±Ä¶ÈÌ¾»É´ÉÍý¡ÖSKYPCE¡×Æ³Æþ»öÎã NEC¥Õ¥£ー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò ÍÍ¡Ö¥°¥ëー¥×Êñ³ç·ÀÌó¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ¢·È¤Ç±Ä¶È³èÆ°¤ò²ÃÂ®¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿
±Ä¶ÈÌ¾»É´ÉÍý¡ÖSKYPCE¡×¤ò¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢NEC¥Õ¥£ー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤ò¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×Êñ³ç·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ±Ä¶ÈÌ¾»É´ÉÍý¡ÖSKYPCE¡×¤òÆ³Æþ¡£°ÊÁ°ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Ì¾»É´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤«¤é¼Ò°÷1,000Ì¾Ê¬¡¢Ìó40Ëü·ï¤ÎÌ¾»É¥Çー¥¿¤òÃ»´ü´Ö¤Ç°Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢¥°¥ëー¥×´Ö¤Ç¤ÎÌ¾»É¾ðÊó¤Î¶¦Í¤Ç±Ä¶È³èÆ°¤òÂ¥¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖSKYPCE¡×¤Ë°Ü¹Ô¸å¤âÌäÂê¤Ê¤¯³èÍÑ¤¬¿»Æ©
¥°¥ëー¥×Êñ³ç·ÀÌó¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ¢·È¤Ç±Ä¶È³èÆ°¤ò²ÃÂ®
https://www.skypce.net/businesscard/case/case017/
¢£NEC¥Õ¥£ー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
NEC¥Õ¥£ー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦Ê¸¶µ¡¦°åÎÅ¡¦Ì±¼ûÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢IT¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÊÝ¼é¡¦±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£NEC¥°¥ëー¥×¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÄó°Æ³èÆ°¤È¡¢ÆÈ¼«¤ÎÄ¾ÀÜÄó°Æ³èÆ°¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎIT´ðÈ×¤Î°ÂÄê±¿ÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.fielding.co.jp/
¢£±Ä¶ÈÌ¾»É´ÉÍý¡ÖSKYPCE¡×¤Î³µÍ×
¸ÜµÒ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤Î³«Âó¤Ê¤É¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ëÌ¾»É¸ò´¹¡£¶ÈÌ³¤ÇÆÀ¤¿Ì¾»É¤ò°ÂÁ´¤Ë´ÉÍý¤·¡¢±Ä¶È³èÆ°¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢±Ä¶ÈÌ¾»É´ÉÍý¡ÖSKYPCE¡×¤Ç¤¹¡£SKYPCE¤Ï¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÇÌ¾»É¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ÂÁ´¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ÊÌ¾»É´ÉÍý¤ò»Ù±ç¡£99.9%¤ÎÀµ³ÎÀ¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤¿Ì¾»É¥Çー¥¿¤ä¡¢ËèÆü¤Î±Ä¶È³èÆ°¤ò¸«¤¨¤ë²½¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ê¤É¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Æü¡¹¤Î±Ä¶È³èÆ°¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
SKYPCE Web¥µ¥¤¥È
https://www.skypce.net/
