼ÂÅ¹ÊÞ¡¦EC¤É¤Á¤é¤Ë¤âÁ÷µÒ¤Ç¤¤ëºÇ¿·¼êË¡¡É¤¬³Ø¤Ù¤ë¡ª
- ¼ÂÅ¹ÊÞ¤ÈEC¤Î¹ØÇã¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤·¡¢
¡È¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¹ØÇãÂÎ¸³¡É¤ÎÀß·×ÊýË¡¤¬¤ï¤«¤ë¡ª
- ¹ØÆþ¼Ô¤ò¡È¥í¥¤¥ä¥ë¸ÜµÒ¡É¤Ø¤È°é¤Æ¤ë¤¿¤á¤Î¡¢Æ³ÀþÀß·×¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»Üºö¤¬³Ø¤Ù¤ë¡ª
¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆÂè°ìÉô¡§Google¸¡º÷¤«¤éÅ¹ÊÞ¡¦EC¤Ø¤ÎÁ÷µÒ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥íー¥«¥ë¥¤¥ó¥Ù¥ó¥È¥ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×
³ô¼°²ñ¼Òmov Å¹ÊÞ»Ù±ç»ö¶ÈËÜÉô¤Î²£»³¤è¤ê¡¢¾®Çä¤ÎÅ¹ÊÞ¡¦ECÁ÷µÒ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¡Ö¥íー¥«¥ë¥¤¥ó¥Ù¥ó¥È¥ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£Google¸¡º÷¡¦Google¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¦Google¥Þ¥Ã¥×¾å¤Ë¾¦ÉÊ¾ðÊó¤äÅ¹ÊÞ¤Îºß¸Ë¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÈÁÊµáÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤ÈECÁÐÊý¤Ø¤Î½¸µÒ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ëºÇ¿·¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
- ¾®Çä¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥¸¥ãー¥Ëー¤Î´ðËÜ³µÇ°
- Google¥µー¥Ó¥¹¤Èºß¸Ë¾ðÊó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿½¸µÒ¤Î»ÅÁÈ¤ß
- ¼ÂÅ¹ÊÞ¤ÈEC¡¢¤É¤Á¤é¤Ë¤âÁ÷µÒ¤Ç¤¤ë¥íー¥«¥ë¥¤¥ó¥Ù¥ó¥È¥ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»öÎã
ÂèÆóÉô¡§EC¤ÈÅ¹ÊÞ¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¹ØÇãÂÎ¸³
W2³ô¼°²ñ¼Ò º´¡¹ÌÚ»á¤è¤ê¡¢EC¤È¼ÂÅ¹ÊÞ¤Î¾ðÊó¡¦¸ÜµÒ¡¦ºß¸Ë¤òÅý¹ç´ÉÍý¤¹¤ëOMO¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖW2 Unified¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡Ö¤É¤³¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸ÂÎ¸³¡×¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤ë¹ØÇãÂÎ¸³¤Îºî¤êÊý¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
- EC±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¤è¤¯¤¢¤ë²ÝÂê¤ÈOMO¤¬²ò·è¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
- ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤òÅý¹ç¤·¤¿¡Ö¹ØÇãÂÎ¸³¡×¤È¤Ï
- ¼è¤êÁÈ¤ß»öÎã¤Î¤´¾Ò²ð
Âè»°Éô¡§¥í¥¤¥ä¥ë¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤Ï¡ÈÎÉ¼Á¤Ê¹ØÇãÂÎ¸³¡É¤«¤é¡ªEC¤Ç2ÅÙ¤â3ÅÙ¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Î¡¢Æ³ÀþÀß·×¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ï¡©
ºòº£¤ÎEC¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·µ¬¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¥³¥¹¥È¤ÏÇ¯¡¹¾å¾º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢³ÍÆÀ¤·¤¿¸ÜµÒ¤È¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥í¥¤¥ä¥ë¸ÜµÒ¤Î°éÀ®¤¬EC¥µ¥¤¥È¤Î¼ý±×À¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
ËÜ¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤³¤ì¤«¤é »Ö´ô»á¤è¤ê¡Ö½é²ó¹ØÆþ¸å¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¥ê¥Ôー¥È¹ØÆþ¤òÂ¥¤¹¶ñÂÎÅª¤ÊÆ³ÀþÀß·×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨¤¬¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ä¡× ¡Ö¸ÜµÒ¤ò¥Õ¥¡¥ó²½¤µ¤»¤¿¤¤¡ª¡×
¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¡¢ÌÀÆü¤«¤é»È¤¨¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤Ë¿½¤·¹þ¤à :
https://academy.kutikomi.com/seminars/202510_w2_corekara/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_w2_corekara
¾®Çä¶È¼ÔÉ¬¸«¡ª¡ÖÁª¤Ð¤ì¤ëÅ¹¡×¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎMEO¡¦OMOÀïÎ¬
¢ª ¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é(https://kutikomi.com/forretail)
ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼Òmov¡¡Å¹ÊÞ»Ù±ç»ö¶ÈËÜÉô ¥»ー¥ë¥¹Éô »ö¶È¿ä¿Ê¥°¥ëー¥×
²£»³ Ë
