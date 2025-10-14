¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢Wiz¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤·¡¢Åý¹ç·¿CNAPP¤ª¤è¤Ó¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡³«»Ï
¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦Åª¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊCheck Point Software Technologies Ltd.(https://www.checkpoint.com/?utm_content=press-release)¡¢NASDAQ¡§ CHKP¡Ë¤ÏÊÆ¹ñ»þ´Ö2025Ç¯9·î29Æü¡¢Wiz¤È¤ÎÀïÎ¬Åª¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¼¡¤Ê¤ë¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢ËÉ»ß¤òºÇÍ¥Àè¤È¤¹¤ë¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÈWiz¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÝ¸î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊCNAPP¡Ë¤È¤òÅý¹ç¤·¤¿¡¢´°Á´Åý¹ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯2·î¤ËÈ¯É½(https://www.checkpoint.com/press-releases/check-point-software-technologies-and-wiz-enter-strategic-partnership-to-deliver-end-to-end-cloud-security/)¤·¤¿¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢ËÜ¥Õ¥§ー¥º¤Ç¤ÏÅý¹çµ¡Ç½¤Î°ìÈÌÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²Ä»ëÀ¡¢ÀºÅÙ¡¢¤½¤·¤ÆAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶¼°ÒÂÐºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ë¶È¤¬¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Îº£Æü¤Î²ÝÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¤³¤È¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ã´ÅöVP¤Ç¤¢¤ë¥Ýー¥ë¡¦¥Ð¥ë¥Üー¥¶¡ÊPaul Barbosa¡Ë¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥ªー¥×¥ó¥¬ー¥Ç¥ó¥¢¥×¥íー¥Á¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åý¹ç¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î¿·¤¿¤Ê´ð½à¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈWiz¤Ï¡¢ËÉ»ß¤òºÇÍ¥Àè¤È¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁÈ¿¥¤ò¥³ー¥É¤«¤é¥¯¥é¥¦¥É¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÊÝ¸î¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÂÅ¶¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î²Ä»ëÀ¤È¥ê¥¹¥¯¤òÇ§¼±¤·¤¿½¤Éü¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡×
´ë¶È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¤è¤ê¥Ï¥¤¥Ñー¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤êÊ¬»¶²½¤µ¤ì¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¹¶·âÂÐ¾ÝÎÎ°è¤Ï³ÈÂç¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤ÎÊÝ¸î¤ÏÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àä¤¨¤ºÊÑ²½¤·Â³¤±¤ë¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤Î°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¹¶·â¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÀè¼ê¤òÂÇ¤Ä¤È¤¤¤¦¥¿¥¹¥¯¤Ï¡¢CISO¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Áー¥à¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤Î¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Wiz¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÅý¹ç·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤¬¼«¿®¤ò¿·¤¿¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î²ÝÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Wiz¤ÎÀ½ÉÊ³ÈÄ¥À¤ª¤è¤Ó¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×Ã´ÅöVP¤Ç¤¢¤ë¥ª¥í¥ó¡¦¥Î¥¢¡ÊOron Noah¡Ë»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¿·µ¡Ç½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÏCloudGuard¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤ÎÀßÄê¤ò¡¢Wiz¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤«¤éÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£ー¤Î²¾ÁÛ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©ー¥ë¥Ý¥ê¥·ー¤òÅö¼Ò¤Î¥ê¥¹¥¯É¾²Á¥Äー¥ë¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Áー¥à¤¬¼«¼Ò¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÇÄ°®¤·¡¢¤è¤ê¿×Â®¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈWiz¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¥¯¥é¥¦¥É¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÆÀ¤Æ¸í¸¡ÃÎ¤ò¸º¤é¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥Á¤¬´°Á´¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÌäÂê¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈWiz¤ÎÅý¹ç¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬°Ê²¼¤Î¤³¤È¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
