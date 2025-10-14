¡Ú¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¡ÛSKINS¡Ê¥¹¥¥ó¥º¡Ë¡ÃÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥í¥À¥ó¥¹¥êー¥°D.LEAGUE¡ÊD¥êー¥°¡Ë¤Î¥Áー¥àValuence INFINITIES¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×·ÀÌóÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥ê¥Ã¥×¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹ ·¬ÅÄÎ´À²¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥§¥¢¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSKINS¡Ê¥¹¥¥ó¥º¡§°Ê¹ßSKINS¡Ë¡×¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥×¥í¥À¥ó¥¹¥êー¥°¡ÖD.LEAGUE¡ÊD¥êー¥°¡Ë¡×¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥×¥í¥À¥ó¥¹¥Áー¥à¡ÖValuence INFINITIES¡Ê¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹ ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ー¥º¡§°Ê¹ßValuence INFINITIES¡Ë¡×¤È¡¢2025Ç¯～2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SKINS x Valuence INFINITIES
¢§¥×¥í¥À¥ó¥¹¥êー¥°D.LEAGUE¡ÊD¥êー¥°¡Ë
D.LEAGUE¤È¤Ï¡¢¡ÈÀ¤³¦Ãæ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡Ö¥À¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¿ÍÀ¸¡×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡É¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥À¥ó¥¹¤Ø¤ÎÇ§ÃÎ¡¦Íý²ò¡¦¶¦´¶¤ò¼Â¸½¤·¿·¤·¤¤Ê¸²½¤È»º¶È¹½Â¤¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡¢2020Ç¯8·î¤ËÈ¯Â¤·¤¿ÆüËÜÈ¯¤Î¥×¥í¥À¥ó¥¹¥êー¥°¤Ç¤¹¡£
¢§Valuence INFINITIES¡Ê¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹ ¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ー¥º¡Ë
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥À¥ó¥¹¥êー¥°¡ÖD.LEAGUE¡ÊD¥êー¥°¡Ë¡×¤Ë»²Àï¤¹¤ë¥×¥í¥À¥ó¥¹¥Áー¥à¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥À¥ó¥µー¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢¸ÄÀ¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òÉð´ï¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤ÊÉ½¸½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ¹¡£¥Áー¥àÌ¾¡ÖINFINITIES¡Ê¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£ー¥º¡Ë¡×¤Ë¤Ï¡¢Ìµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ëÉ½¸½¤Î²ÄÇ½À¤È¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤ë°Õ»Ö¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌóÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
º£¤Þ¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤ò¼ç¼´¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡ー¤ä¥¢¥¹¥êー¥È¤Ø¤Î¶¨»¿¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥§¥¢¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡×SKINS¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ËÆÃ²½¤·¤¿µ¡Ç½À¤ò»ý¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿·¤¿¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤È»Ô¾ì¤Î³«Âó¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢Valuence INFINITIES¤È¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ò¤¹¤ë¡¢¡ÖSKINS¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ½Å»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Öµ¡Ç½À¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò°ú¤½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹²þÁ±¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëµ¡Ç½À¤Ç¤¹¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¶¥µ»¥¹¥Ýー¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢D.LEAGUE¤Î¥À¥ó¥µー¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Á¡ºÙ¤µ¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ÎÎ¾Î©¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢SKINSÀ½ÉÊ¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÚÆù¤Î¥Ö¥ì¤ÎÍÞÀ©¤ä·ìÎ®Â¥¿Ê¤Ê¤É¡¢Æ°ºî¤Î¸úÎ¨²½¤È²óÉüÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ÖÈ¯ÎÏ¡¦½ÀÆðÀ¡¦»ýµ×ÎÏ¡¦·Ý½ÑÀ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¶Ë¤á¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëD.LEAGUE¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ÆÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëValuence INFINITIES¤Î»ÑÀª¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢º£²ó¤Î·ÀÌó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¡¹¤Î¹âÌ©ÅÙ¤Ê¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤äËÜÈÖ¤Ë¤ª¤±¤ëÁ´ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢SKINS¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Î½àÈ÷¡×¡áÂÎ¤ÎÆâÂ¦¤«¤é¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSKINS¡Ê¥¹¥¥ó¥º¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1996Ç¯¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÃÊ³¬ÅªÃå°µµ»½Ñ¡ÊÆ°ÅªÃÊ³¬ÅªÃå°µ¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ÈÈèÏ«·Ú¸º¤ÎÎ¾Î©¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¿¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥§¥¢¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÀ®²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈÆ°¤Â³¤±¤ë¿Í¤¹¤Ù¤Æ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¡É ¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SERIES 3 ¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥«ー¥Õ¥¿¥¤¥Ä
ÂåÉ½¥¢¥¤¥Æ¥à
SERIES-3 ¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹ ¥«ー¥Õ¥¿¥¤¥Ä
183-01370 \7,260
