À¤³¦½é¡Ö¥®»À¤ò»ºÀ¸¤·¤Ê¤¤Íï»À¶Ý¤Î¿·¶Ý³ôÆÃµö¤ò¼èÆÀ¡×2025Ç¯9·î9ÆüÆÃµö¡ÖÍï»À»ºÀ¸Ç½¤òÍ¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥È¥ê¥¸¥¦¥à¡¦¥Ö¥Á¥ê¥«¥à¤Î¿·¶Ý³ô¡×～Ä²Æâ´Ä¶¡¦·ò¹¯Ä¹¼÷¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À～¡ÊPCT½Ð´êºÑ¡Ë
2025Ç¯9·î9Æü¡¡ÆÃµö7741601
¡ÖÍï»À»ºÀ¸Ç½¤òÍ¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥È¥ê¥¸¥¦¥à¡¦¥Ö¥Á¥ê¥«¥à¤Î¿·¶Ý³ô¡×
¡¡¥Ï¥¤¥¢¥Þ¥¦¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§´ôÉì¸©´ôÉì»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹Æ»³¹À¿ò¡Ë¤Ï¡¢Ìó40Ç¯¤ÎÆÈ¼«¸¦µæ¤òÄÌ¤¸¤Æ³«È¯¤·¤¿¡ÖÍï»À»ºÀ¸Ç½¤òÍ¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥È¥ê¥¸¥¦¥à¡¦¥Ö¥Á¥ê¥«¥à¤Î¿·¶Ý³ô¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆÃµöÄ£¤è¤êÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÈ¯ÌÀ¤Ï¡¢Íï»À»ºÀ¸Ç½¤òÍ¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥È¥ê¥¸¥¦¥à¡¦¥Ö¥Á¥ê¥«¥à¡ÊClostridium butyricum¡Ë¤Î¿·¶Ý³ôµÚ¤Ó¤³¤ì¤òÍøÍÑ¤·¤¿À°Ä²ÍÑÁÈÀ®ÊªÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡¡Íï»À¤Ï¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤¬¤Ä¤¯¤ë¡ÖÃ»º¿»éËÃ»À¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä²Æâ´Ä¶²þÁ±¡¢ÌÈ±ÖÄ´À°¡¢À©¸æÀTºÙË¦¡ÊTreg¡ËÍ¶Æ³ÁÈÀ®Êª¡¢¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ë¤ï¤¿¤ë·ò¹¯¸ú²Ì¤¬¹ñÆâ³°¤Î¸¦µæ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½¾Íè¤ÎÍï»À¶Ý¤Ï¡Ö¥®»À¡×¤òÉû»ºÊª¤È¤·¤ÆÀ¸À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÂÁ´À¤Ø¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ÎÆÃµö¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍï»À»ºÀ¸Ç½¤òÍ¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥È¥ê¥¸¥¦¥à¡¦¥Ö¥Á¥ê¥«¥à¤Î¿·¶Ý³ô¡×¤Ï¡Ö¥®»À¡×¤ò»ºÀ¸¤·¤Ê¤¤¤¿¤á°ÂÁ´À¤¬¹â¤¯¡¢Íï»ÀËÜÍè¤Î·ò¹¯¸ú²Ì¤Ø¤ÎÍ¸úÀ¤È°ÂÁ´À¤È¤ÎÎ¾Î©¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿·¶Ý³ô¤ò³èÍÑ¤·¡¢À¤³¦¤ËÄ²Æâ´Ä¶¤Î²þÁ±¤äÀ©¸æÀTºÙË¦¡ÊTreg¡Ë¤Î¥±¥¢¥µ¥Ýー¥È¡¢·ò¹¯Ä¹¼÷¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢¿©ÉÊ¡¦¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡¦°åÎÅÊ¬ÌîÅù¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤È¤ÎÄó·È¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û¡¡
Åö¼Ò¤ÏËÜÆÃµö¤ò³èÍÑ¤·¡¢°Ê²¼¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤Ø¤Î±þÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦´û¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆý»À¶ÝÀ½ÉÊ·²¤ÈÆ±Åù¤ÎÍï»À¶ÝÀ½ÉÊ·²³«È¯
¡¦Í½ËÉÌÈ±Ö¤Ø¤Î¹×¸¥
¡¦¥Ð¥¤¥ª¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ÎÉáµÚ
¡¦°åÎÅÈñ¤ÎÍÞÀ©¡Ê¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Î¥±¥¢¡Ë
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢
¡¦¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È³«È¯¡§¡Ö¥®»À¤ò»ºÀ¸¤·¤Ê¤¤Íï»À¶Ý¡×¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤·¤¿µ¡Ç½ÀÉ½¼¨¿©ÉÊ¤ÎÅ¸³«
¡¦°ìÈÌ¿©ÉÊ¤Ø¤Î±þÍÑ¡§Ì£Á¹¤äÈ¯¹Ú¿©ÉÊ¤Ø¤Î¸¶ºàÎÁÄó¶¡
¡¦°åÎÅ¡¢Í½ËÉ°åÎÅÊ¬Ìî¡§À©¸æÀ£ÔºÙË¦¡ÊTreg¡ËÍ¶Æ³ÁÈÀ®Êª¤ò³è¤«¤·¤¿ÁÏÌô¡¦¸åÈ¯°åÌô
¡¦¼«Í³¿ÇÎÅ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤È¤ÎÏ¢·È³ÈÂç¤Ë¤è¤ëÎ×¾²±þÍÑ¡Ê¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Î¥±¥¢¥µ¥Ýー¥È¡Ë
¡¦³¤³°Å¸³«¡§±Û¶EC¤ä¥°¥íー¥Ð¥ë¿©ÉÊ¥áー¥«ー¤È¤ÎÄó·È
ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¡¡¡Öº£²ó¤ÎÆÃµö¼èÆÀ¤Ï¡¢Ã»º¿»éËÃ»À¡¦Íï»À¶Ý¸¦µæ¡¢À°Ä²¡¦Ä²³è¡¢¤½¤·¤Æ¡¢À©¸æÀ£ÔºÙË¦¡ÊTreg¡Ë¤Î¥±¥¢¥µ¥Ýー¥ÈÅù¤ÎÍýÁÛ·Á¤ò»º¤ß½Ð¤¹¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤á¡¢Ä²¤«¤é»Ï¤Þ¤ë·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹Æ»³¹À¿ò¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ï¥¤¥¢¥Þ¥¦¥ó¥È¼Ò¹©¾ìÆâ¥¹¥¿¥Ã¥Õ