¥Ë¥åー¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¾ÅÆî¿Í¡×¤¬¡¢2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê²ñ°÷¸þ¤±¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÉÊÄó¶¡´ë¶È¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï
¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤ÎÁí¹ç¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¾ÅÆî¿Í¡Ù¡Ê±¿±Ä´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÎÓÅÄÍÎÌÀ¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±¿ÍÑÃæ¤Î¡Ö¾ÅÆî¿Í²ñ°÷¥µー¥Ó¥¹¡×ÅÐÏ¿¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¾ÅÆî¿Í²ñ°÷¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ò³«»Ï¡£2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢ËÜ´ë²è¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÉÊ¤òÄó¶¡Äº¤¯´ë¶È¡¦Ë¡¿Í¡¦ÃÄÂÎ¤ÎÊç½¸¤ò³«»ÏÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÌµÎÁ¡Û¾ÅÆî¿Í²ñ°÷¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¾¦ÉÊ¤òPR¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©(https://shonanjin.com/kaiin-present/)
¡Ø¾ÅÆî¿Í¡Ù¤Ï·î´Ö200ËüPV¡¦120Ëü¥æー¥¶ー¤ò»ý¤Ä¥íー¥«¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¾ÅÆî¿Í²ñ°÷¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ë¤Ï¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤Îµï½»¼Ô¡¢µÚ¤ÓÆ±¥¨¥ê¥¢¤Î¾ðÊó¤Ë´Ø¿´¤Î¹â¤¤ÁØ¤Ë¤´ÅÐÏ¿Äº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÅÆî¿Í²ñ°÷¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ï¡¢¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤Ë¥»¥°¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤¿ÁØ¤Ë¸þ¤±¡¢¼«¼Ò¤Î¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤ÎPR¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤È¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤ÎÀ¸³è¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÅÆî¿Í²ñ°÷¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ÎÂç¤Þ¤«¤ÊÎ®¤ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
- ¾ÅÆî¿Í²ñ°÷¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ÏÀìÍÑ¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤´»²²ÃÄº¤±¤Þ¤¹¡£
- ¾ÅÆî¿Í²ñ°÷¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ë»²²ÃÄº¤¤¤¿ºÝ¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëPRµ»ö¤òºîÀ®¡£¾ÅÆî¿ÍµÚ¤Ó¸ø¼°SNS¤Ë·ÇºÜÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
- PRµ»ö¤Ï²¼½ñ¤ºîÀ®¸å¡¢¸ø³«Á°¤Ë¹»Àµ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ»Üºö¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥×¥é¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢1ÅÙ¤Î¤ß¤Î¹»Àµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÉÊ¤Î·ÇºÜ³«»ÏÆü¡Ê¾ÅÆî¿Í¤Î±Ä¶ÈÆü¤Ë¸Â¤ë¡ËµÚ¤Ó±þÊçÄù¤áÀÚ¤êÆü¤Ï¡¢¤´Äó¶¡¼ÒÍÍ¤Ç»ØÄê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ã¢¤·±þÊç´ü´Ö¡ÊÊç½¸´ü´Ö¡Ë¤ÏºÇÄ¹¤Ç¤â1¥«·î¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
- È¯Á÷¤¬É¬Í×¤Ê¾¦ÉÊ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢È¯Á÷¤Ï¤´Äó¶¡¼ÒÍÍ¤Ë¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢Á÷ÎÁ¤â¤´ÉéÃ´Äº¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»Üºö¤Ë»²²ÃÄº¤¯ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥È¥êー¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤µ¬Ìó¤Ë¤´Æ±°Õ¤¤¤¿¤À¤¯Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ·ÇºÜ¤·¤¿PRµ»ö¤ÎPV/UUÅù¤Î¿ôÃÍÅù¤Ï¼Ò³°Èë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Êç½¸Äù¤áÀÚ¤ê¸å¤Ë±þÊç·ï¿ô¤òÊó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¾ÅÆî¿Í²ñ°÷¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ËÄó¶¡¤¤¤¿¤À¤¯¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¾ÅÆî¿Í¤¬Äê¤á¤ë´ð½à¤Ë¤ÆÁª¹Í¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ä¾ò·ï¤Ë¤è¤ê¡¢»²²Ã¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤ÆÄº¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Áí¹ç¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¾ÅÆî¿Í¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾ÅÆî¿Í¤Ï¡¢¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¾ÅÆî±þ±ç¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
