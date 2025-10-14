¡Ú10/27³«ºÅ ¡Ö»ùÆ¸Ï«Æ¯Çò½ñ2025¡×È¯¹ÔµÇ°¥»¥ß¥Êー¡Û ´ë¶È¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¿Í¸¢¥Ç¥åー¡¦¥Ç¥£¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤È»ùÆ¸Ï«Æ¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ
Ç§ÄêNPOË¡¿ÍACE¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è/ÂåÉ½ ´äÉíÍ³¹á¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥¦¥ë¥º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ±©À¸ÅÄ·Ä²ð¡Ë¤È¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è/ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò ¿À»³Í§Í¤¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢»ùÆ¸Ï«Æ¯¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾õ¶·¤ä´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÂÐ±þ¤Ê¤É¤òÊñ³çÅª¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö»ùÆ¸Ï«Æ¯Çò½ñ2025 ―¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È»ùÆ¸Ï«Æ¯―¡×¤òº£½©¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÈ¯¹ÔµÇ°¥»¥ß¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÏ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢ºî¶ÈÉô²ñµÄÄ¹¤Î¥Ô¥Á¥ã¥â¥ó¡¦¥¤¥§¥ª¥Õ¥¡¥ó¥È¥ó»á¤ò·Þ¤¨¡¢À¤³¦¤Î¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¡×¤ÎÄ¬Î®¤äÆüËÜ¤Î²ÝÂê¡¢´ë¶È¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢³ÆÎÎ°è¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÀìÌç²È¤Î¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥ëー¥ë¡¦Ë¡Îá¤ÎºöÄêÅù¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¤³¤Î¿ôÇ¯´Ö¤Ç¿Í¸¢¥Ç¥åー¡¦¥Ç¥£¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÆüËÜ´ë¶È¤ÏÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ùÆ¸Ï«Æ¯¤Ï¡¢´ë¶È¤¬Î±°Õ¤¹¤Ù¤ÆÃ¤Ë¿¼¹ïÅÙ¤Î¹â¤¤¡Ö¿Í¸¢¥ê¥¹¥¯¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¼Ò¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë»ùÆ¸Ï«Æ¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÇÄ°®¤·¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¿Í¸¢¤òÂº½Å¤¹¤ë·Ð±Ä¡×¤Î¼ÂÁ©¤Ë·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£Ä¾¶á¤ÎÀ¤³¦¤Î¾ðÀª¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤½¤·¤ÆÆüËÜ´ë¶È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/33192/table/44_1_564ea7dcc2030d7ddd971827658387f5.jpg?v=202510151256 ]
ÅÐÃÅ¼Ô
¥Ô¥Á¥ã¥â¥ó¡¦¥¤¥§¥ª¥Õ¥¡¥ó¥È¥ó»á¡Ê¹ñÏ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢ºî¶ÈÉô²ñ µÄÄ¹¡Ë
¥Ç¥£ー¥¥óÂç³ØÌ¤ÍèËÉ±Ò¡¦¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥»¥ó¥¿ー¤Î¾åµé¸¦µæ°÷·ó¸¦µæÉôÄ¹¡£
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¸¦µæ²ñµÄ¥Õ¥§¥íー¥·¥Ã¥×¤Î»ñ¶âÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¸¦µæ½ê¡×¤È¡Ö´Ä¶ÀµµÁ¤È¿Í¸¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤òÅý³ç¤¹¤ë¡£À¯¼£³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¡¢À¯¼£·ÐºÑ³Ø¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¸½ÃÏÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤Î¸¦µæ¤ò»ØÆ³¡¦È¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÏ¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢ºî¶ÈÉô²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ2023Ç¯²Æ¤ËË¬ÆüÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£2024Ç¯5·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿Ä´ºº·ë²Ì¤ÎºÇ½ªÊó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ª¤è¤Ó´ë¶È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¡¢Äó¸À¤Ê¤É¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´äÉí Í³¹á¡ÊÇ§ÄêNPOË¡¿ÍACE ÂåÉ½¡Ë
1997Ç¯¡¢ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¹ñºÝ¸ø¶¦À¯ºö¸¦µæ²Ê¤Ëºß³ØÃæ¡¢¥«¥¤¥é¥·¥å¡¦¥µ¥Æ¥£¥ä¥ë¥Æ¥£»á¡Ê2014Ç¯¥Îー¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¼õ¾Þ¡Ë¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿»ùÆ¸Ï«Æ¯Å±ÇÑ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËACE¤òÈ¯Â¤µ¤»¡¢°Ê¸åÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡£¸½ºß¹ñºÝ¶¨ÎÏNGO¥»¥ó¥¿ーÉûÍý»öÄ¹¡¢»ùÆ¸Ï«Æ¯¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯»öÌ³¶ÉÄ¹¡¢Global March Against Child LabourÍý»ö¡¢ÆüËÜ¥¨¥·¥«¥ë¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñÍý»ö¡¢ISO/TC 309/WG 10¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ÔÆ°·×²è¿ä¿Ê±ßÂî²ñµÄ¹½À®°÷¡£2019Ç¯ÂçºåG20¥µ¥ß¥Ã¥È³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÀ¤³¦¤Î»ÔÌ±¼Ò²ñÁÈ¿¥¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿C20(Civil 20)¤Ç¤Ï1Ç¯´ÖµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤¿¡£
