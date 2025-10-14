Asana¡¢ºÇ¿·¤Î¡ÖAI¥Áー¥à¥á¥¤¥È¡×¤òÈ¯É½ - ¿Í¤È¶¨Æ¯¤·¡¢³Î¤«¤ÊÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡È¥³¥é¥Ü¥ìー¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡É
¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥ïー¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢ÊÆ¹ñAsana, Inc.(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fasana.com%2F&esheet=54329422&newsitemid=20250925695672&lan=en-US&anchor=Asana%2C+Inc.&index=1&md5=01462264de8ebb47c53ad6036ad3839f) (°Ê²¼¡¢Asana) ¤ÎÆüËÜË¡¿Í¡¦¥¢¥µ¥Ê¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò(https://asana.com/ja)¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ºÇ¿·¤ÎAI¥Áー¥à¥á¥¤¥È(https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fasana.com%2Fproduct%2Fai%2Fai-teammates&esheet=54329422&newsitemid=20250925695672&lan=en-US&anchor=AI+Teammates&index=2&md5=94211f9dea2e5c9d78fae46c4faf2e30)¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¶ÈÌ³¾õ¶·¤È¿Ê¹Ô¤òÍý²ò¤·¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬Ê£¿ô¤Î¥Áー¥à¤òÆ±»þ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤â¤È¤Ë·ÑÂ³Åª¤Ë³Ø½¬¡¦Å¬±þ¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÂÎ¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ôー¥É¤È¼Á¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
Asana¤Ï¡¢¿¦¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Î§·¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÍ¸úÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÈÏ¤Ê·üÇ°¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Ç¤Ï¼«Î§·¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î70¡ó¤¬´ðËÜÅª¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Î¿ë¹Ô¤Ë¼ºÇÔ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£[1]ÌäÂê¤ÏAI¤Î¡ÖÎÏ¡×¤ä¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸Ä¿Í¥æー¥¶ー¤Î»Ù±ç¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¿½¾Íè¤Î¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê¡Ö¥Áー¥à¥á¥¤¥È¡×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¾õ¶·ÇÄ°®¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢´ÉÍýµ¡Ç½¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤«¤éÅ¬±þ¡¦³Ø½¬¤·¡¢Ê£»¨¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Asana CEO ¤Î Dan Rogers ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡Ø¼«Î§·¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡Ù¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Î§À¤ÏËÜÍè¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤Î¶ÈÌ³´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¶Ë¤á¤ÆÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¿ë¹Ô¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Áー¥à¤ÈÊ£¿ô¤Î¥Çー¥¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÖÍå¤·¡¢ÁÈ¿¥¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤¹¡£¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬¿Í¤È¸ú²ÌÅª¤Ë¶¨Æ¯¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤¬¡¦¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤Ë¡¦¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¦¤½¤·¤Æ¤Ê¤¼¤½¤ì¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¡ØÀß·×¿Þ¡Ù¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£Asana¤ÎWork Graph(R)¥Çー¥¿¥â¥Ç¥ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤òÄó¶¡¤·¡¢AI¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤ËËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¡¢¥×¥í¥»¥¹¡¢¥Çー¥¿¤ÎÍúÎò¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬¥Çー¥¿¥¢¥¯¥»¥¹¤ä¥ê¥½ー¥¹¤Î»ÈÍÑ¾õ¶·¤ò¼«ºß¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£´ÉÍý¼Ô¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹ÈÏ°Ï¤Î²Ä»ë²½¤äÍøÍÑ¾å¸Â¤ÎÀßÄê¤ò¼ê¸µ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢AI¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤ÎÆ³Æþ¤¬µÞÂ®¤«¤Ä¹ÈÏ¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤â¡¢AI¥³¥¹¥È¤òÍ½Â¬²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
AI¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ï¡¢Asana ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë´ûÂ¸¤ÎAIµ¡Ç½¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÄ¥¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Asana ¤Ç¤Ï¥Îー¥³ー¥É¤ÇAI¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¡¢È¿ÉüÅª¡¦Äê·¿Åª¤Ê¥¿¥¹¥¯¤ò¹â¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ç½èÍý¤¹¤ë AI Studio ¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤ÎÆÃÄ¹¡§¿Í¤ÈAI¤Î¡Ö¿¿¤Î¶¨Æ¯¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë3¤Ä¤Î´ðÈ×