¾ÅÆî¿ÍÉÔÆ°»º¤Ï¡¢¾ÅÆî¿Í¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔÆ°»º¾ðÊó¡¦ÉÔÆ°»º¶ÈÌ³¤Î¼è°·ÉôÌç¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¾ÅÆî¿Í¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://shonanjin.com/
¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤Î¼Ò²ñ¡¦À¯¼£·ÐºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¤«¤é¡¢¿·µ¬³«Å¹¤ä¥ª¥¹¥¹¥á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥°¥ë¥áµ»ö¡¢¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Þ¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°SNS¡§
Twitter¡§ https://x.com/shonanjincom
Facebook¡§ https://www.facebook.com/shonanjin
Instagram¡§ https://www.instagram.com/shonanjincom/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ã¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡ä¤Î¤Û¤«¡¢¡ã¥¢ー¥È‧¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡ä¡¢¡ã¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È¡ä¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°‧¥¢¥É¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¡ä
‧»Ô¾ìÄ´ºº¡¢¶¥¹çÄ´ºº¤Ê¤É³Æ¼ï¥ê¥µー¥Á
‧¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð±¿ÍÑ¡Ê¸¡º÷¡¢£Ó£Î£Ó¡¢Æ°²è¤Ê¤É¡Ë
‧£Ó£Å£Ï»Üºö¡¢¥¢¥Õ¥§¥ê¥¨¥¤¥È»Üºö
‧¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯
‧³Æ¼ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹
‧ASP¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥«¥Á¥«¥Á¡×https://katikati.jp/
¡ã¥¢ー¥È‧¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡ä
¡¦¸½Âå¥¢ー¥È¥®¥ã¥é¥êー¡ÖYUGEN Gallery¡× https://yugen-gallery.com/ja/
¡¦¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤ÎÁí¹ç¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¾ÅÆî¿Í¡× https://shonanjin.com
¡¦½ÐÈÇ»ö¶È¡ÖJeane Books¡×¡¡https://jeanebooks.com/ja/
¡ã¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ö¶È¡ä
¡¦¥³¥¹¥á»ö¶ÈÉô¡ÖLIPOPEEL¡ÊÈþÍÆ±Õ¡Ë¡×https://lipopeel.jp/
¡¦ÉÔÆ°»º»ö¶È¡Ö¾ÅÆî¿ÍÉÔÆ°»º¡× https://realestate.shonanjin.com/
¡¦¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤Îµá¿Í¥µ¥¤¥È¡Ö¥ïー¥¯¾ÅÆî¡×https://work.shonanjin.com/
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¸ー¥ó¡¡´ë¶È³µÍ×¡Û
¢£ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÎÓÅÄÍÎÌÀ
¢£ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§£²£°£±£¶Ç¯£±£²·î£¸Æü
¢£»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡§£±²¯±ß¡Ê£²£°£²£³Ç¯£±·î¸½ºß¡¿»ñËÜ½àÈ÷¶â´Þ¤à¡Ë
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://jeane.jp
¢£¸ø¼°£Ó£Î£Ó¡§
https://www.facebook.com/jeaneincjp
https://x.com/jeaneinc
https://www.instagram.com/jeaneincjp
¢£½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§¢©107-0062¡¡
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³3-1-31 KDÆîÀÄ»³¥Ó¥ë4F
ÅÅÏÃ 03-6380-6165¡¡FAX 03-6380-6215
¢£ÌÈµö¤Ê¤É¡¡¡§¸ÅÊª¾¦¡ÊÈþ½ÑÉÊ¡Ë¡¡ÅìµþÅÔ¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¡¡Âè30331212827¹æ
ÂðÃÏ·úÊª¼è°ú¶È¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌÂç¿Ã¡Ê1¡ËÂè10616¹æ
ÍÎÁ¿¦¶È¾Ò²ð»ö¶È¡¡µö²ÄÈÖ¹æ13-¥æ-314999¡¡
ÆÃÄêÊç½¸¾ðÊóÅùÄó¶¡»ö¶È¡¡51-Êç-001048
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§pr@jeane.jp