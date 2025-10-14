¥°¥íー¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×AI±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーµÜ¾ëÌÀ¹°»á¤ÈÀìÂ°·ÀÌó
³ô¼°²ñ¼ÒKANA-L HOLDINGS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤Ï¡¢AI±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーµÜ¾ëÌÀ¹°»á¡Ê45ºÐ¡Ë¤ÈÀìÂ°·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
µÜ¾ë»á¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ëµ»½Ñ¤ÈÆÈ¼«¤ÎÈþÅª¥»¥ó¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢±ÇÁüÀ©ºî¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¿ô¡¹¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ù¥ë¥®ー¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¤¥ó¥É¡¢¤µ¤é¤Ë±Ñ¹ñ¡¦ÊÆ¹ñ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÂç¼ê±ÇÁüÀ©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤ÎÆÈÀê·ÀÌó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤ÎAIÆ°²è¤Ï¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÌó300ËÜ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤Î¿®Íê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦2024Ç¯8·î¡§AOI PRO.¢¨1¼çºÅ¡ÖAIÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÉôÌç Í¥½¨¾Þ¼õ¾Þ
¢¨ºîÉÊÌ¾¡ÖZombie Rock¡×
¡¦2025Ç¯4·î¡§¥Õ¥é¥ó¥¹AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖShaike.ai¡×¢¨2Ç§Äêºî²ÈÆþ¤ê
¢¨ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖAI±ÇÁüºî²È¡ÖSHAIKER¡×¥á¥ó¥ÐーÁª½Ð
AI¤È¿Í´Ö¤Î´¶À¤ÎÍ»¹ç¡¢¤½¤Î³×¿·Åª±ÇÁüµ»½Ñ¤Ïº£¤Þ¤µ¤ËÀ¤³¦¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î±ÇÁüÀ©ºî¤Ç¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ä¥¹¥Ôー¥É¡¦¥³¥¹¥Èºï¸º¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤É½¸½¤Ø¤ÎÄ©Àï¡£Ì¤Íè¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢AI¤¬ÁÏÂ¤¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¤È¡¢±é¼Ô¤¬¤â¤¿¤é¤¹´¶¾ð¤ÎÍ»¹ç¤Ç¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
KANA-LGROUP¤Ïº£¸å¡¢µÜ¾ë»á¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖAI¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Î³«Àß¤ä±Ç²è/¥É¥é¥ÞÀ©ºî¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤ÎÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÅª¤Ê±ÇÁü»º¶È¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥¢¥¸¥¢Á´°è¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦»Ô¾ì¤Ø³×¿·¤òÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢Ì¤Íè¤Î±ÇÁüÊ¸²½ÁÏÂ¤¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1. AOI PRO¡ÊAOI Pro. Inc.¡Ë¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓCM¡¦±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¥¸¥¢¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¡£Ç¯´ÖÌó1,000ËÜ°Ê¾å¤Î±ÇÁü´ë²è¡¦À©ºî¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¼õ¾Þ¤ä¹¹ðÅÅÄÌ¾Þ¶â¾Þ¤Û¤«¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÂ¿¿ô¤Î¼õ¾ÞÎò¤¬¤¢¤ë¡£
¢¨2.Shaike.ai¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥êÈ¯¤ÎAI±ÇÁüÀìÌç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£À¤³¦¤ÎÍ¥½¨¤ÊAI±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ºîÉÊ¤ò¸ø³«¤·¡¢¸òÎ®¡¦É¾²Á¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¹ñºÝ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡ÖSHAIKER¡×¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»²²Ã¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ÎÃøºî¸¢¤â¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ÊÝ»ý¡£AI±ÇÁüÊ¬Ìî¤ÎºÇÀèÃ¼¥È¥ì¥ó¥É¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¿¨¤ì¤¿¤¤´ë¶È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ËºÇÅ¬¤Î¥µ¥¤¥È¡£
µÜ¾ëÌÀ¹°»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
AIµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤¬¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤ÏÌµ¸ÂÂç¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¿Í´Ö¤Î´¶À¡Ù¤È¡ØÉ½¸½¡Ù¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐËÜÅö¤Î´¶Æ°±ÇÁü¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤ï¤¿¤·¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥Ù¥ë¥®ー¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¢¥¤¥ó¥É¡¢²¤ÊÆ³Æ¹ñ¤È¥°¥íー¥Ð¥ë·ÀÌó¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñ¤äÊ¸²½¤òÄ¶¤¨¤Æ¡ÈÍ£°ìÌµÆó¤Î±ÇÁüÂÎ¸³¡É¤òÁÏÂ¤¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤È¿Í´Ö¤¬¶¨Æ¯¤·¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦´Ñ¤äÊª¸ì¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î·Á¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Î±ÇÁüÀ©ºî¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÈAI¡áÎäÅ°¤Êµ¡³£¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤òÄ¶¤¨¡¢Ë¤«¤Ê²¹ÅÙ¡¦´¶¾ð¡¦Â¿ÍÍÀ¤ò½É¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¡¢KANA-L¥°¥ëー¥×¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ëKANA-L HOLDINGS¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¶¦´¶¤·¡¢Ì¤Íè¤Î±ÇÁüÊ¸²½ÁÏÂ¤¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー°éÀ®¤ä¼Ò²ñ¡¦»º¶È¤Ø¤ÎÈ¯Å¸¡¢¤½¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤¨¤ë¤è¤¦Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
ž ºÇ¿·AIÀ¸À®¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ø¥µ¥è¥Ê¥é¹Á¶è¡Ù
DMM¥·¥çー¥È¸ø¼°ÇÛ¿®¡ÊÁ´ÏÃÆÈÀê/AIÆ°²èÀ©ºîÃ´Åö¡§µÜ¾ëÌÀ¹°¡Ë¡§¡¡
http://tv.dmm.com/shorts/?season=hjpz0t5fykmi1dut5yomf6sq7
ž ¸ø¼°SNS
¡¦X¡ÊTwitter¡Ë
https://x.com/a_miyagi_ai
¡¦Instagram¡¡
https://www.instagram.com/akihiro_miyagi_ai/
KANA-L GROUPÂåÉ½¡¡ºÍÄÅ ÇîÌÀ »á¤Î¥³¥á¥ó¥È
Åö¼Ò¤Ï¡¢Áí¹ç¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈÆüËÜÈ¯¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë´ð½à¡É¤Î¿Íºà¡¦µ»½Ñ¡¦Ê¸²½ÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ³Ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆµÜ¾ëÌÀ¹°»á¤ò¤ª·Þ¤¨¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥°¥ëー¥×¤Îº£¸å¤ÎÁ´ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ·èÄêÅª¤Ê°ÕµÁ¤ò¤â¤Ä¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÜ¾ë»á¤ÎAI±ÇÁüµ»½Ñ¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎÏ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ê·ÀÌó¼ÂÀÓ¤ÈºÇ¿·ºî¤ÏÁ´¤ÆÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢AI¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦Æ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤ÊAI-IP¤ò³ÎÎ©¡¢¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤Ë¤è¤ëÌ¤Íè·¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー°éÀ®¡¦»º¶ÈÈ¯Å¸¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤®¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬À¡¦Àè¶îÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡È²¹ÅÙ´¶¡¦¿Í´Ö¤é¤·¤µ¡¦¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¡É¤ò½É¤·¤¿±ÇÁüÊ¸²½¤ÎÁÏÂ¤¡£¤½¤ÎÃæ¿´¤ËµÜ¾ë»á¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢KANA-L GROUP¤Î²ÁÃÍ¤È²ÄÇ½À¤Ï°ìÁØ³È¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦À¤³¦¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤·¤¤±ÇÁüÂÎ¸³¤ò¡¢³§ÍÍ¤È¤È¤â¤Ë¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¡¦AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊÀ©ºî¤Î³ÈÂç
¡¦AI¥¢¥«¥Ç¥ßー³«Àß¤Ë¤è¤ë¼¡À¤Âå¿Íºà°éÀ®
¡¦AI¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹
¡¦±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¹¹ðÊ¬Ìî¤Ø¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«
¡¦¿·ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤ÎÆÈ¼«¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º
¡¦¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤ÎÂ¿´ôÏ¢·È
