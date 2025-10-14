³ô¼°²ñ¼Ò SMBC Edge ¤Î»ö¶È³«È¯¡¦Åê»ñµ¡Ç½¤Î¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤¿¹ñÆâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡Ê¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¥°¥ëー¥× CEO¡§ÃæÅç Ã£¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò ¥°¥ëー¥×¤òÁí¾Î¤·¤Æ¡ÖSMBC ¥°¥ëー¥×¡×¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡ÊÆ¬¼è CEO¡§Ê¡Î± Ï¯Íµ¡¢°Ê²¼¡¢¡Ö»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶ÈÁÏÂ¤¤Ë·Ò¤¬¤ë¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤Ë¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤Î Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò SMBC Edge¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÀî ¹°¾¼¡¢°Ê²¼¡¢¡ÖSMBC Edge¡×¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâ¸þ¤±¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1¡¥ÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª
¡¡SMBC ¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×Ãæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¡ÖÆüËÜ¤ÎºÆÀ®Ä¹¡×¤ò½ÅÅÀ²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ä¡¢¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÂÐ¤·¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2023Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Î3¤«Ç¯¤Ç¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±ÅêÍ»»ñ¤òÎß·×1,350²¯±ß¼Â¹Ô¤¹¤ë¤È¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¤³¤ì¤òÌó1Ç¯È¾¤ÇÃ£À®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹ñÆâ¥Þー¥±¥Ã¥ÈÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¸þ¤±Åê»ñ³Û¡¢¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È¿ô¤Ï½ô³°¹ñÈæ¤Ç°ú¤Â³¤Äã¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë ¹â¤¤µ»½Ñ¡¢»ö¶È·Ð¸³ËÉÙ¤Ê·Ð±Ä¿Ø¡¢°ÂÄê¤·¤¿»ñ¶âÄ´Ã£Åù¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ð±Ä»ñ¸»¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¤è¤êÂ¿ÌÌÅª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£ÈÌ¡¢¡Ö¿·¤¿¤Ê»º¶ÈÁÏÂ¤¤òÄÌ¤¸¤¿ÆüËÜ¤ÎºÆÀ®Ä¹¤Î¼Â¸½¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢SMBC¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢»ñ¶â»Ù±ç¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÎÎ°è¤Î¥×¥í¿Íºà¤¬·Ð±Ä»ñ¸»¤òÅý¹çÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢SMBC Edge¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»ö¶È¤Î³«»Ï¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¡¥SMBC Edge ¤Î³µÍ×¡¦º£¸å¤Î¼èÁÈ
¡¡SMBC ¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢SMBC Edge ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åê»ñ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë SMBC ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæ´Ö»ý¤Á³ô²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢Åê»ñ²È¡¦ ¸¦µæ¼Ô¡¦Ê¬ÌîÀìÌç²ÈÅù¡¢³ÆÎÎ°è¤Î¥×¥í¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¶¯²½¤ä¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëSMBC¥°¥ëー¥×¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤òÄÌ¤¸¡¢SMBC¥°¥ëー¥×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ö¶È³«È¯µ¡Ç½¤äÅê»ñµ¡Ç½¤òÍ¤·¤¿¡¢¹ñÆâ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ³Ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢SMBC Edge ¤Ç¤Ï²¼µ¤Î¼èÁÈ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£2025Ç¯10·î¤è¤ê¡¢SMBC Edge ¤òGP¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÀßÎ©¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÅê»ñ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
- ³°ÉôÅê»ñ²È¡¦»ö¶È²ñ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÅê»ñ
- »ö¶È³«È¯¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¡ÊBizdev¡Ë¡¦HR¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Åù¡Ë»Ù±ç
- ÆüËÜ¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¹ñÆâ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¡¢ÃÏ°è¡¦Âç³ØÅù¤È¤ÎÏ¢·È
- ¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÈÆüËÜ¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·Ò¤°¥²ー¥È¥¦¥§¥¤µ¡Ç½¤Î¹½ÃÛ
¡¡SMBC¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎºÆÀ®Ä¹¤Ë»ñ¤¹¤ë¿·µ¬»ö¶È¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶ÈÁ´ÂÎ¤Î¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/171354/table/1_1_d90ca9701370a398e451f9e9ce9bde20.jpg?v=202510151256 ]
¡ã¤´»²¹Í¡äSMBC Edge ¤Î³èÆ°Á´ÂÎÁü