¾®Ìî ÈþÏÂ¡Ê¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥° ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¥êー¥É¡Ë
´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¤ÎºöÄê¡¦¼Â¹Ô»Ù±ç¤ä¡¢´±¸øÄ£¸þ¤±Ä´ºº¡¦À¯ºöÎ©°Æ¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£¿Í¸¢¥Ç¥åー¡¦¥Ç¥£¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Î¼Â»Ü»Ù±ç¡¢¿Í¸¢¡¦´Ä¶²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¡¦¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ»Ù±ç¤Î¤Û¤«¡¢¥¬ー¥Ê¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö»ùÆ¸Ï«Æ¯¥Õ¥êー¥¾ー¥ó¡×À©ÅÙ¹½ÃÛ¤Î¤¿¤á¤ÎJICA¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËACE¤È¶¦¤Ë»²²è¡£Ãø½ñ¡¦¹Ö»Õ¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£Ï«Æ¯¡¦¿Í¸¢Ê¬Ìî¤Î¹ñºÝµ¬³Ê¡ÖSA8000¡×´ðÁÃ´Æºº¿Í ¥³ー¥¹½¤Î»¡£·Ð±Ä´ÉÍý³ØÇî»Î¡£
Ä¬ºê ¿¿°Ô»Ò¡Ê¥ª¥¦¥ë¥º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥× ¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡Ë
Ç§ÄêNPOË¡¿Í¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥É¡¦¥é¥Ù¥ë¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó»öÌ³¶ÉÄ¹¤ò·óÇ¤¡£¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬Î©°Æ¤ä¡¢¿Í¸¢¥Ç¥åー¡¦¥Ç¥£¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò´Þ¤à¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¡×ÂÐ±þ»Ù±ç¤ä¥ëー¥ë·ÁÀ®¡¦À¯ºöÎ©°Æ¡¢NPO/NGO¸þ¤±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤òÂ¿¿ôÃ´Åö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢ÆþÌç¡Ù¡Ê¶¦Ãø: Æü·ÐBP¼Ò¡Ë¡¢»¨»ï¡Ö¥ª¥ë¥¿¥Ê¡×¤Ç¤ÎÏ¢ºÜ¡¢¡Ö»ùÆ¸Ï«Æ¯Çò½ñ2020 ―¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È»ùÆ¸Ï«Æ¯―¡×Åù¤Î¼¹É®¤¬¤¢¤ëÂ¾¡¢Æü·ÐESG¤äJBpressÅù¤Ç¤Î´ó¹Æ¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£Ï«Æ¯¡¦¿Í¸¢Ê¬Ìî¤Î¹ñºÝµ¬³Ê¡ÖSA8000¡×´ðÁÃ´Æºº¿Í¥³ー¥¹½¤Î»¡£
±©À¸ÅÄ ·Ä²ð¡Ê¥ª¥¦¥ë¥º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥× ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡Ë
Æâ³ÕÉÜÃÎÅªºâ»ºÀïÎ¬ËÜÉô¹ñºÝÉ¸½àÀïÎ¬Éô²ñ°Ñ°÷¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡ÊÄÌ¾¦À¯ºö¶É¤Ë¤ÆFTA¸ò¾Ä¡¿ASEANÃÏ°èÃ´Åö¡Ë¡¢¥¥ä¥Î¥ó¡Ê·Ð±Ä´ë²è¡Ë¡¢A.T. ¥«ー¥Ëー¡ÊÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¥ª¥¦¥ë¥º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×ÀßÎ©¡£À¯ÉÜ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦NPO/NGO¤ÎÁ´¥»¥¯¥¿ー¤Ë¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤ò¿ä¿Ê¡£Forbes JAPAN ¡ØÆüËÜ¤Î¥ëー¥ë¥áー¥«ー30¿Í¡Ù Áª½Ð ¡Ê2022Ç¯¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¿Í¤Î¤¿¤á¤Î ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢ÆþÌç¡Ù¡ÊÆü·ÐBP¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÈÃÏÀ¯³Ø¡¦·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡Ù¡ÊÆ±¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¤´»²¹Í¾ðÊó
¡Ö»ùÆ¸Ï«Æ¯Çò½ñ2025 ―¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È»ùÆ¸Ï«Æ¯―¡×¡ÊPDFÈÇ¡¢ÌµÎÁ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë9:00¤ËACE¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttps://acejapan.org/¡Ë¤Ç¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¾°¡¢ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¸åÆüACE¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Ç§ÄêNPOË¡¿ÍACE¡Ê¥¨ー¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ACE¡Ê¥¨ー¥¹¡Ë¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î¸¢ÍøÊÝ¸î¤ª¤è¤Ó¡¢»ùÆ¸Ï«Æ¯¤ÎÅ±ÇÑ¤ÈÍ½ËÉ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àNGO¤Ç¤¹¡£¥¬ー¥Ê¤Î¥«¥«¥ªÀ¸»ºÃÏ¤Ç´í¸±¤ÊÏ«Æ¯¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç»ùÆ¸Ï«Æ¯¤ÎÌäÂê¤òÅÁ¤¨¤ë³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¡¢¥¬ー¥ÊÀ¯ÉÜ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È´ë¶È¤Ø¤ÎÄó¸À³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¿Í¤Î¿Í¸¢³èÆ°²È¥«¥¤¥é¥·¥å¡¦¥µ¥Æ¥£¥ä¥ë¥Æ¥£»á¡Ê2014Ç¯¥Îー¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡Ë¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¤è¤ê¡¢1998Ç¯¤ËÀ¤³¦103¥«¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö»ùÆ¸Ï«Æ¯¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þー¥Á¡×¤òÆüËÜ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢1997Ç¯¤Ë³ØÀ¸5¿Í¤ÇACE¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯3·î¡¢Âè6²ó¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹ñºÝNGO¤È¤·¤Æ½é¤ÎSDGs¿ä¿ÊËÜÉôÄ¹¡ÊÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡Ë¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