- »ö¸åÂÐ±þ¤«¤éÍ½ËÉ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¡§¶¼°Ò¤¬Â»³²¤ò¤â¤¿¤é¤¹Á°¤ËÁË»ß
- ²Ä»ëÀ¤ò¶¯²½¤·¡¢ÂÐ±þ¤ò¿×Â®²½¡§½¤Éü¤ËÉ¬Í×¤Ê»þ´Ö¤È¥ê¥½ー¥¹¤òºï¸º
- Ì¤ÃÎ¤Î¶¼°Ò¤«¤é¤ÎÊÝ¸î¡§AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶¼°ÒÂÐºö¤Ç¥¼¥í¥Ç¥¤¹¶·â¤òËÉ¸æ
- ÀßÄê¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¡§¤è¤ê¶¯¸Ç¤ÊËÉ¸æ¤Î¤¿¤á¡¢¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÌäÂê¤òÆÃÄê¡¦²ò·è
¤µ¤é¤Ë¡¢Wiz¤¬¿·¤¿¤ËCheck Point Infinity¶¼°Ò¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥¸¥ãー´ÉÍý¡ÊCTEM¡Ë(https://www.checkpoint.com/jp/cyber-hub/cyber-security/continuous-threat-exposure-management-ctem/?utm_content=press-release)¤ÇÏ¢·È²ÄÇ½¤ÊÅý¹ç¤¬¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Ï¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¥Ùー¥¹¤Î½¤Éü¥Õ¥íー¤ò¼«Æ°²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êWiz¤Î¥¢¥éー¥È¤¬CloudGuard¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¾å¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÈÊÑ´¹¤µ¤ì¡¢¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë»þ´Ö¤ò¿ô»þ´Ö¤«¤é¿ôÊ¬¤ËÃ»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯´Ä¶¤È¥¯¥é¥¦¥É´Ä¶¤ÎÎ¾Êý¤Ç¡¢¼Â¾Ú¤µ¤ì¤¿¸ú²Ì¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈÎ©¥Æ¥¹¥Èµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëCyberRatings.org(https://blog.checkpoint.com/security/check-point-cloud-firewalls-achieve-industry-best-100-block-rate-and-accuracy-cyberratings-org-test-results-confirm/)¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ½ÉÊ¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯Î¨100%¤È¤¤¤¦´°Á´¤Ê·ë²Ì¤ò¸í¸¡ÃÎ¥¼¥í¤ÇÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Miercom¼Ò¤Î2025Ç¯¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¥ì¥Ýー¥È(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000369.000021207.html)¤Ç¤Ï¡¢Check Point Infinity Platform(https://www.checkpoint.com/infinity/?utm_content=press-release)¤¬¥¼¥í+1¥Ç¥¤¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯Î¨99.9%¤È¡¢¥Õ¥£¥Ã¥·¥ó¥°¹¶·âËÉ»ßÎ¨99.7%¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈWiz¤ÎÅý¹ç¥¯¥é¥¦¥É¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ»þ´Ö2025Ç¯9·î29Æü¤è¤êÁ´À¤³¦¤Ç°ìÈÌÄó¶¡(https://www.checkpoint.com/jp/cloudguard/wiz/)¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ»þ´Ö2025Ç¯9·î29Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://www.checkpoint.com/press-releases/check-point-enters-next-level-of-strategic-partnership-with-wiz-to-deliver-integrated-cnapp-and-cloud-network-security-solution/)¡Ê±Ñ¸ì¡Ë¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º¡Êhttps://www.checkpoint.com/¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥¹¥È¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢AI¤ò¶î»È¤·¤¿¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î10Ëü¤òÄ¶¤¨¤ëÁÈ¿¥¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤ÎInfinity Platform¤È¥ªー¥×¥ó¥¬ー¥Ç¥ó·¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ËÉ»ßÍ¥Àè¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¶È³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¸ú²Ì¤ò¼Â¸½¤·¤Ê¤¬¤é¥ê¥¹¥¯¤òºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£SASE¤òÃæ³Ë¤È¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥á¥Ã¥·¥å¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤òºÎÍÑ¤¹¤ëInfinity Platform¤Ï¡¢¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹´Ä¶¤Î´ÉÍý¤òÅý¹ç¤·¡¢´ë¶È¤È¥µー¥Ó¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ë½ÀÆðÀ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡¢³ÈÄ¥À¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Check Point Software Technologies¤ÎÁ´³Û½Ð»ñÆüËÜË¡¿Í¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://www.checkpoint.com/jp/¡Ë¤Ï¡¢1997Ç¯10·î1ÆüÀßÎ©¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
