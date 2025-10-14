Co-MoSta¥»¥ß¥Êー¤ËCEOÆ£ËÜ¤¬ÅÐÃÅ¡£¤â¤Î¤Å¤¯¤êÃæ¾®´ë¶È¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¶¨¶È¤¬Æ³¤¯²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î²ÄÇ½À¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
²ÈÅÅ¤Î¤è¤¦¤Ëµ¤·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤¹³ô¼°²ñ¼ÒThinker¡ÊÆÉ¤ß¡§¥·¥ó¥«ー¡¢ËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢°Ê²¼Thinker¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO Æ£ËÜ¹°Æ»¤¬¡¢Co-MoSta¥»¥ß¥Êー¤Ç¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖCo-MoSta¡Ê¥³¥â¥¹¥¿¡§Collaboration of Osaka Monodzukuri ¡õ Startups¡Ë¡×¤ÏÂçºåÉÜ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤êÃæ¾®´ë¶È¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬Áê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¸òÎ®¤¹¤ë½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶¨¶ÈÀïÎ¬¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤êÃæ¾®´ë¶È¤È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¶¨¶È¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£Æ£ËÜ¤Ï¥Æ¥Ã¥¯·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤ª¤è¤Ó¡¢µ¯¶È²È¤È¤·¤Æ¤Î»ö¶È¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä»ö¶È±¿±ÄÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤êÃæ¾®´ë¶È¤¬³°Éô¤Îµ»½Ñ¡¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀß·×¡¦¿Ê¹ÔÊýË¡¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ëÅÀ¤òÄó¼¨¤·¡¢Î¾¼Ô¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¤Î²ÄÇ½À¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
Thinker¤Ï¡¢¼«¼ÒÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥¨¥ó¥É¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿―¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ¾®´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥éÀÑ¤ß¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤êÃæ¾®´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Î¶¨¶È¤ò¼Ò²ñÊÑ³×¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê¥ー¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Thinker¤Ï¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤êÃæ¾®´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¥×¥í¥»¥¹¤Î³×¿·¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î15 Æü¡Ê¿å¡Ë16:00～17:30
¾ì½ê¡§¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥¢ÅìÂçºåÆî´Û3³¬¡Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥×¥é¥¶¡Ëµ»½Ñ¸òÎ®¼¼
¡¡¡¡¡¡A¢©577-0011 ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¹ÓËÜËÌ1ÃúÌÜ4-1
³«ºÅ·Á¼°¡§¸½ÃÏ²ñ¾ì¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÊý¼°¡ÊÇÛ¿®¤ÏMicrosoftTeams¤òÍøÍÑ¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡§²ñ¾ì50Ì¾¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó200Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
URL¡§https://comosta.pref.osaka.lg.jp/seminar/
Co-Mosta¡Ê¥³¥â¥¹¥¿¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://comosta.pref.osaka.lg.jp/
¡ã¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡ä
²¼µ¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤òµÆþ¤·¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://peatix.com/event/4588641
¿½¹þÄùÀÚ¡§2025Ç¯10·î14Æü(²Ð)17:00¤Þ¤Ç
¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒThinker
½»½ê¡¡¡¡¡§¡¡¢©541-0056 ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èµ×ÂÀÏºÄ®£´ÃúÌÜ1－3 Âçºå¥»¥ó¥¿ー¥Ó¥ë6F-188¡¡
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò·óCEO¡¡Æ£ËÜ ¹°Æ»
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§¡¡2022Ç¯8·î
´ë¶ÈÀâÌÀ¡§¡¡¿Í¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¶¨ÁÕ¤·¡¢¸ß¤¤¤Ë¹â¤á¤¢¤¤¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼«¤é¹Í¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
£Õ£Ò£Ì¡¡¡§¡¡https://www.thinker-robotics.co.jp/¡¡
È÷¹Í¡¡¡¡¡§¡¡¼ÒÌ¾¤ÎThinker¤Ë¤Ï¡Ö¹Í¤¨È´¤¯½¸ÃÄ¡×¡Ö¹Í¤¨¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¿Ê²½¡Ê¥·¥ó¥«¡Ë¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦ÆüËÜ¥í¥Ü¥Ã¥È³Ø²ñ¡Ö¼ÂÍÑ²½µ»½Ñ¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡¡～¼¡À¤Âå·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¡ÖThink Hand F¡×～
¡ÊPRTIMES¡¡2025Ç¯9·î4Æü¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000106143.html
¡¦Thinker¤Î¼¡À¤Âå¥í¥Ü¥Ã¥È¥Ï¥ó¥É¡ÖThink Hand F¡×¤¬Âè37²óÃæ¾®´ë¶ÈÍ¥½¨¿·µ»½Ñ¡¦¿·À½ÉÊ¾Þ¤ÎºÇ¹â¾Þ¡ÖÃæ¾®´ë¶ÈÄ£Ä¹´±¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ ¡ÊPRTIMES¡¡2025Ç¯4·î28Æü¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000049.000106143.html
¡¦¡Ö¼êÀè¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¤òµ¯¤³¤»¡¢»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î²ÄÇ½À³«¤¯ÀÖ³°Àþ·¿¤Î¶áÀÜ³Ð¥»¥ó¥µー
¡ÊMONOist 2023Ç¯10·î19Æü¡Ë
https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2310/05/news002.html
¡¦Æ°ºî»þ¤Î»à³Ñ¤òÊä¤¦ÂèÏ»´¶¥»¥ó¥µー¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ïー¥É¤ÈAI¤ÇÆ©ÌÀÊªÂÎ¤âÆ¨¤µ¤Ê¤¤
¡ÊÆü·Ð¥¯¥í¥¹¥Æ¥Ã¥¯¡¡2022Ç¯9·î13Æü¡Ë
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/02183/00002/
¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»ë³Ð¡¦¿¨³Ð¤òÊä¤¦¡ÈÂèÏ»´¶¡É¡¢ºåÂç¾®»³½õ¶µ¤¬³«È¯¡Ö¶áÀÜ³Ð¥»¥ó¥µー¡×
¡ÊÆü·Ð¥¯¥í¥¹¥Æ¥Ã¥¯¡¡2022Ç¯2·î28Æü¡Ë
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/nmc/18/00011/00158/
¡¦¾®»³²ÂÍ´¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://kk-hs-sa.website/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒThinker¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Úー¥¸¡§https://www.thinker-robotics.co.jp/contact/