¡ÖÊâ¤¯¹¹ð¥¢¥É¥Þ¥ó¡×¡¢¤Ä¤¤¤ËËÌ³¤Æ»¤«¤éÊ¡²¬¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤òÃ£À®¡£¡ÖÃÏÊý¤Ë¤Ï¹¹ð¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡ÚÁ´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â10%³ä°ú¥×¥é¥ó¡Û¤ò¿·Àß
³ô¼°²ñ¼ÒAGES (¥¨¥¤¥¸¥¹)¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±ÛÃÒ¿óÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÉÊâ¤¯¹¹ð¡É¡Ö¥¢¥É¥Þ¥ó¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¥¨¥ê¥¢¤ò¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤éÊ¡²¬¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¹ñ¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ø³ÈÂç¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î´ë¶ÈÍÍ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¸ú²ÌÅª¤Ê¹¹ð¤ÎÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã£À®¤òµÇ°¤·¤Æ¡ÚÁ´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â10%³ä°ú¥×¥é¥ó¡Û¤ò¿·¤¿¤Ë³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ï¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¤Î¡ÉÍ½ÁÛ³°¡É¤ÎÀ¼¤À¤Ã¤¿¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒAGES¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥¢¥É¥Þ¥ó¡×¤Ï¡¢32¥¤¥ó¥Á¤ÎÂç·¿¥µ¥¤¥Íー¥¸¤òÇØÉé¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢»ØÄê¤µ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤òÊâ¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀëÅÁ¤ò¹Ô¤¦¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¿·¤·¤¤·Á¤Î¥Þ¥¹¸þ¤±¹¹ð¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤é²»À¼¤òÎ®¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢»ë³Ð¤ÈÄ°³Ð¤ÎÎ¾Êý¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤½¤Î°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ï¡¢³¹¹Ô¤¯¿Í¡¹¤Î»ëÀþ¤ò¼«Á³¤È¼æ¤¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¡Ö¥¢¥É¥Þ¥ó¡×»ö¶È¤òÅìµþ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Åö½é¤Ï¡¢¹¹ðÇÞÂÎ¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¤³¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÍ½ÁÛ¤òÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÎ¢ÀÚ¤ëÀ¼¤¬¡¢¼¡¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÌ¾¸Å²°¤Ç½Ð¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡ÖÂçºå¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÄó°Æ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
¡ÖÅìµþ¤ÈÊ¡²¬¤Ç¡¢Æ±»þ¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÅ¸³«¤·¤¿¤¤¡×
¤½¤ì¤Ï¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯´ë¶ÈÍÍ¤ä¡¢Á´¹ñ¤Ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ò»ý¤Ä¹¹ðÂåÍýÅ¹ÍÍ¤«¤é¤Î¡¢ÀÚ¼Â¤Ê¤´Í×Ë¾¤Ç¤·¤¿¡£ÂåÉ½¤Î±ÛÃÒ¤Ï¡¢Åö»þ¤ò¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÅö½é¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Ø¤ÎÅ¸³«¤òºÇÍ¥Àè¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÁ´¹ñ¤«¤é¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ø¥¢¥É¥Þ¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¹¹ð¼êË¡¤Ï¡¢¾ðÊó¤¬Ë°ÏÂ¤·¤¿ÅÔ¿´Éô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤í¹¹ð¤ÎÁªÂò»è¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏÊý¤Ë¤³¤½¡¢Âç¤¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤È²ÁÃÍ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¡£¤³¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤«¤é¤ÎÀ¼¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Á´¹ñÅ¸³«¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤ë¡¢²¿¤è¤ê¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î³Î¿®¤ò¶»¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¡ÊFC¡ËÀ©ÅÙ¤ò¼´¤È¤·¤¿Á´¹ñÅ¸³«¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¡£
¤½¤·¤Æ¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤éÌó3Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤ËËÌ³¤Æ»¤«¤éÊ¡²¬¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤òÌÖÍå¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¢³ÈÂç¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖÆÏ¤±¤¿¤¤¤Î¤Ë¡¢ÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉáÊ×Åª¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢»ä¤¿¤Á¤¬Äó¼¨¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê²ò·èºö¤Î¤´Äó°Æ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÃÏÊý¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª²ÝÂê¡§¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¹¹ð¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¼Â¡Û