SKINS¤Î¥«ー¥Õ¥¿¥¤¥Ä¤ÏºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥óµ»½Ñ¤ÈÂÑµ×À¤Î¹â¤¤¥Ï¥¤¥Æ¥¯ÁÇºà¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇÅ¬¤ÊÃå°µ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²ø²æ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò·Ú¸º¤·¡¢²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£¶¥µ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÎ©¤Á»Å»ö¤ä°ÜÆ°¤Ë¤è¤ëÈèÏ«¤«¤é¤Î²óÉü¤Ë¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤É¤Ê¤¿¤Ë¤â¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡¡
SKINS¡ÖÆ°ÅªÃÊ³¬ÅªÃå°µ¡×
¡ÈÆ°ÅªÃÊ³¬ÅªÃå°µ¡É¤È¤Ï
¿ÈÂÎ¤Î³ÆÉô°Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ°Û¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃå°µ¤ò¤«¤±¤ë¡ÖÃÊ³¬ÅªÃå°µÀß·×¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ËºÇ¤â¹â¤¤Ãå°µ¤òÍ¿¤¨¡¢¤½¤³¤«¤é¿´Â¡¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ²¼»è¡¦¾å»è¤Ë¤«¤±¤Æ½ù¡¹¤Ë°µ¤ò¼å¤á¤Æ¤¤¤¯¹½Â¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ìÎ®½Û´Ä¤ò²Ê³ØÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÃå°µ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Î»ýµ×ÎÏ¸þ¾å¤ä¥¹¥Ôー¥É¤Î°Ý»ý¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÄê¤Î¥¹¥Ôー¥É¤Ç¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¨¥³¥Î¥ßー¡×¤Î²þÁ±¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆSKINSÀ½ÉÊ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖValuence INFINITIES¡×¥Áー¥à¾Ò²ð
Valuence INFINITIES ¥í¥´
BREAKIN¡Ç¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¡Ë¡¢HIPHOP¡Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆHOUSE¡Ê¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ê¤É³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀº±Ô¤ò½¸¤á¡¢¤½¤ÎÍ»¹ç¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Áー¥à¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìD.LEAGUE°Ê³°¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ³°Ìä¤ï¤º¥À¥ó¥¹¼çÍ×Âç²ñ¤Ç¤ÎÆþ¾Þ¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¼èÆÀ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¥¹¥È¥êー¥È¥·ー¥ó¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¸Ä¡¹¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥¹¥¥ë¤òÉð´ï¤Ë¿¥¤ê¤Ê¤¹SHOWCASE¤ÇÇ¯¡¹À®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢24-25 SEASON¤Ç¤ÏÁí¹ç3°Ì¡¢¤µ¤é¤ËºÇÍ¥½¨¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¾Þ¤â³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë25-26 SEASON¤ÏSTEEZ¤¬PRODUCER¤È¤Ê¤ê¡¢DIRECTOR¤ËKATSUYA¤ò·Þ¤¨ÂÎÀ©¤ò°ì¿·¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎÀ®ÀÓ¡¢¸Ä¿Í¤ä¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¤Î²ÄÇ½À¤òÄ¶¤¨¡¢CHAMPIONSHIPÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¡£
¶¨»¿¥Áー¥àÁª¼ê¤Î¾Ò²ð¡¦¥³¥á¥ó¥È
KATSUYA (¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
KATSUYA ¡Ê¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
Valuence INFINITIES¤ÏBREAKIN'¡¢HIPHOP¡¢¤½¤·¤ÆHOUSE¡¢³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÀº±Ô¤ò½¸¤á¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥Áー¥à¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÁ°ÌÌ¤Ë²¡¤·½Ð¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇD.LEAGUE¤Ç¤â2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ðー¤ò·Þ¤¨¤¿2025-26¥·ー¥º¥ó¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×Í¥¾¡¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤ÊÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤ÎÎý½¬¤«¤éËÜÈÖ¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¾ï¤ËºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÄ©¤à¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖSKINS¡×ÍÍ¤Ëº£¥·ー¥º¥ó¤«¤é¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖSKINS¡×ÍÍ¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¶¦¤Ë¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÉ½¸½¤ÈÀ®²Ì¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Valuence INFINITIES¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥Áー¥àÍýÇ°¤Î¤â¤È¥À¥ó¥¹¤ÎÎØ¤ò¹¤²¡¢¾ï¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¥Áー¥à¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¤â¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤ËºÇ¹â¤Î¥·¥çー¥±ー¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
SEIYA¡Ê¥»¥¤¥ä¡Ë¢¨¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
SEIYA¡Ê¥Áー¥à¥êー¥Àー¡Ë
Æü¾ïÀ¸³è¤ËSKINS¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥À¥ó¥µー¤È¤¤¤¨¤ÐËÍ¡£ÉáÃÊ¤«¤é¡¢SKINS¤Î¥·¥êー¥º1¤ò¤è¤¯Ãå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ìÈÖÃå¤ä¤¹¤¯¡¢Äù¤á¤Ä¤±¤¬¶¯¤¹¤®¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë°ÜÆ°¤Î¤È¤¡¢¡Ö¥í¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ö¡×¡Ö¥í¥ó¥°¥Õ¥é¥¤¥È¡×¡Ö¥í¥ó¥°¿·´´Àþ¡×¤Ç¤ÏÉ¬¤ºÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÎý½¬Ãæ¤â¥¤¥ó¥Êー¤È¤·¤ÆÃå¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤òÃå¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¡ª¼¡¤ÎÆü¤¬¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦ÀäÂÐ¤ËÉ¬Í×¤ÊÂ¸ºß¡£SKINS¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÜÈÖ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤âËè²ó¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡ª
¡¦ÃåÍÑ¾¦ÉÊ¡§SERIES-1 ¥á¥ó¥º¥È¥Ã¥×¥¹¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥Ö
MAKO ¡Ê¥Þ¥³¡Ë¢¨¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
MAKO
