¡ÖdÊ§¤¤¡Ø¤ª¥È¥¯¥¿¥Ö¡ÙÃÂÀ¸µÇ°¡ª¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤ÇºÇÂç1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒNTT¥É¥³¥â¡Ê°Ê²¼¡¢¥É¥³¥â¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡ÖdÊ§¤¤(R)¡×¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤Î¤ª¥È¥¯¤Ê¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡Ö¤ª¥È¥¯¥¿¥Ö¡×¤Î¿·Àß¡Ê¢¨1¡Ë¡Ê¢¨2¡Ë¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡ÖdÊ§¤¤¡Ø¤ª¥È¥¯¥¿¥Ö¡ÙÃÂÀ¸µÇ°¡ª¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤ÇºÇÂç1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ë¤ò¡¢2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£
¡¡¡ÖdÊ§¤¤(R)¡×¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¿·Àß¤¹¤ë¡Ö¤ª¥È¥¯¥¿¥Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖdÊ§¤¤¡×¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ê¢¨4¡Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ª¥È¥¯¤Ê¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¤ªÅ¹¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ä¡¢¥»ー¥ëÃæ¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤ª¥È¥¯¤Ê¾ðÊó¤ò¡¢¤è¤êÊØÍø¤Ë¡¢¤«¤Ä¸«Æ¨¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¥È¥¯¥¿¥Ö¡×¤Î¾ÜºÙ¤ÏÊÌ»æ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¥¨¥ó¥È¥êー¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¤ª¥È¥¯¥¿¥Ö¡×Æâ¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤¤¤º¤ì¤«¤Î¾ðÊó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢¹ç·×10ËüÌ¾ÍÍ¤ËºÇÂç1,000¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îd¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê´ü´Ö¡¦ÍÑÅÓ¸ÂÄê¡Ë¤ò¿ÊÄè¡Ê¢¨5¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¡Ê¢¨6¡Ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¢ä
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/607_1_f812ced9299e9250ee8ab36e81136df8.jpg?v=202510151256 ]
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Öd Ê§¤¤¡×¤Ï¡¢2025 Ç¯ 9 ·î 1 Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥ª¥ê¥³¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2025 Ç¯ ¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº ¡¡¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥¢¥×¥ê¡×¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý 16 ¥µー¥Ó¥¹¤Î¤¦¤ÁÁí¹ç 1 °Ì¤ò³ÍÆÀ¡Ê¢¨8¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥³¥â¤Ïº£¸å¤â¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Æü¾ï¤ò¤è¤ê¤ª¥È¥¯¤Ë¡¢ÊØÍø¤Ë¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³È½¼¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¡Ö£äÊ§¤¤¡×¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥ªー¥Àー¥¿¥Ö¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë¡Ö¤ª¥È¥¯¥¿¥Ö¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ªー¥Àー¥¿¥Ö¡×¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡ÖdÊ§¤¤¡×¥¢¥×¥ê¤Î¥Ûー¥à²èÌÌ¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖdÊ§¤¤¡×¥¢¥×¥ê¡¡¡¡¡¡
Æâ¤Îµ¡Ç½°ìÍ÷¤«¤é°ú¤Â³¤¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨2 Äó¶¡³«»ÏÆü»þ°Ê¹ß¤Ë¡¢¡ÖdÊ§¤¤¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨4 ¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¤ËÄê¤á¤ëÍøÍÑÌÜÅª¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨5 ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï2026Ç¯1·îËöº¢¤Ë¿ÊÄèÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¿ÊÄèÆü¤«¤é2¤«·î´Ö¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨6 ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡£
(https://service.smt.docomo.ne.jp/keitai_payment/campaign/dpay_reservation/251001/)
¢¨7 ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÄó¶¡³«»Ï»þÅÀ¤Ç¤ÏÉ½¼¨¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Äó¶¡³«»Ï¤Î½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨8 ¡Ö2025Ç¯¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ(R)Ä´ºº¡¡¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¥¢¥×¥ê¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡Êhttps://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000144861.html¡Ë¡¡
¡ö ¡Öd Ê§¤¤¡×¤ÏŽ¤³ô¼°²ñ¼Ò NTT¥É¥³¥â¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹Ž¡
¡ö¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó¸ÜµÒËþÂÅÙ¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ê¥³¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÚÊÌ»æ¡Û¡ÖdÊ§¤¤¡×¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤ª¥È¥¯¥¿¥Ö¡×¤Î¿·Àß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1.³µÍ×
¡¡¡ÖdÊ§¤¤¡×¥¢¥×¥êÆâ¤Ë¡Ö¤ª¥È¥¯¥¿¥Ö¡×¤ò¿·Àß¡Ê¢¨1¡Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¥È¥¯¥¿¥Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö£äÊ§¤¤¡×¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Ê¤É¤Î¤ª¥È¥¯¤Ê¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
2.Äó¶¡³«»ÏÆü»þ¡Ê¢¨2¡Ë
¡¡2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¸áÁ°10»þ00Ê¬
3.¡Ö¤ª¥È¥¯¥¿¥Ö¡×¥¿¥Ö¤Î¾ÜºÙ
¡¡¡Ö¤ª¥È¥¯¥¿¥Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖdÊ§¤¤¡×¥¢¥×¥êÆâ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¾ðÊó¤ò°ì¤Ä¤Î¥Úー¥¸¤Ç¤Þ¤È¤á¤Æ±ÜÍ÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¤´ÍøÍÑ¾õ¶·¡Ê¢¨3¡Ë¤Ê¤É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¥¯ー¥Ý¥ó¾ðÊó¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¢£¡Ö¤ª¥È¥¯¥¿¥Ö¡×Æâ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
£±.¥¯ー¥Ý¥ó¡§ÉáÃÊ¤«¤é¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¤´ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤ªÅ¹¤Ê¤É¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£².¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
£³.¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥»ー¥ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤¬É½¼¨¡Ê¢¨4¡Ë¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£´.¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²ÄÇ½¤ÊÅ¹ÊÞ¤Î¾ðÊó¤¬Í¥ÀèÅª¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢
¡Ö£äÊ§¤¤¡×¥¢¥×¥êÆâ¤«¤é¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤ÎÃíÊ¸¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢ã²èÌÌÁ«°Ü¥¤¥áー¥¸¢ä
¢¨1¡Ö£äÊ§¤¤¡×¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥ªー¥Àー¥¿¥Ö¡×¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ë¡Ö¤ª¥È¥¯¥¿¥Ö¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤Þ¤¹
¡Ö¥ªー¥Àー¥¿¥Ö¡×¤Îµ¡Ç½¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡ÖdÊ§¤¤¡×¥¢¥×¥ê¤Î¥Ûー¥à²èÌÌ¤â¤·¤¯¤Ï¡ÖdÊ§¤¤¡×¥¢¥×¥êÆâ¤Îµ¡Ç½°ìÍ÷¤«¤é°ú¤Â³¤¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨2 Äó¶¡³«»ÏÆü»þ°Ê¹ß¤Ë¡¢¡ÖdÊ§¤¤¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨3 ¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¤ËÄê¤á¤ëÍøÍÑÌÜÅª¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÍøÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨4 ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÄó¶¡³«»Ï»þÅÀ¤Ç¤ÏÉ½¼¨¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Äó¶¡³«»Ï¤Î½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£