2012Ç¯¤Ë(³ô)¥ª¥×¥È¤ËÆþ¼Ò¡£¤½¤Î¸å¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î¥½¥¦¥ë¥É¥¢¥¦¥È(³ô)¤ØÅ¾ÀÒ¤·¡¢±ä¤Ù500¼Ò¤ÎÃæ¾®¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤ÎWeb¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÃ´Åö¡£2017Ç¯2·î¡¢Åö»þ½¾¶È°÷5Ì¾¤Î¥Ù¥ë¥Õ¥§¥¤¥¹(³ô)¤Ë¥¸¥ç¥¤¥ó¤·¡¢0¤«¤é¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥»ー¥ë¥¹»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò·Ð¸³¡£Æþ¼ÒÅö»þ¤ÎÆ³Æþ¼Ò¿ô200¼Ò¤ò2Ç¯´Ö¤Ç900¼Ò¤Þ¤ÇÁý²Ã¤µ¤»¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢Âç¼êÊÝ¸±²ñ¼ÒÆÃ²½¤ÎÉôÌçÎ©¤Á¾å¤²¡¢¿·¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²Åù¤Ë½¾»ö¡£2025Ç¯4·î¤è¤ê³ô¼°²ñ¼Òmov¤Ë»²²è¡£
W2³ô¼°²ñ¼Ò¡¡S¡õMËÜÉô¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
º´¡¹ÌÚ ¤µ¤¯¤é
W2³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à¤ËÇÛÂ°¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥»¥ß¥Êー±¿±Ä¤ÈÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ê¡¢ÀïÎ¬Àß·×¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼ê¤¬¤±¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Þー¥±¥¿ー·ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·Web¡¦SNS¡¦¥ê¥¢¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤òÅ¸³«¡£ÀïÎ¬Åª¤Ê»×¹Í¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎ¾¼´¤òÉð´ï¤Ë¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡ß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÆü¡¹ÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤³¤ì¤«¤é¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åý³ç
»Ö´ô ÂçÃÏ
2015Ç¯¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¤³¤ì¤«¤é¤ËÆþ¼Ò¡£Æþ¼Ò¸å¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎEC»ö¶È»Ù±ç¤Ë·È¤ï¤ê¡¢±ä¤Ù300¼Ò°Ê¾å¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë½¾»ö¡£¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤«¤éÇ¯¾¦¿ô½½²¯µ¬ÌÏ¤Þ¤Ç¤ÎEC¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤òÃ´¤¤Çä¾åÁý²Ã¤Ë´óÍ¿¡£¼ÒÆâ¤Ç¤âWEB¹¹ð±¿ÍÑÉôÌç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¿·µ¬»ö¶È¡¢ÉôÌç¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¤Ï¼«¼Ò¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°µÚ¤Ó¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹ÉôÌç¤ò´É¾¸¡£
ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¤Ë¿½¤·¹þ¤à :
https://academy.kutikomi.com/seminars/202510_w2_corekara/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_w2_corekara
¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤ò¡È¤â¤Ã¤È¡ÉÇä¾å¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¸ý¥³¥ß¥³¥à¡×¤È¤Ï
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤Î¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤ò¡É¤â¤Ã¤È¡ÉÇä¾å¤ËÊÑ¤¨¤ë¡ÖÅ¹ÊÞ¸þ¤±½¸µÒ°ì¸µ²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ç¤¹¡£
¸ý¥³¥ßÊ¬ÀÏ¥Çー¥¿¤ò³è¤«¤·¤¿Å¹ÊÞ²þÁ±¤äGoogle¥Þ¥Ã¥×¡¦¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î½¸µÒ¿ôÁý²Ã¡¢Ê£¿ô¤Î¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥ÈÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤Î¹¹¿·¹©¿ô¤Îºï¸º¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¥µ¥¤¥È¤È¤âÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¸À¸ì¤ÇÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤ÎÀ°È÷¤ä¸ý¥³¥ßÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±MEOÂÐºö¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°û¿©Å¹¤ä¾¦¶È»ÜÀß¡¢¾®ÇäÅ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶È¼ï¶È³¦¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¹¤¯¤´ÍøÍÑÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ý¥³¥ß¥³¥àÆÃÄ§¤½¤Î1¡ä
¼«¼ÒHP¤ò´Þ¤à31¥µ¥¤¥È¤ÈÏ¢·È¡ª
Å¹ÊÞ¾ðÊó¡¦¥á¥Ë¥åー¤ä¾¦ÉÊ¡¦Åê¹Æ¤ò°ì³ç´ÉÍý
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤Ç¤Ï¡¢¼«¼ÒHP¤äGoogle ¥Þ¥Ã¥×¤ò´Þ¤à¹ñÆâ³°31¥µ¥¤¥È¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªÅ¹¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤ä¥á¥Ë¥åー¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¥Þ¥¹¥¿ー¥Çー¥¿¤È¤·¤Æ¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¥µ¥¤¥È¤ÎÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤äÅê¹ÆÆâÍÆ¤ò°ì³ç¤Ç¹¹¿·¤Ç¤¡¢¹©¿ôºï¸º¤ä¤ªÅ¹¤Ø¤Î½¸µÒ»Üºö¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ý¥³¥ß¥³¥àÆÃÄ§¤½¤Î2¡ä