¡ü ¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¡§Ã±¤Ê¤ëÄó°Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹Á´ÂÎ¤òÍý²ò
Asana¤ÎWork Graph(R)¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢AI¥Áー¥à¥á¥¤¥È ¤Ï¥Áー¥à¤ÎÌÜÉ¸¡¢¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡¢ÁÈ¿¥¹½Â¤¤È¤¤¤Ã¤¿Êñ³çÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤òÍý²ò¤·¤Þ¤¹¡£¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Î¡Ö¥á¥â¥ê¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢Æ¯¤Êý¤Ë·ÑÂ³Åª¤ËÅ¬±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ê£¿ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÊñ³ç¤·¤Æ¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤òÊÝ»ý¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÜÉ¸¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿°Õ»×·èÄê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡§Æ©ÌÀÀ¤È¥¢¥«¥¦¥ó¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÉ¸½àÁõÈ÷
Â¾¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤È°Û¤Ê¤ê¡¢AI¥Áー¥à¥á¥¤¥È ¤Ï Asana¤Î¥ïー¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È´ðÈ×¤ÎÃæ¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤´¤È¤Î¿Ê¹Ô¥×¥í¥»¥¹¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢¥Áー¥à¤«¤é¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ÆºÇÅ¬²½¡¦È¿Éü¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤ä´ÉÍý¼Ô¤Ï¡¢AI¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Î¹ÔÆ°¡¢´ØÍ¿ÎÎ°è¡¢À®²Ì¤ò¿Í´Ö¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Á´°÷¤¬»È¤¦Æ±¤¸¹½Â¤Æâ¤ÇAI¤¬Æ¯¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬¸°¤Ç¤¹¡£
¡ü ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡§Ë½Áö¤·¤Ê¤¤¼«Æ°²½¤Î¤¿¤á¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹
¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥°¥ìー¥É¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥Áー¥à¤Ï¥Çー¥¿¥¢¥¯¥»¥¹¡¢¥æー¥¶ー¸¢¸Â¡¢±¿ÍÑ¥Ñ¥é¥áー¥¿¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¾ÃÈñ¤ò½ÀÆð¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥³¥¹¥È¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤Î¥¬ー¥É¥ìー¥ëÆâ¤Ç¤Î°ÂÁ´¤ÊAI±¿ÍÑ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¶¨Æ¯¤¹¤ëAI¤ÎÅ¸³«¡§³ÆÉôÌç¤Ç¼Â¾Ú¤µ¤ì¤ë¥æー¥¹¥±ー¥¹¤ÈÀ®²Ì
AI¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ï¡¢Asana¤Î¸ÜµÒ¤Ë¤ª¤±¤ë¤¢¤é¤æ¤ë½ÅÍ×ÉôÌç¤Ç¡¢¿×Â®¤ËÀ®²Ì¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°
AI¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ö¥êー¥Õ¤ÎºîÀ®¡¢¥Ç¥ê¥Ð¥é¥Ö¥ë¡ÊÀ®²ÌÊª¡Ë¤Î¿ÊÄ½´ÉÍý¡¢ROI¥ì¥Ýー¥ÈºîÀ®¤Þ¤ÇÃ´¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁð°ÆºîÀ®¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ö¥ì¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ß¥ó¥°¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ð¤Å¤¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»ñ»º¤Î¥ì¥Ó¥åー¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³«È¯¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü IT
AI¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ï¡ÖIT¥Á¥±¥Ã¥È´ÉÍý¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥µー¥Ó¥¹¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼«Æ°¤ÇÊ¬Îà¡¦¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌäÂê¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢ºÆÈ¯¤¹¤ë²ÝÂê¤Î·¹¸þ¤ä¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÆÃÄê¤·¡¢²ò·èºö¤ò¥Ê¥ì¥Ã¥¸²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥Ùー¥¹¤ò°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥×¥í¥À¥¯¥È¡õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°
AI¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ï¡Ö¥Ð¥°¡¦¥¤¥ó¥Ù¥¹¥Æ¥£¥²ー¥¿ー¡ÊÄ´ºº°÷¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥°Êó¹ð¤Î°ì¼¡²òÀÏ¡¢½ÅÊ£¥ì¥Ýー¥È¤ÎÅý¹ç¡¢½ÅÂçÅÙ¤ÎÉ¾²Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Èー¥êー¤Î¿ÊÄ½¤òÄÉÀ×¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¹àÌÜ¤Î¸¡ÃÎ¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È·ë²Ì¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³«È¯¥Áー¥à¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¡õPMO