¤Ê¤¼¡¢ÃÏÊý¤Î´ë¶È¤Ï¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¥¢¥É¥Þ¥ó¡×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÃÏÊýÅÔ»Ô¤¬¶¦ÄÌ¤·¤ÆÊú¤¨¤ë¡¢¹¹ð¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÏÊý¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â²°³°¹¹ð¤ä¥Þ¥¹¸þ¤±¤Î¹¹ðÇÞÂÎ¤¬ÅÔ¿´Éô¤ËÈæ¤Ù¤Æ°µÅÝÅª¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢³¹Ãæ¤òÁö¤ë¥¢¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¡¢±ØÁ°¤Î¹¾ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬°ì¤Ä¤«Æó¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¨¥ê¥¢¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È±ÛÃÒ¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÃÏÊý¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¿¼¹ï¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¤É¤ì¤À¤±Ì¥ÎÏÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤ì¤À¤±ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Å¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤µ¤»¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¤òÃÏ°è½»Ì±¤Ë¹¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¼êÃÊ¡×¤¬¶ËÃ¼¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÍè³ÍÆÀ¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¡Ö¹¹ðÇÞÂÎ¤ÎÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥¢¥É¥Þ¥ó¡×¤Ï¶Ë¤á¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¶¯ÎÏ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤¬Êâ¤±¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤¬¿·¤¿¤Ê¹¹ðÏÈ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹È¯ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¡Ö²°³°¹¹ð¤Ï¡¢°ìÅÙÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ°¤«¤»¤Ê¤¤¡Ø¸ÇÄê»ñ»º¡Ù¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¥¢¥É¥Þ¥ó¤Ï¡¢¹¹ð¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡ØÆ°¤¯¡Ù¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¹¹ð¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¦¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì½ê¤Ø¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÊý¤«¤é½Ð¸þ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹¹ð¤¬½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡£¤³¤Îµ¡Æ°ÎÏ¤³¤½¤¬¡¢ÃÏÊý¤Î¹¹ð²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¸°¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚÇÞÂÎ¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡ÉÆÈÀê¡É¤Ç¤¤ë¡£¿À¸Í¤Ç¸«¤¨¤¿ÃÏÊýÀïÎ¬¤Î³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¡Û
¹¹ðÇÞÂÎ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢»ëÅÀ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¶¥¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¾ðÊó¤¬°î¤ì¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¹¹ð¤¬É÷·Ê¤Î°ìÉô¤È²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦ÅÔ¿´Éô¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ì¤Ä¤Î¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¹¹ð¤¬¡¢¤½¤Î¥¨¥ê¥¢¤ÎÏÃÂê¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö½ÂÃ«¤òÊâ¤¯¥¢¥É¥Þ¥ó¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡Ø¤Ê¤ó¤À¤¢¤ì¤Ï¡©¡Ù¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥É¥Þ¥ó¤ò¸«´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏÊý¤Î³¹¤òÊâ¤¯¤È¡¢¤½¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿Í¡¹¤¬Â¤ò»ß¤á¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¸þ¤±¡¢»þ¤Ë¤ÏÄ¾ÀÜ¡Ø¤½¤ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£¤½¤ÎÈ¿±þ¤ÎÇ®ÎÌ¤¬¡¢ÅÔ¿´Éô¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¤½¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê»öÎã¤¬¡¢¿À¸Í¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿½÷À¸þ¤±¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤Î¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¹ðÃÎ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÄÌ¾ï¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Î²ÔÆ¯¤Ï2Âæ¤«¤é3ÂæÄøÅÙ¤Îµ¬ÌÏ¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤«¤é¤Ï¡ÖÃ»´ü´Ö¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯°µÅÝÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¤´Í×Ë¾¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Âçºå¤Î¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Áー¥à¤È¤âÏ¢·È¤·¡¢¼Â¤Ë30Âæ¤â¤Î¥¢¥É¥Þ¥ó¤ò¿À¸Í¤Î³¹¤Ë°ìÀÆÅêÆþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎºîÀï¤ò¼Â¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»°µÜ¤Î±ØÁ°¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥¢¥É¥Þ¥ó¤Î½¸ÃÄ¤Ë½Ð²ñ¤¦¡£¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¾¦Å¹³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥¢¥É¥Þ¥ó¤¬¤¤¤ë¡£¡Ø¤¢¤½¤³¤Ë¤â¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ë¤â¤¤¤ë¡Ù¤È¡¢³¹¤Î»ê¤ë½ê¤Ç¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤¬·«¤êÊÖ¤·ÌÜ¤ËÆþ¤ë¾õ¶·¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ëºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥É¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÄÁ¤·¤¤¿À¸Í¤Î³¹¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂæ¿ô¤¬Æ±»þ¤Ë²ÔÆ¯¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Îµ²±¤Ë¶¯Îõ¤Êºþ¤ê¹þ¤ß¸ú²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Â¾¤Ë¶¥¹ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹¹ðÇÞÂÎ¤¬¾¯¤Ê¤¤ÃÏÊý¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤¿¹¥Îã¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤³¤Î»öÎã¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÃÏÊý¤Ë¤ª¤±¤ë¹¹ðÀïÎ¬¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÞÂÎ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤òÃ²¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¨¥ê¥¢¤Î»ëÀþ¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤â¡¢Á´¹ñ¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤¬¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÀ®¸ù¤Î¸°¤Ï¡¢¿ôÃÍ²½¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÖÅÚÃÏ´ª¡×¤Ë¤¢¤ë¡Û
¡Ö¥¢¥É¥Þ¥ó¡×¤¬ÃÏÊý¤Ç¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ëºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Ã±¤ËÊªÄÁ¤·¤¤¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¹¹ð¸ú²Ì¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢³Æ¥¨¥ê¥¢¤òÅý³ç¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥ªー¥Êー¤¿¤Á¤¬»ý¤Ä¡¢¿ôÃÍ²½¤Ç¤¤Ê¤¤»ñ»º¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÅÚÃÏ´ª¡×¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¤Ë²ÃÌÁ¤¤¤¿¤À¤¯¥Ñー¥È¥Êー¤ËÂÐ¤·¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤ä¡¢¤½¤³¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·Ð¸³¤ò²¿¤è¤ê¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¿¿¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥¨¥ê¥¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥Çー¥¿¤À¤±¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ´°·ë¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤«¤é¡Ø²£ÉÍ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤ËÁÊµá¤·¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤´Í×Ë¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¥Çー¥¿¾å¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤â¾è¹ßµÒ¿ô¤¬Â¿¤¤²£ÉÍ±Ø¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Î¤¬ÄêÀÐ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í´Ö¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¸©Ä£¤ä»ÔÌò½ê¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡Ø´ØÆâ±Ø¡Ù¼þÊÕ¤ÎÊý¤¬¡¢¤è¤ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ÎÌ©ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤ò¡£°ìÊý¤Ç¡¢¼ã¼Ô¸þ¤±¤Ê¤é²£ÉÍ±ØÀ¾¸ý¤ÎÈË²Ú³¹¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤±¤Ê¤é¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¥¨¥ê¥¢¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸²£ÉÍ¤È¤¤¤¦°ì¤Ä¤Î³¹¤Ç¤â¡¢ÄÌ¤ê¤ò°ìËÜ³Ö¤Æ¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤ÎÂ°À¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈ©´¶³Ð¤³¤½¤¬¡¢¹¹ð¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢±ÛÃÒ¤Ï¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡ÖÅÚÃÏ´ª¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤«¤é¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤äÌÜÅª¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¤³¤Î»þ´ÖÂÓ¤ËÊâ¤¯¤Î¤¬ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ä¡×¤È¡¢¶ñÂÎÅª¤Êº¬µò¤È¶¦¤ËºÇÅ¬¤Ê¹¹ðÀïÎ¬¤ò¡ÉµÕÄó°Æ¡É¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Á´¹ñ°ìÎ§¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¹¹ðÇÞÂÎ¤Ë¤Ï¿¿»÷¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿¡Ö¥¢¥É¥Þ¥ó¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î³¹¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬¤Ê¹ÒÏ©¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ©Àï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤Ø¡£Á´¹ñÅ¸³«Ã£À®µÇ°¡ÚÁ´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â10%³ä°ú¥×¥é¥ó¡ÛÄó¶¡³«»Ï¡Û
º£²ó¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«Ã£À®¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥¢¥É¥Þ¥ó¡×¤ò¿®Íê¤·¡¢¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ç»ö¶È¤òÎÏ¶¯¤¯¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º¥Ñー¥È¥Êー¤Î³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·Á¤Ë¤·¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¹¹ð¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÁ´¹ñ¤Î¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆü¤è¤ê¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¥¦¥§¥Ö¥Ë¥åー¥¹¤Îµ»ö¤ò¸«¤¿¡×¤È¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶ÈÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¤ª¸«ÀÑ¤â¤ê¶â³Û¤«¤é10%¤ò³ä°ú¤¹¤ë¡ÚÁ´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â10%³ä°ú¥×¥é¥ó¡Û¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·Å¹ÊÞ¤Î¥ªー¥×¥ó¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯É½¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¹ðÃÎ¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤ÈÈôÌö¤¹¤ë¤½¤ÎÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡Ö¥¢¥É¥Þ¥ó¡×¤¬È¼Áö¤·¤Þ¤¹¡£
¹¹ð¤ÎÁªÂò»è¤¬ËÉÙ¤Ë¤¢¤ëÅÔ»ÔÉô¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê¹¹ð¼êÃÊ¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿ÃÏÊý¤Î´ë¶ÈÍÍ¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò°ìÅÙ¡¢¡ÉÊâ¤¯¹¹ð¡É¤¬»ý¤Ä°µÅÝÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤È¡¢ÃÏ°è¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î²ÄÇ½À¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤è¤ê¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é
https://ado-man.com/lp202312/
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò ±ÛÃÒ¿óÂÀÏº¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¤Ø¡Û
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤ËÌÜÎ©¤Ä¹¹ð¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤¬ÆÏ¤±¤¿¤¤¡ØÁÛ¤¤¡Ù¤ò¡¢ºÇ¤âÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¿Í¡¹¤Î¸µ¤Ø¡¢ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ê·Á¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«Ã£À®¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÛ¤¤¤òÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤Î³Ð¸ç¤Î¾Ú¤Ç¤¹¡£¹¹ð¤Î¤³¤È¤Ç¤ªÇº¤ß¤Î´ë¶ÈÍÍ¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Êº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î³¹¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿ºÇ¹â¤Î¥Áー¥à¤¬¡¢³§ÍÍ¤ÎÄ©Àï¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÌóÂ«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò AGES(¥¨¥¤¥¸¥¹)
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§Êâ¤¯¹¹ð¡ª¥¢¥É¥Þ¥ó
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§±ÛÃÒ¿óÂÀÏº
½êºßÃÏ¡§¢©150-0011 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì3-25-7 ¥ì¥¹¥Ý¥¢ー¥ë¥Ó¥ë3³¬
