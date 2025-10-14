¡Ú¥ì¥Ýー¥È¡ÛRoboPath¡Ö¹ñºÝÊªÎ®Áí¹çÅ¸2025¡×¤Ë½ÐÅ¸¡¢¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë¸þ¤±Â¿µ¡Ç½¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖUP¡×¤ò½é¸ø³«
RoboPath³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿ÌÚ ¹¯¹§¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢°Ê²¼¡ÖRoboPath¡×¡Ë¤Ï¡¢9·î10Æü¡Ê¿å¡Ë～12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¹ñºÝÊªÎ®Áí¹çÅ¸2025 Âè4²ó INNOVATION EXPO¡×¤Ë½é½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ñー¥È¥ÊーÏ¢·È¤ò¹Ô¤¦¥æ¥¢¥µ¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÂ¼ ÇîÇ·¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥æ¥¢¥µ¾¦»ö¡×¡Ë¤Î¥Öー¥¹Æâ¤Ë¤Æ¡¢¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤È¼«Æ°Ï¢·È²ÄÇ½¤Ê¼«Î§·¿AIÅëºÜ¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖUP¡×¤ò¾Ò²ð¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
RoboPath¤Ï¡¢¥æ¥¢¥µ¾¦»ö¤È¤Î¥Ñー¥È¥ÊーÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖUP¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¹©¾ì¤äÁÒ¸Ë¤Ø¹¤¯Äó°Æ¤·¡¢ÊªÎ®¡¦À½Â¤¶È¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ë±þ¤¨¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤¹¾ì¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¡¢¥Öー¥¹Æâ¤Ç¤Ï¡¢¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë¸þ¤±¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¡ÖUP¡×¤ò¼Â±éÅ¸¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¥¹¥Úー¥¹¤«¤éÃÊ¥Üー¥ë¤ä¥³¥ó¥Æ¥Ê¤ò±¿¤Ó½Ð¤·¡¢ÄÌÏ©¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ½êÄê¤Î°ÌÃÖ¤ËÈÂÁ÷¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤òºÆ¸½¡£Íè¾ì¼Ô¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¿Í¤Î¼ê¤ò²ð¤µ¤º¤Ë¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤È¼«Æ°Ï¢·È¤·¡¢Â¿ÁØ³¬´Ö¤ò¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò´Ö¶á¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¶ÁÝ¤ä·ÙÈ÷¤È¤¤¤Ã¤¿°Û¤Ê¤ë¶ÈÌ³¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÅÀ¤ò¾Ò²ð¡£¿ÍºàÉÔÂ¤Ê¤É¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¸½¾ì¤Ç¤ÎÂ¿ÍÑÅÓ³èÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤òÁÊµá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥»ー¥ë¥¹Éô ÂçÀÐÍ¦ºÈ ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¹ñºÝÊªÎ®Áí¹çÅ¸¤Ø¤Ï½é½ÐÅ¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢°ìÄê¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤Î¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¡È¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿¥Ëー¥º¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Æ³Æþ¤ÎÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ÏÃå¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢¡ØUP¡Ù¤Ï¥¨¥ì¥Ùー¥¿ーÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÂ¿ÁØ³¬°ÜÆ°¤ä100kg¤Þ¤Ç¤Î²ÙÊª¤òÇÛÁ÷¤Ç¤¤ëÅÀ¤ä¡¢55cm°Ê¾å¤ÎÆ»Éý¤¬¤¢¤ì¤Ð¥»¥ó¥µー¤Ç´¶ÃÎ¤·¤ÆÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤´É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤´Í×Ë¾¤Ë±þ¤¸¤Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÉÕ¤±ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±¿ÈÂ¤ä¤±¤ó°ú¤Ë²Ã¤¨¤ÆÀ¶ÁÝ¤ä·ÙÈ÷¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂ¿µ¡Ç½À¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ø¿Íºà³ÎÊÝ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¡¢¤¹¤°¤ËÆ³Æþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¡¢Ìë´ÖÀ¶ÁÝ¤Ê¤É¿Íºà¤¬½¸¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Î³èÍÑ»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÍøÍÑ¥·ー¥ó¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤äÉÂ±¡¤È¤¤¤Ã¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÍøÍÑ¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤¤¶È³¦¤òÃæ¿´¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÏÊªÎ®¸½¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¤ÎÅ¸³«¤â¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ú¹©¾ì¡¦ÁÒ¸Ë¸þ¤±¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÅëºÜ¤Î¡ÖUP¡×³µÍ×¡Û
¡ÖUP¡×¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈËÜÂÎ¤È¾åÉô¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬Ê¬Î¥¤µ¤ì¤¿¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÉÕ¤±ÂØ¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÛÃ£¡¦ÈÂÁ÷¡¦À¶ÁÝ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¶ÈÌ³¤Ë1Âæ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢RoboPathÆÈ¼«³«È¯¤Î¥¨¥ì¥Ùー¥¿ーÏ¢·È¥â¥¸¥åー¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢Æ³Æþ´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤ä¥È¥é¥Ö¥ëÂÐ±þ¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤«¤Ä¥»¥¥å¥¢¤Ê±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹âÀºÅÙ¥»¥ó¥µー¤Ë¤è¤ê¡¢È¿¼ÍÁÇºà¤äÆ©ÌÀÁÇºà¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¡¢Â¿ÁØ³¬»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÄê²ÔÆ¯¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÅ¸¼¨¤·¤¿¡ÖUP¡×¤Ï¡¢¹©¾ì¤äÁÒ¸Ë¤Ç¤ÎÆü¾ï¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ëÀìÍÑ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾²ÌÌ¤ÎÈ¿¼Í¤ä¥Õ¥©ー¥¯¥ê¥Õ¥È¤¬¹Ô¤¸ò¤¦¸½¾ì¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ë²ÔÆ¯¤Ç¤¤ë½ÀÆð¤µ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ»¶ñ¤äÉôÉÊ¡¢¶õÃÊ¥Üー¥ë¤Î±¿ÈÂ¤«¤é´°À®ÉÊ¤ÎÈÂÁ÷¤Þ¤Ç¤ò¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Î§·¿AI¤òÅëºÜ¤·¥¨¥ì¥Ùー¥¿ー¤È¤Î¼«Æ°Ï¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢Ê£¿ô³¬¤Ë¤ï¤¿¤ëÀ½Â¤¹©Äø¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢À¶ÁÝ¤ä±¿ÈÂ¤òÃ´¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹©¾ìÆâ¤ÎÀ¶ÁÝ¤òÌµ¿Í²½¤·¤Æ¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¡¢±¿ÈÂ¶ÈÌ³¤Î¥ëー¥Æ¥£¥ó²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸»º¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤ä¥³¥¹¥È¤ÎÊ¿½à²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚRoboPath ²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§RoboPath³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ê¿ÌÚ¹¯¹§
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø5-4-12ÂçÀ®¹Ýµ¡¥Ó¥ë4³¬
»ñËÜ¶â¡¡¡§2,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¤ª¤è¤ÓIT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä
URL¡¡¡¡¡§https://robopath.co.jp/(https://robopath.co.jp/)