¡ÚEBISU FLOWER PARK»¥ËÚÅ¹¡Û10·î¸ÂÄê¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥«¥¯¥Æ¥ë¡×ÅÐ¾ì¡£¤ª²Ö¤È¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ç³Ú¤·¤à¡¢µ¨Àá¤¬¹á¤ëÂç¿Í¤ÎÌë¡£
¤ª²Ö¤È¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¿§ºÌ¡¦¹á¤ê¡¦Ì£¤ï¤¤¤òÄÌ¤·¤Æµ¨Àá¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤òÌ£¤ï¤¦¡¢3¤Ä¤Î¸ÂÄê¥«¥¯¥Æ¥ë
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥Ç¥£¥íー¥º¡¡\1,500¡Ê¼Ì¿¿Ãæ±û¡Ë
ÀÖ¥ï¥¤¥ó¡¢¥«¥·¥¹¥ê¥¥åー¥ë¡¢¥¯¥é¥ó¥Ù¥êー¡¢¥ì¥â¥ó¡¢¥íー¥º¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹
¿¼¹È¤Î¥°¥é¥¹¤ËËþ¤Á¤ë¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¥íー¥º¤Î¹á¤ê¡£
²Ì¼Â¤Î»ÀÌ£¤È¥ï¥¤¥ó¤Î¿¼¤ß¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿½©¤ÎÌë¤ò»×¤ï¤»¤ë¾åÉÊ¤Ê°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥Ý¥¤¥º¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¡\1,500¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë
ÃÝÃº¥Ñ¥¦¥Àー¡¢¥«¥·¥¹¥ê¥¥åー¥ë¡¢¥¦¥©¥Ã¥«¡¢¥é¥¤¥à¡¢¥¨¥ë¥Àー¥Õ¥é¥ïー¥È¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¢¥ó¥´¥¹¥Á¥å¥é¥Ó¥¿ー¥º
¼¿¹õ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Ë¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤òÅº¤¨¤Æ¡£
¥é¥¤¥à¤Î»ÀÌ£¤È¥«¥·¥¹¤Î´Å¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ë¥Àー¥Õ¥é¥ïー¤Î¹á¤ê¤¬·Ú¤ä¤«¤Ë¹¤¬¤ëÂç¿Í¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤òÎ¢ÀÚ¤ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥¦¥£¥Ã¥Á¥º¥Ö¥í¥Ã¥µ¥à¡¡\1,500¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë
¥¸¥ó¡¢¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¥Ôー¥·¥í¥Ã¥×¡¢¥¨¥ë¥Àー¥Õ¥é¥ïー¥È¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥ì¥â¥ó
¥ì¥â¥ó¤ò²Ã¤¨¤ë¤ÈÀÄ¤«¤é»ç¤Ø¤ÈÊÑ²½¤¹¤ë¡ÈËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¡É¡£
Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë´Å¤ß¤È¡¢¥ì¥â¥ó¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¡£¸«¤Æ¡¢¹á¤Ã¤Æ¡¢Ì£¤ï¤Ã¤Æ--¸Þ´¶¤Ç¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÇÕ¤Ç¤¹¡£
¤ª²Ö¤È¤ª¼ò¤Ç¡Èµ¨Àá¤òÂÎ´¶¤¹¤ë»þ´Ö¡É¤ò
EBISU FLOWER PARK»¥ËÚÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î10·î¡¢¤ª²Ö¤ÎÁõ¾þ¤â¥Ï¥í¥¦¥£¥ó»ÅÍÍ¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¤ä¿¼»ç¤Î¥Þ¥à¡ÊÍÎµÆ¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½©¤Î¼Â¤â¤Î¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤ª²Ö¤¬»ý¤Äµ¨Àá¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª²Ö¤Î¹á¤ê¤È¸÷¤Î±é½Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Æü¾ï¤«¤é¤Û¤ó¤Î¾¯¤·Î¥¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î´¶À¤ò¼è¤êÌá¤¹¤è¤¦¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤¤¤¦»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤ëÍ¾Íµ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
Ã¯¤«¤È²á¤´¤¹Ìë¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤â¡¢¤ª²Ö¤È¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤à--
¤½¤ó¤ÊÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤Ç¤¹¡£
µ¨Àá¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë¤ª²Ö¤È¸ÂÄê¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡¢¡È»¥ËÚ¤À¤±¤Î½©¤ÎÌë¡É¤ò¡¢¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Ë¤¤¤é¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¾¦¹æ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥íー¥Ðー¥¯¥é¥Ö
½êºßÃÏ¡§¢©150-0021 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾£±ÃúÌÜ£±£³－£· 5¥Ó¥ë 301
ÀßÎ©¡§2019Ç¯8·î8Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾¾ÅÄ ¿¿¼£
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©Å¹·Ð±Ä¡¿°û¿©¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¿¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¡¿²ÖÒÃÈÎÇä ¤Ê¤É
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://ebisu-flower-park.com/menu-jp/#company
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¡¢¶¨¶È´õË¾¤ÎË¡¿Í¤µ¤Þ¤Ø
ÅöÅ¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¡¦ÆâÍ÷¡¢¤Þ¤¿¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä´ë²è¤Î¤´Äó°Æ¤Ï¿ï»þ¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¿·¤¿¤Ê¥Õ¥é¥ïー¥ÐーÂÎ¸³¤òÄ¾ÀÜ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¡¢¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥íー¥Ðー¥¯¥é¥Ö ¹ÊóÃ´Åö¡§¹â¶¶
Email¡§kirito@the-clover-club.com
TEL¡§03-6822-6939
