IQOS ILUMA i ¡Ê¥¤¥ë¥Þ ¥¢¥¤¡Ë¤ª¤è¤ÓIQOS ILUMA¡Ê¥¤¥ë¥Þ¡ËÀìÍÑ¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖTEREA¡×¤«¤é¡Ö¥Æ¥ê¥¢ ¥¯¥ê¥¢ ¥ì¥®¥å¥éー¡×¤ò2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ã¥× ¥â¥ê¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§¥·¥§¥êー¡¦¥´ー¡¢°Ê²¼¡ÖPMJ¡×¡Ë¤Ï¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³IQOS ILUMA i ¡Ê¥¤¥ë¥Þ ¥¢¥¤¡Ë¤ª¤è¤ÓIQOS ILUMA¡Ê¥¤¥ë¥Þ¡Ë¥·¥êー¥ºÀìÍÑ¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡ÖTEREA¡Ê¥Æ¥ê¥¢¡Ë¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥Æ¥ê¥¢ ¥¯¥ê¥¢ ¥ì¥®¥å¥éー¡×¤ò¡¢2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ4Å¹ÊÞ¤ÎIQOS¥¹¥È¥¢¢¨1¡¢IQOS¥·¥ç¥Ã¥×¡Ê¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¤ª¤è¤Ó¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é°ìÉôÅ¹ÊÞÂ¾¡Ë¡¢IQOS¥³ー¥Êー¡Ê¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ·ÏÎó¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞÂ¾¡Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ò´Þ¤àÁ´¹ñ¤Î¤¿¤Ð¤³¼è°·Å¹¢¨2¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢IQOS¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¡Ö¥Æ¥ê¥¢ ¥¯¥ê¥¢ ¥ì¥®¥å¥éー¡×¤ÎÈ¯Çä¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Æ¥ê¥¢À½ÉÊ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÏÁ´25ÌÃÊÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡PMJ¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö±ì¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢20ºÐ°Ê¾å¤ÎµÊ±ì¼Ô¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 2025Ç¯10·î»þÅÀ
¢¨2 Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇ¼ÉÊÆü¡¦È¯Çä³«»ÏÆü¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖTEREA ¡Ê¥Æ¥ê¥¢¡Ë¡×¿·À½ÉÊ¾ðÊó
º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡ÖTEREA¡Ê¥Æ¥ê¥¢¡Ë¡×¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡ÖTEREA ¡Ê¥Æ¥ê¥¢¡Ë¡×¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¤½¤ÎÂ¾¡¢¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖTEREA¡Ê¥Æ¥ê¥¢¡Ë¡×24ÌÃÊÁ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
PMI¤Î´ë¶È¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§¡Ö±ì¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡×¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥êー¥Àー
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥× ¥â¥ê¥¹ ¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ê°Ê²¼¡ÖPMI¡×¡Ë¤Ï¡¢¡Ö±ì¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ë»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤ä¥Ë¥³¥Á¥ó°Ê³°¤ÎÀ½ÉÊ¤ò´Þ¤à¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Î¿Ê²½¤Ë¼èÁÈ¤à¹ñºÝÅª¾ÃÈñºâ´ë¶È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤ÎÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ï¡¢¼ç¤Ë»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤ª¤è¤Ó±ì¤Î½Ð¤Ê¤¤À½ÉÊ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯6·î30Æü»þÅÀ¤Ç¡¢PMI ¤Î±ì¤Î½Ð¤Ê¤¤À½ÉÊ¤Ï¡¢À¤³¦¤Ç97¤Î»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ê¤¤¤·Á´¹ñµ¬ÌÏ¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´À¤³¦¤ÇÌó4,150Ëü¿Í¤â¤ÎÀ®¿ÍµÊ±ì¼Ô¡ÊÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï20ºÐ°Ê¾å¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤¬PMI¤Î±ì¤Î½Ð¤Ê¤¤À½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ì¤Î½Ð¤Ê¤¤À½ÉÊ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¶È¤Ï¡¢PMI¤Î2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Î½ãÇä¾å¤ÎÌó41¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PMI¤Ï2008Ç¯°Ê¹ß¡¢140²¯ÊÆ¥É¥ë¤òÅê»ñ¤·¡¢»æ´¬¤¿¤Ð¤³¤ÎÈÎÇä½ªÎ»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢µÊ±ì¤òÂ³¤±¤ëÀ®¿ÍµÊ±ì¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë³×¿·Åª¤Ê±ì¤Î½Ð¤Ê¤¤À½ÉÊ¤Î³«È¯¡¢²Ê³ØÅª¼Â¾Ú¡¢»ÔÈÎ²½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÁ°Î×¾²¥·¥¹¥Æ¥àÆÇÀ³Ø¡¢Î×¾²¡¦¹ÔÆ°¸¦µæ¡¢»ÔÈÎ¸åÄ´ºº¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î²Ê³ØÅªÉ¾²ÁÇ½ÎÏ¤Î¹½ÃÛ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¯¸·³Ê¤Ê¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÊÆ¹ñ¿©ÉÊ°åÌôÉÊ¶É¡ÊFDA¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥¦¥§¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¥Þ¥Ã¥Á¼Ò¤ÎÀ½ÉÊGeneral snus¤ª¤è¤Ó·Ð¸ý¥Ë¥³¥Á¥ó¥Ñ¥¦¥ÁZYN¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËPMI¼Ò¤Î°ìÉô¤ÎIQOS¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÎÈÎÇä¤òµö²Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç½é¤á¤Æ¤Îµö²Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°ìÉôIQOS¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤¿¤Ð¤³¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËGeneral snus¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥ê¥¹¥¯½¤¾þ(·Ú¸º)¤¿¤Ð¤³À½ÉÊ¡ÊMRTP¡§Modified Risk Tobacco Products¡Ë¤È¤·¤ÆFDA¤Îµö²Ä¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Õ¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¶¯¸Ç¤Ê´ðÈ×¤È½ÅÍ×¤ÊÀìÌçÀ¤ò»ý¤ÄPMI¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤È¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢Ê¬Ìî¤Ø¤Î³ÈÂç¤òÄ¹´üÅª¤ÊÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê·ò¹¯ÂÎ¸³¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸³è¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢PMI ¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êwww.pmi.com(https://www.pmi.com/)¡Ë¤ª¤è¤Ó PMI ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡Êwww.pmiscience.com(https://www.pmiscience.com/)¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö±ì¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹PMJ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥£¥ê¥Ã¥× ¥â¥ê¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊPMJ¡Ë¤Ï¡¢PMI¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ëPMIÀ½ÉÊ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦ÈÎÇäÂ¥¿Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PMJ¤Ï1985Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ÈÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢Á´¹ñ¤ËÌó1,600¿Í¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤Ð¤³»Ô¾ì¤ÇÌó42.8¡ó¤Î¥·¥§¥¢¤òÍ¤¹¤ë¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤òÃæ¿´¤Ë»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡Ê2025Ç¯6·îËö»þÅÀ¡Ë¡£PMJ¤ÏPMI¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö±ì¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¼èÁÈ¤ß¤ò¤³¤³ÆüËÜ¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ PMJ¤Î¡Ö±ì¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Î¤ßÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¡Ö±ì¤Î¤Ê¤¤¡×»ÜÀß¤ä´Ñ¸÷ÃÏ¤Ê¤É¤òÁ´¹ñ¤Ç¹¤²¤ë¼èÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤·¤Æ¾Ü¤·¤¯¤ÏPMJ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡§¡¡https://www.pmi.com/markets/japan/ja/home