Åçº¬È¯¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¡ØHUX¡Ù¤¬¡Ö¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ2025¡×¤ò¼õ¾Þ
¡¡2025Ç¯10·î10Æü¡¢»³±¢Ãæ±û¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥óÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅçº¬¸©¡Ë¡¢Í¸Â²ñ¼Ò »ûÅÄÊ¿¼êÀß·×¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥«¥¿¡ÊÅçº¬¸©¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¡ÊÅçº¬¸©¡Ë¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖHUX=HOUSE TRANSFORMATION¡Ê°Ê²¼ HUX¡Ë¡×¤¬¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¶¨²ñ¼çºÅ¤Î¡Ö¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ2025¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Ï¡¢ÌÚºà¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÍ¥¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸²¾´¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï327ÅÀ¤Î±þÊç¤ÎÃæ¤«¤é206ÅÀ¤¬¼õ¾ÞºîÉÊ¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡HUX¤Ï¡¢ÃÏ°è¤äÊë¤é¤·¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ÌÚ¤ÎÍø³èÍÑ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¡õ¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë·úÃÛ¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥Õ¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤Ï¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤«¤éºÇ½ª¿³ºº¤ò¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¡¢Í¥½¨¾Þ¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¡¢¾©Îå¾Þ¤¬11·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥¦¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾ÞHP¡¡https://www.wooddesign.jp/
HUX¤ÎÆÃÄ§
½»¤à¤ò¡¢¼«Í³¤Ë¡ª¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¹¥¤¤Ê¤³¤È¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿·Â¿µòÅÀ·¿¥é¥¤¥Õ¡ÊNEW PARALLEL LIFE¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£2400SQ¥æ¥Ë¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Â¿ÍÍ¤ÊÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ
HUX¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë½»µï¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ë¤â³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¥ª¥Õ¥£¥¹ÍøÍÑ
- Å¹ÊÞ
- ½ÉÇñ»ÜÀß
- ¥µ¥¦¥Ê»ÜÀß
- ºÒ³²»þ¤Î²¾Àß½»Âð
- Î×»þ°åÎÅ»ÜÀß
º£¸å¤Î³èÆ°
»³±¢¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹ÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¸ø¼°HP¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
HUX¸ø¼°HP(https://hux.jp/)¡¡
Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¤Ë¤ÆÅ¸¼¨Ãæ
HUX¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¥É¥¥¾¾¹¾¶¶ËÌ¡ÊÅçº¬¸©¾¾¹¾»ÔÆîÅÄÄ®21-1¡Ë¤ÎÆîÂ¦¤ËÅ¸¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆâÍ÷¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼µ¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://hux.jp/contact
¥Ö¥é¥ó¥É³µÍ×
ÈÎÇä¸µ¡§»³±¢Ãæ±û¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥óÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©690-8666 Åçº¬¸©¾¾¹¾»Ô¸þÅçÄ®140Ž°1
¥Ö¥é¥ó¥ÉÀßÎ©¡§2025Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥È¥ìー¥éー¥Ï¥¦¥¹¤ÎÈÎÇäµÚ¤ÓÀ½ºî¡¦»Ü¹©
¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¡§
¡ÒÈÎÇäÂåÍý¡Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥«¥¿
¡ÒÀ½Â¤¡Ó³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¥¤¥ë
¡Ò¥Ç¥¶¥¤¥ó´Æ½¤¡ÓÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø ¶µ¼ø¡¦¼ã¿ù¹À°ì¡¿Í¸Â²ñ¼Ò»ûÅÄÊ¿¼êÀß·×
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§TSK¤µ¤ó¤¤¤óÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó ÃÏ°èÁÏÂ¤¥Ó¥¸¥Í¥¹Éô
-¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://hux.jp/
-¥áー¥ë¡§info@hux.jp
-¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥Õ¥©ー¥à(https://hux.jp/contact)
- Instagram(https://www.instagram.com/hux_house_transformation)