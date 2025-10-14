¡Ú¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í Ê¡À¹ºâÃÄ¡Û¾©³Ø¶â¤ÎÊç½¸³«»Ï¡¡～³Ø½¬½Î¤Ø¤ÎÄÌ½Î¤ò´õË¾¤¹¤ë»ùÆ¸¤ò¥µ¥Ýー¥È～
¡¡Ê¡À¹ºâÃÄ¤Ï¡¢»ùÆ¸µÚ¤ÓÀÄ¾¯Ç¯¤Î·òÁ´¤Ê°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¶µ°é¤Ë´Ø¤¹¤ë½õÀ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ÍèÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íºà¤òÍÜÀ®¤·¡¢¼Ò²ñ¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢³Ø½¬½ÎÄÌ½Î¤Î¤¿¤á¤Î¾©³Ø¶â¤Î»Ùµë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊ¡À¹ºâÃÄ¤Î¾©³Ø¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡¾©³Ø¶â¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ò·ï¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤Ë¾®³Ø4～6Ç¯À¸¤È¤Ê¤ë³Ø½¬½Î¤Ø¤ÎÄÌ½Î¤ò´õË¾¤¹¤ë»ùÆ¸¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤Î»ùÆ¸¤ÈÆ±°ìÀ¸·×¤Î²ÈÂ²Á´°÷¤Î½êÆÀ¶â³Û¤Î¹ç·×¤¬Ç¯750Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³Ø½¬½Î¤Ø¤ÎÄÌ½Î¤ÎÈñÍÑ¤È¤·¤ÆÇ¯10Ëü±ß¤ò»Ùµë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Êç½¸¿Í¿ô¤Ï30Ì¾ÄøÅÙ¡£ÄÌ½ÎÀè¤Î»ØÄê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¾©³Ø¶â¤Ï¸¶Â§¡¢ÊÖ´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ×¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜ¾©³Ø¶â¤Ï¡¢¾©³ØÀ¸¤¬Â¾¤Î¾©³Ø¶â¤ÎµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤âµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²áÇ¯ÅÙ¤Î¾©³ØÀ¸¤â¡¢ºÆ±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
±þÊç¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï11·îËöÆü¡ÊÉ¬Ãå¡Ë¤Þ¤Ç¡£½ñÎà¿³ºº¤Î¸å¡¢¼õµë¼Ô¤ò·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£¾©³ØÀ¸Êç½¸Í×¹à¤ÈµëÉÕ¿½ÀÁ½ñ¤ÏÊ¡À¹ºâÃÄ¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://fukumori.or.jp/¡Ë¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯¤âÂ¿¤¯¤Î¤´²ÈÄí¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¡¢¾©³Ø¶â¤ò»Ùµë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂåÉ½Íý»ö¡¡Ê¡À¹ ·±Ç·¡Ê¤Õ¤¯¤â¤ê ¤È¤·¤æ¤¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡1973Ç¯Âçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Âç³Øºß³ØÃæ¡¢19ºÐ¤Çµ¯¶È¡£1996Ç¯¤Ë¿·¶µ°éÁí¹ç¸¦µæ²ñ³ô¼°²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¡Öº°¼úË«¾Ï¼õ¾Ï¡×¤ä¡Ö°ðÀ¹·Ð±Ä¼Ô¾Þ¼õ¾Þ¡×¤Ê¤É¡¢¼õ¾ÞÎòÂ¿¿ô¡£2024Ç¯7·î¤Ë°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÊ¡À¹ºâÃÄ¤òÀßÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯5·î29Æü¤Ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¡¢¿·¤¿¤Ë¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÊ¡À¹ºâÃÄ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚºâÃÄ¤Î³µÍ×¡Û
¡¦Ì¾¾Î ¡¡¡¡¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í Ê¡À¹ºâÃÄ
¡¦ÀßÎ©Æü ¡¡¡¡2024Ç¯ 7·î
¡Ê2025Ç¯5·î29Æü¤è¤ê¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤ËÇ§Äê¡Ë
¡¦ÂåÉ½Íý»ö¡¡ Ê¡À¹¡¡·±Ç·
¡¦ºâÃÄ½»½ê¡¡ ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶èÅìÅ·Ëþ°ìÃúÌÜ10ÈÖ12¹æ
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡ ³Ø½¬½ÎÄÌ½Î¤Î¤¿¤á¤Î¾©³Ø¶â¤Î»Ùµë