AI¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ï¡Ö¥íー¥ó¥Á¡¦¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÉôÌç²£ÃÇÅª¤Ê¥íー¥ó¥Á¤Î¿Ê¹Ô¤ò´ÉÍý¤·¡¢°ÍÂ¸´Ø·¸¤Î´Æ»ë¤ä¥ê¥¹¥¯¤Î¸¡ÃÎ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡Ö¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡¦¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Çー¥¿¤ò¥êー¥ÀーÁØ¸þ¤±¤ËÍ×Ìó¡¦Ê¬ÀÏ¤·¡¢°Õ»×·èÄê¤Î¿×Â®²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Dan Rogers ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²¿¤è¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬Ã»´ü´Ö¤Ç²ÁÃÍ¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤Î¥Áー¥à¤¬¡¢¿·¤·¤¤¡ØAI¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤ë»Å»ö¡Ù¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÄÇ½À¤¬¹¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥æー¥¹¥±ー¥¹¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Î§À¤òÄÉµá¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤ÈAI¤Î¶¨Æ¯¤ò¶Ë¤á¤¿ÁÈ¿¥¤¬¼¡¤Î»þÂå¤Î¥êー¥Àー¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Ï¤è¤êÂ®¤¯Æ°¤¡¢¤è¤êÌî¿´Åª¤ÊÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤·¡¢ÌÏÊïº¤Æñ¤Ê¶¥ÁèÍ¥°Ì¤òÃÛ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Asana¤Ï¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤ò»Ù¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
À¤³¦¤Î´ë¶È¤Ï¡Ö¼«Î§¡×¤è¤ê¤â¡Ö¶¨Æ¯¡×¤òÁª¤Ö
Morningstar¼Ò CIO ¤Î Laura Kohl »á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAsana¤ÎAI¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥ïー¥¯¥Çー¥¿¤ËÌ²¤ëÃÎ¸«¤ò°ÂÁ´¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢½ÅÍ×¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤ò»Ù¤¨¤ë¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë¥æー¥¹¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô½µ´Ö¤òÍ×¤·¤Æ¤¤¤¿Ê£»¨¤ÊÄ´ºº¤ò¡¢¤ï¤º¤«¿ô»þ´Ö¤Ç´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆ¯¤ÊýÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢Âçµ¬ÌÏ¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Living Spaces¼Ò ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¤Î Matt Odom»á ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿AI¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ÉÍý¥Äー¥ë¤Ë¥Í¥¤¥Æ¥£¥ÖÅý¹ç¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇÂç¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢Asana¤ÎÆâÉô¥Çー¥¿¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£AI¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¤¿¤É¤êÃå¤¯¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡¢¤è¤ê¿¼¤¤Ê¬ÀÏ¤ä¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÃê½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¯¾ÜºÙ¤Ê»Ø¼¨¤òÍ×¤¹¤ëÂ¾¤ÎAI¥Äー¥ë¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Æ³ÆþÄ¾¸å¤«¤é¼«Î§Åª¤ËÆ°¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡×
Äó¶¡³«»Ï»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AI¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ï¸½ºß¥Ùー¥¿ÈÇ¤òÄó¶¡Ãæ¤Ç¤¹¡£
°ìÈÌÄó¶¡¡ÊGA¡Ë¤ÏAsana¤Î²ñ·×Ç¯ÅÙ27Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤Ë³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
[1] The Agent Company¡§¼ÂÀ¤³¦¤Î·ë²Ì¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¥¿¥¹¥¯¤Ë¤ª¤±¤ëLLM¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÀÇ½É¾²Á
Asana ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Asana ¤Ï¡¢¿Í¤ÈAI¤Î¶¨Æ¯¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥ïー¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£Amazon¡¢Accenture¡¢Anthropic¡¢Morningstar¡¢¥¹¥º¥¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ 17Ëü¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÜµÒ¤¬¡¢¥Áー¥à´Ö¤ÎÏ¢·È¤ÈÁÈ¿¥¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËAsana¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÎ¬Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÁÈ¿¥²£ÃÇÅª¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¤Þ¤¿¤ÏÁ´¼ÒÅª¤ÊÌÜÉ¸¤Î´ÉÍý¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Asana ¤ÏÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ëÊ£»¨¤Ê¾õ¶·¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢AI ¤¬¥Áー¥à¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é·×²è¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹¤Î¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.asana.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£