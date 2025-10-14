¡Ú10/29～10/31¡Û¥¢¥¹¥¨¥Í¡¢¡ÖÂè4²ó¡ÎÌ¾¸Å²°¡ÏÀ½Â¤¶È¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÅ¸ ¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー EXPO¡×¤Ë½ÐÅ¸
¥¢¥¹¥¨¥Í³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§À¾ÏÂÅÄ ¹ÀÊ¿¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë～31Æü¡Ê¶â¡Ë ¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè4²ó¡ÎÌ¾¸Å²°¡ÏÀ½Â¤¶È¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÅ¸ ¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー EXPO¡×¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Î¸«¤¨¤ë²½¡¦ºï¸º¡¦Êó¹ð¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖASUENE¡×¤ª¤è¤Ó¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖASUENE SUPPLY CHAIN¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢´ë¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸ÆâÍÆ
Åö¼Ò¤Î¡ÖASUENE¡×¤Ï´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Scope1-3¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¸«¤¨¤ë²½¡¦ºï¸º¡¦Êó¹ð¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÈSX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÃ¦ÃºÁÇ¤Î¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿Êñ³çÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÅö¼Ò¤Ï¡¢¡ÖASUENE SUPPLY CHAIN¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¹½ÃÛ¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¡¦ÃæÉô·÷¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤Îµ¬À©¶¯²½¤äÅê»ñ²È¡¦¼è°úÀè¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Î¸«¤¨¤ë²½¤Èºï¸º¤Ï¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ËÉÔ²Ä·ç¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÀ½Â¤¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¸«¤¨¤ë²½¡¦ºï¸º¡¦Êó¹ð¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖASUENE¡×¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÃæÉôÃÏÊý¤ÎÀ½Â¤¶È¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨²ñ¾ÜºÙ
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§Âè4²ó¡ÎÌ¾¸Å²°¡ÏÀ½Â¤¶È¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÅ¸ ¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡¥¯¥È¥êー EXPO
²ñ¾ì¡§¥Ýー¥È¥á¥Ã¥»¤Ê¤´¤ä¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶è¶â¾ë¤ÕÆ¬2ÃúÌÜ2¡Ë
²ñ´ü¡§2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë ～31Æü¡Ê¶â¡Ë 10:00～17:00
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§N39-26
¼çºÅ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
¡ÖASUENE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖASUENE¡×¤Ï¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Î¸«¤¨¤ë²½¡¦ºï¸º¡¦Êó¹ð¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ëScope1-3¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤Î²Ä»ë²½¤äÊó¹ð¡¦¾ðÊó³«¼¨¤Ë²Ã¤¨¡¢CFP/LCA»»Äê¡¢CDP¡¢SBTi¡¢CSRD¡¢TCFD¡¢TNFD¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Îµ¬À©¤ä¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¹âÅÙ¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CO2¸«¤¨¤ë²½¥µー¥Ó¥¹¡¢¹ñÆâÎß·×Æ³Æþ¼Ò¿ôNo.1¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡ÊÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥ÁÄ´¤Ù/2025Ç¯7·îÄ´ºº»þÅÀ¡Ë¡£
ASUENE¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://asuene.com
ASUENE SUPPLY CHAIN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖASUENE SUPPLY CHAIN¡×¤Ï¡¢CSR/ESG¡¢°ÂÁ´±ÒÀ¸¤Ê¤É¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤ÊÄ´ºº¤ò°ì³ç¤Ç¼ý½¸¡¦´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¸úÎ¨Åª¤Ê¾ðÊó´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢¼ÒÆâ³°¤Î±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ASUENE SUPPLY CHAIN¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://asuene.com/supplychain
¥¢¥¹¥¨¥Í¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¢¥¹¥¨¥Í³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦CO2ÇÓ½ÐÎÌ¸«¤¨¤ë²½¡¦ºï¸º¡¦Êó¹ð¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖASUENE¡×
¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖASUENE SUPPLY CHAIN¡×
¡¦GX¡¦ESG¿ÍºàÆÃ²½·¿Å¾¿¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖASUENE CAREER¡×
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§
¡¦¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦ÇÓ½Ð¸¢¼è°ú½ê ¡ÖCarbon EX¡×
¡¦Ã¦ÃºÁÇ¡¦ÈóºâÌ³¾ðÊó¤ÎÂè»°¼Ô¸¡¾Ú¡¦ÊÝ¾Ú¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥¹¥¨¥Í¥ô¥§¥ê¥¿¥¹¡×
¡¦SaaS»ö¶È¼Ô¸þ¤±APIÏ¢·È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAnyflow¡×
¡¦GHGÇÓ½ÐÎÌ²Ä»ë²½¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢AI¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖNZero¡×
»ñËÜ¶â¡§80²¯2,700Ëü±ß¡Ê»ñËÜ¾êÍ¾¶â´Þ¤à¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§Founder ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO·óCOO À¾ÏÂÅÄ ¹ÀÊ¿
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-10-5 KDX¸×¥ÎÌç°ìÃúÌÜ¥Ó¥ë WeWork 4³¬
µòÅÀ¡§ÆüËÜ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥¿¥¤¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó
URL¡§https://corp.asuene.com/