ËÍ¤ÏÉáÃÊ¡¢Îý½¬¤Î»þ¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é¥±¥¢¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤ÆÂÎ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈè¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢SKINS¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¶ÚÆù¤Î¥Ö¥ì¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¤»þ´ÖÆ°¤¤¤Æ¤âÁ´Á³Âç¾æÉ×¡£
ËÜÅö¤Ë½ÅÊõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò³§¤µ¤ó¤â°ìÅÙÃåÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª
¡¦ÃåÍÑ¾¦ÉÊ¡§SERIES-5 ¥á¥ó¥º¥È¥Ã¥×¥¹¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥Ö \18,700
RYOGA¡Ê¥ê¥ç¥¦¥¬¡Ë¢¨¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸Ä¿Í¤Î´¶ÁÛ¤Ç¤¹¡£
RYOGA
SKINS¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ø¤Î°ÜÆ°¤äÎý½¬¤Ø¤Î°ÜÆ°¤Ê¤É¡¢ÆÃ¤ËÅÅ¼Ö¤Ç¤ÎÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤Î¤È¤¤Ë°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤ÏÂÎ¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤à¤¯¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢SKINS¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¤½¤ì¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£·ìÎ®¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤à¤¯¤ßËÉ»ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Îý½¬µ¢¤ê¤äÍâÆü¤ÎÈè¤ì¤Î¥±¥¢¤Ë¤âËÜÅö¤ËÍÇ½¡£¤â¤¦ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬¿Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡ª
¤¼¤ÒSKINS¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡¦ÃåÍÑ¾¦ÉÊ¡§SERIES-3 ¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹ ¥«ー¥Õ¥¿¥¤¥ÄMX¡¡\7,260
·ÀÌóµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ
SKINS x Valuence INFINITIES ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢SKINSÅ¹Æ¬¡¦WEB¤Ë¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
SKINS x Valuence INFINITIES ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡¦SKINS x Valuence INIFINITIES ¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡¦´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë～ 2025Ç¯10·î 31Æü¡Ê¶â¡Ë
£±.SKINS¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@skins_japan(https://www.instagram.com/skins_japan/))¤ò¥Õ¥©¥íー¡õ±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¥³¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¡¢ Valuence INIFINITIES¤ÎÁª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥«ー¥É¤È¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëWash bag¤òÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
£².¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢SKINS¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ¡¢SKINS ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥§¥¢30¡óOFF¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ
SKINS onlinestore¡§https://www.grip-inter.com/shop/c/cSK/
¢¨ÂÐ¾Ý³°¾¦ÉÊ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Valuence INFINITIES¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ç¤Ë¶¥µ»¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥§¥¢¤Î²ÁÃÍ¤ò¡¢¥À¥ó¥¹¤äÉ½¸½³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ØÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢¡Ö¥À¥ó¥¹¤ò°¦¤·¡¢¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤ÆÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¿Í¡¹¡×¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÀÜÅÀ¤òÃÛ¤¯Âè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢Æü¡¹¥À¥ó¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ØÀ¸¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤ÁØ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Îµ¡²ñ¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢Valuence INFINITIES¤È¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½¾ì¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÈ¯¿®¤·¡¢À½ÉÊ¤ÎÂÎ¸³µ¡²ñ¤âÄó¶¡¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÆ°¤Â³¤±¤ë¿Í¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ°¤Â³¤±¤ëÎÏ¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡£¡×¤³¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤Î¤â¤È¡¢SKINS¤Ï¥À¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£SKINS / ¥¹¥¥ó¥º
SKINS ¥í¥´
SKINS¤Ï1996Ç¯¤ËÁÏÀß¼Ô¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥À¥Õ¥£¤Ë¤è¤ê¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥§¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
Æ°ÅªÃÊ³¬ÅªÃå°µ¤Î¼êË¡¤ò½é¤á¤Æ¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥§¥¢¤Ë±þÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢²½³Ø¶¨²ñ¤¬Í£°ì¾µÇ§¤¹¤ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥Êー¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÇÃå¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤Î´î¤Ó¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Âç¤¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤æ¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë2001Ç¯¿À¸Í¤Ë¤Æµ¯¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤Î¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥íー¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¡¢¡Ø¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¤Ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ò¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È³µÍ×
GRIP INTERNATIONAL ¥í¥´
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/84002/table/85_1_831b255da9a5d3abf90dfc7d2a18ce8f.jpg?v=202510151256 ]