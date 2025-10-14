Á÷¤ê¾õ¤òÆþ¤ì¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÈ¯Á÷¤Ç¤¤ëÈÁÉÛÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥áー¥ë¥Ð¥Ã¥°¤òÈ¯Çä
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³»ÔËÌ¶èÅÄÄ®1-10-1¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ »³ÅÄÏÂÈÏ¡Ë¤Ï¡¢ÂÑµ×À¤ÈËÉÈÈÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÆüËÜÀ½¤Î¥áー¥ë¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¡ÖBAG-MAIL3NV¡×¤È¡¢¥áー¥ë¥Ýー¥Á¡ÖBAG-MAIL4R¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤Á¤é¤â¾æÉ×¤ÇÇË¤ì¤Ë¤¯¤¤8¹æÈÁÉÛ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ËÉÈÈ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÇÏÄý¾û¶â¶ñ¤òÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á÷¤ê¾õ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þº¹¤·¹þ¤á¤ë¥¯¥ê¥¢¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢ÇÛÁ÷»þ¤äÆü¾ï¤Ç¤âÊØÍø¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú·ÇºÜ¥Úー¥¸¡Û
ÉÊÌ¾¡§ÈÁÉÛ¥áー¥ë¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°/ÈÁÉÛ¥áー¥ë¥Ýー¥Á
ÉÊÈÖ¡§BAG-MAIL3NV¡Ê¥Ð¥Ã¥°¡Ë/BAG-MAIL4R¡Ê¥Ýー¥Á¡Ë
É¸½à²Á³Ê¡§16,500±ß¡ÊÀÇÈ´¤ 15,000±ß¡Ë/12,100±ß¡ÊÀÇÈ´¤ 11,000±ß¡Ë
À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=BAG-MAIL3NV
Æîµþ¾û¡¦¥À¥¤¥ä¥ë¾û¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤Ç¤¤ë
²ÙÊª¤ò¾¡¼ê¤Ë³«Éõ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÊÌÇä¤ê¤ÎÆîµþ¾û¡¦¥À¥¤¥ä¥ë¾û¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ーÂÐºö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¢¨¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤À½¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¾ûÂç¡ÊSLE-4LN¡Ë¤äÆîµþ¾ûÂç¡ÊSLE-1LM¡¢SLE-1L-1N¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
Æ©ÌÀ¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢°¸Àè¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç³ÎÇ§¡ª
Á÷¤ê¾õÀìÍÑ¤ÎÆ©ÌÀ¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¤Ç¤¹¡£Á÷¤ê¾õ¤¬Èô¤Ó½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎ±¤á¶ñ¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BAG-MAIL3NV¤Ë¤Ï¡¢¥á¥â¤òÅ½¤Ã¤¿¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¾®Áë¥Ý¥±¥Ã¥È¤âÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖÁ÷ÉÕ»þ´ÖÂÓ¡×¡Ö»êµÞ¡×¡Ö¼è°·Ãí°Õ¡×¤Ê¤É¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¡¢ÇÛÁ÷Ãæ¤Î¥ß¥¹¤òËÉ»ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
BAG-MAIL3NV
BAG-MAIL4R
ÂÑµ×À¤Î¤¢¤ëÈÁÉÛÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ
ÈÁÉÛ¤Ï¾æÉ×¤ÇÂÑµ×À¤¬¤¢¤ê¡¢¼ç¤ËÈÁÁ¥¤ÎÈÁ¤ä¥Æ¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÁÇºà¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¾æÉ×¤ÇÇË¤ì¤Ë¤¯¤¤8¹æÈÁÉÛ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ë¼ýÇ¼¥¹¥Úー¥¹
BAG-MAIL3NV¤ÏB4¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÂç¤¤á¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤»þ¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤Þ¤¹¡£
BAG-MAIL3NV
BAG-MAIL3NV
BAG-MAIL3NV
BAG-MAIL4R¤Ï³Ñ·Á2¹æÉõÅû¡¦A4¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£Æþ¤ì¤¿¤¤²ÙÊª¤ä½ñÎà¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
BAG-MAIL4R
BAG-MAIL4R
BAG-MAIL4R
¾æÉ×¤ÊYKKÀ½¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤òºÎÍÑ
Ä¹¤¯»È¤¨¤ë°Â¿´ÉÊ¼Á¤ÎYKK¥Õ¥¡¥¹¥Êー¤òºÎÍÑ¡£
¾æÉ×¤Ç°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢³ê¤é¤«¤Ë³«ÊÄ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÆâÊØÍÑ¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ
Æ©ÌÀ¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÇÁ÷¤êÀè¡¦Á÷¤ê¸µ¤ò¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÒÆâÊØÍÑ¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢¥Úー¥¸¡Û
¥Ñ¥½¥³¥ó¥Ð¥Ã¥°¡¦¤½¤ÎÂ¾¥Ð¥Ã¥°¡Ê¥áー¥ë¥Ð¥Ã¥¯¡Ë
https://www.sanwa.co.jp/product/acc/bag/cate.html?mail_bag=1#business=1
ÊªÎ®ÍÑÉÊÆÃ½¸¡¡ÊªÎ®ÁÒ¸Ë¤Î¸úÎ¨²½¤È°ÂÁ´À¤ò¥µ¥Ýー¥È
https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/logistics/index.html
¥Ð¥Ã¥°¤ÎÅðÆñ¤òËÉ¤°
https://www.sanwa.co.jp/product/acc/security/bag.html
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤Ä¾±Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×À½ÉÊ¥Úー¥¸
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/BAG-MAIL3NV
https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/BAG-MAIL4R
