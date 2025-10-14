AI²»À¼Ê¸»úµ¯¤³¤·¥µー¥Ó¥¹¡íSecureMemo¡í¤¬¼«¼Ò³«È¯Í×ÌóAI¡Ökizuki¡×¤òÅëºÜ
Nishika³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³²¼Ã£Ï¯ ¾¾ÅÄÍµÇ· °Ê²¼Nishika¡Ë¤Ï¡¢AI²»À¼Ê¸»úµ¯¤³¤·¥µー¥Ó¥¹¡ÖSecureMemo¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÀ¼ÒÆÈ¼«³«È¯¤ÎÀ¸À®AI¡Ökizuki¡Ê¥¥º¥¡Ë¡×¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Í×ÌóÉÊ¼Á¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÁ´ÂÎ³µÍ×¡×¡ÖToDo¡×Í×Ìóµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¡¢¡ÖSecureMemo¡×¤Ç¤ÏAI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°Ê¸»úµ¯¤³¤·¤È¡¢¥È¥Ô¥Ã¥¯ÊÌ¡¦·èÄê»ö¹à¤ÎÍ×Ìóµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡¢²ñµÄÆâÍÆ¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÐíâ×¤Ç¤¤ë¡ÖÁ´ÂÎ³µÍ×¡×¡¢¤ª¤è¤Ó¼ÂÌ³¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¡ÖToDo¡×Í×Ìó¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ç³èÍÑÅÙ¤Î¹â¤¤µÄ»öÏ¿À¸À®¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»ñÎÁÀÁµá / ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://info.nishika.com/service/securememo-inquiry
¢£ ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Î¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È1. À¸À®AI¡Ökizuki¡×¤ò¿·¤¿¤ËÅëºÜ
Nishika¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿À¸À®AI¡Ökizuki¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢Ê¸Ì®Íý²ò¤äÍ×Ìó¹½À®¤Î¼«Á³¤µ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñµÄÆâÍÆ¤Î°Õ¿Þ¤äÎ®¤ì¤ò¤è¤êÀµ³Î¤ËÂª¤¨¡¢¼ÂÌ³¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¹âÉÊ¼Á¤ÊÍ×Ìó¤ò¼«Æ°À¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
2. Í×ÌóÉÊ¼Á¤ÎÂçÉý²þÁ±
¡Ökizuki¡×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢½ÅÍ×¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ä°Õ»×·èÄêÉôÊ¬¤ÎÃê½ÐÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¡£½¾Íè¤è¤ê¤â´Ê·é¤«¤ÄÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤Í×ÌóÊ¸¤òÀ¸À®¤·¡¢Ä¹»þ´Ö²ñµÄ¤ÎÆâÍÆ¤âÃ»»þ´Ö¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3. ¿·¤¿¤ÊÍ×Ìó¥¿¥¤¥×¤òÄÉ²Ã¡ÊÁ´ÂÎ³µÍ×¡¦ToDo¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥È¥Ô¥Ã¥¯Í×Ìó¡×¡Ö·èÄê»ö¹à¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÁ´ÂÎ³µÍ×¡×¤È¡ÖToDo¡×Í×Ìó¤òÄÉ²Ã¡£
Á´ÂÎ³µÍ×¡§²ñµÄÁ´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤äÏÀÅÀ¤òÐíâ×¤Ç¤¤ë¥µ¥Þ¥êー¤òÀ¸À®
ToDo¡§»²²Ã¼Ô¤ä¥Áー¥à¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¹àÌÜ¤ò¼«Æ°Ãê½Ð¤·¡¢¶ÈÌ³Ï¢·È¤ò¥µ¥Ýー¥È
º£¸å¤Ï¡¢´ë¶È¤´¤È¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥àÍ×Ìóµ¡Ç½¤Î¥ê¥êー¥¹¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¸»úµ¯¤³¤·¥µー¥Ó¥¹¡ÖSecureMemo¡×¤È¤Ï¡Û
°µÅÝÅª¤ÊÊ¸»úµ¯¤³¤·ÀºÅÙ96.2%
ÆÈ¼«³«È¯¤Î²»À¼Ç§¼±AI¡Öshirushi¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Î¥¤¥ºº®¤¸¤ê¤äÌÀÎÆ¤Ç¤Ê¤¤²»À¼¤Ç¤âÀµ³Î¤ËÊ¸»úµ¯¤³¤·¡£
¡È¤Û¤Ü´°À®¡É¤ÎµÄ»öÏ¿¤ò¼«Æ°À¸À®
¥¿¥¤¥È¥ë¡¦Æü»þ¡¦»²²Ã¼Ô¡¦·èÄê»ö¹à¡¦µÄ»öÍ×»Ý¤Þ¤ÇÀ°¤Ã¤¿¡¢¼ÂÍÑÅÙ¤Î¹â¤¤µÄ»öÏ¿¤òAI¤¬¼«Æ°ºîÀ®¡£
60Ê¬¤Î²»À¼¤òºÇÃ»5Ê¬¤Ç½èÍý