¸ý¥³¥ß¤ò°ì¸µ´ÉÍý¡ªAI¤¬Ê¬ÀÏ¡¦ÊÖ¿®¤ò¥µ¥Ýー¥È
½¸Ìó¤·¤¿¸ý¥³¥ß¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¤òAI¤¬²òÀÏ¡¦¥¹¥³¥¢²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¬ÀÏ¤ÎÆñ¤·¤¤¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤òÍÍ¡¹¤Ê¼´¤ÇÄêÎÌÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤äÅ¹ÊÞ²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ý¥³¥ß¤ÎÊÖ¿®¤âAI¤¬¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤â¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¸ý¥³¥ß¥³¥àÆÃÄ§¤½¤Î3¡ä
¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐ±þ¤â¡ªºÇ¿·¾ðÊó¡¦¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿MEOÂÐºö
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊGoogle¥Þ¥Ã¥×¤äÂç½°ÅÀÉ¾¤Û¤«³¤³°¥µ¥¤¥È¡¢¼«¼ÒHP¤ÎÅ¹ÊÞ¸¡º÷¥Úー¥¸¤ò°ì³ç¤Ç´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ý¥³¥ß¥³¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ëmov¤Ï¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖË¬Æü¥é¥Ü¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎËÉÙ¤ÊÃÎ¸«¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤ÆMEOÂÐºö¤ò¤´»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¸ý¥³¥ß¥³¥à¤ò¤â¤Ã¤È¤¯¤ï¤·¤¯¸«¤ë :
https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_mgre
¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖË¬Æü¥é¥Ü¡×¤È¤Ï
Ë¬Æü¥é¥Ü¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÃ´Åö¼Ô¡¦Ë¬Æü¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¸þ¤±¤ËË¬Æü³°¹ñ¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤ä¥Çー¥¿¤òËèÆüÇÛ¿®¤¹¤ë¡¢¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¤Î¹ñÀÒÊÌ¤Ç¤ÎÍèÆü¿ô¤äÆþ½Ð¹ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ëー¥È¾ðÊó¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Ç¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¾õ¶·¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë´Ø¤ï¤ë¥Çー¥¿¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æü¡¹¤Î¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Æ¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÊý¿Ë¤äÆ°¸þ¡×¤ä¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ëÊä½õ¶â¤Î¾ðÊó¡×¡¢¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐºö¤Ë¤ª¤±¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Êµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¬Æü¥é¥Ü¤ò¤â¤Ã¤È¤¯¤ï¤·¤¯¸«¤ë :
https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_mgre
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òmov¡Ê¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È(https://mov.am/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_mgre)¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì1-32-12 ½ÂÃ«¥×¥í¥Ñ¥Æ¥£ー¥¿¥ïー10F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÅÏî´ À¿
ÀßÎ©¡§2015Ç¯9·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¡¡¡¡¦Å¹ÊÞ¸þ¤±½¸µÒ°ì¸µ²½¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¸ý¥³¥ß¥³¥à(https://kutikomi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_mgre)¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¦¸ý¥³¥ß¥µ¥¤¥È¤Î±¿±Ä¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬³Ø¤Ù¤ë²ñ°÷À©¥µ¥¤¥È¡Ö¸ý¥³¥ß¥¢¥«¥Ç¥ßー(https://academy.kutikomi.com/seminars/202510_mgre/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_mgre)¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¦¶È³¦ºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖË¬Æü¥é¥Ü(https://honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_mgre)¡×¤Î±¿±Ä
¡¡¡¡¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÂÐºö¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ñÎÁÀÁµá¥µ¥¤¥È¡ÖË¬Æü¥³¥à(https://service.honichi.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=prtimes&utm_campaign=202510_mgre)¡×¤Î±¿±Ä
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Òmov ¹ÊóÃ´Åö¡§¿·¸¶
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§pr@mov.am
ÅÅÏÃ¡§070-9343-8235