GPU¥µー¥Ðー´Ä¶¤ÇÂçÎÌ¥Çー¥¿¤ò¹âÂ®½èÍý¤·¡¢²ñµÄ¸å¤¹¤°¤ËÊ¸»úµ¯¤³¤·¤ÈÍ×Ìó·ë²Ì¤ò³ÎÇ§²ÄÇ½¡£
¥É¥á¥¤¥óÆÃ²½¡õÃ±¸ìÅÐÏ¿¤Ç¤µ¤é¤Ë¹âÀºÅÙ
23¶È³¦¤ÎÀìÌçÍÑ¸ìÂÐ±þ¤äÃ±¸ìÅÐÏ¿µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸½¾ì¤Ç»È¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤â¤·¤Ã¤«¤êÇ§¼±¡£
Ìó100¸À¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ËÝÌõ¤â¥ï¥ó¥¯¥ê¥Ã¥¯
Â¿¸À¸ì²ñµÄ¤ä³¤³°µòÅÀ¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤â¥¹¥àー¥º¤ËÂÐ±þ¡£Ãæ¹ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¡¦±Ñ¸ì¤ò´Þ¤à100¸À¸ì°Ê¾å¤ÇÊ¸»úµ¯¤³¤·¡õËÝÌõ¡£
¡Úº£¸å¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡Û
¡Ökizuki¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥àÍ×Ìóµ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤¬ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿Í×Ìó¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¡ÊÎã¡§Êó¹ð½ñ·Á¼°¡¢µÄ»öÏ¿·Á¼°¤Ê¤É¡Ë¤òÁªÂò²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÀ¸À®AI¤È²»À¼AI¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢²ñµÄÆâÍÆ¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦¹½Â¤²½¤Î¼«Æ°²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚNishika¤ÎÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¡Û
Nishika¤Ï¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¼Ò²ñ¤ò¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò¹â¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¥Çー¥¿»ñ»ºÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢SecureMemo/SecureMemoCloud¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö´ë¶È¤Î²ñµÄ¤òÁ´¤Æ¥Çー¥¿²½¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òºÇ½ªÌÜÉ¸¤È¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹²ñµÄ¤Ë¤ª¤±¤ë²ñÏÃ¾ðÊó¤òÀºÅÙ¹â¤¯µÏ¿¡¦¹½Â¤²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤¾ðÊó³èÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¤è¤êÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤Ç¤Î·±Îý¤ä²»À¼AI¤ÈÀ¸À®AI¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢²»À¼Ç§¼±ÀºÅÙ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸þ¾å¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Í´Ö¤ÎºîÀ®¤¹¤ë¿å½à¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊµÄ»öÏ¿ºîÀ®µ¡Ç½¤Î³«È¯¤ò¿ä¿Ê¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½ÑÅª¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò·Ð¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÄ»öÏ¿¤ä²ñµÄÏ¿¤ÎºîÀ®Éé²Ù¤òÂç¤¤¯·Ú¸º¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼Î¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿²»À¼¾ðÊó¤«¤é¿·¤¿¤Ê·Ð±Ä»ñ»º¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âNishika¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ç¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢Ë¡¿Í´ë¶ÈÍÍ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ä»ö¶È¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Nishika³ô¼°²ñ¼Ò AI¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶ÈÉô
securememo@nishika.com
https://info.nishika.com/service/securememo-inquiry