¡ÚÂè34²ó¡ÛÆüËÜ·ÁÀ®³°²Ê³Ø²ñ´ðÁÃ³Ø½Ñ½¸²ñ¤Ë¤Æ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥Ð¥ó¥¯¤¬¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò¶¦ºÅ
ÆüËÜ¤ÎºÆÀ¸°åÎÅ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥Ð¥ó¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÌÛê¸µ¼£¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î16Æü(ÌÚ)～17Æü(¶â)¤Ë¥é¥¤¥«Æî¹ñ¥Ûー¥ë/TKP¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£¼¯»ùÅçÃæ±û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè34²óÆüËÜ·ÁÀ®³°²Ê³Ø²ñ´ðÁÃ³Ø½Ñ½¸²ñ¤Ë¤Æ¡¢2025Ç¯10·î17Æü(¶â)11:55～12:45¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò¶¦ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¿åÌîÇî»ÊÀèÀ¸¡Ê½çÅ·Æ²Âç³Ø¡¡°å³ØÉô·ÁÀ®³°²Ê³Ø¹ÖºÂ
¼çÇ¤¶µ¼ø¡Ë¤òºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¤·¡¢ËÌÛê¸µ¼£¡ÊÊÀ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë¤¬±é¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¤ÎºÙË¦²Ã¹©»ö¶È¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¡ÖÌ¤Íè¤¢¤ë·ÁÀ®³°²Ê¼£ÎÅ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2025Ç¯10·î16Æü(ÌÚ)～17Æü(¶â)¤ÎÆüÄø¤Ë¤Æ¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤Ø¤Î¡ÖÈ©¤ÎºÆÀ¸°åÎÅ¡×¤ÎÆ³Æþ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤Æ¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢2004Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¡¢¤Þ¤À¡ÖºÆÀ¸°åÎÅ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬À¤¤ÎÃæ¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ëÁ°¤«¤éºÙË¦¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¡ÖºÆÀ¸°åÎÅÅù°ÂÁ´À³ÎÊÝË¡¡×¤ËÈ¼¤¤¡¢2015Ç¯¤Ë¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤è¤êÆÃÄêºÙË¦²Ã¹©ÊªÀ½Â¤¶Èµö²Ä¤ò¼èÆÀ¤·¡¢º£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¶È³¦¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉßÃÏÌÌÀÑÌó300Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÙË¦ÇÝÍÜ²Ã¹©»ÜÀß¡ÊCPC¡Ë¤òÍ¤·¡¢ºÙË¦²Ã¹©Êª¤ÎÀ½Â¤¡¢ÊÝ´É¤ò¹Ô¤¤¡¢È©¤ÎºÆÀ¸°åÎÅ¡ÊÈþÍÆÊ¬Ìî¡Ë¤ä¤Ò¤¶¤ÎºÆÀ¸°åÎÅ¡ÊÀ°·Á³°²ÊÊ¬Ìî¡Ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¹ñÆâ100±¡°Ê¾å¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤È¼õÂ÷¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç¯´Ö5,000·ï°Ê¾å¤ÎÇÝÍÜ¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÙË¦¤Î¡ÖÉÊ¼Á¡×¤ä¡ÖÄã²Á³Ê¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°ÊªÍ³Íè¹ÚÁÇ¤äÆ°ÊªÍ³Íè·ìÀ¶¤Ï°ìÀÚÍÑ¤¤¤Ê¤¤¥¢¥Ë¥Þ¥ë¥Õ¥êー¤ÎºÙË¦ÇÝÍÜ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÊÀ¼Ò¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¼«¸Ê·ìÀ¶¡Ê´µ¼ÔÍÍ¤´¼«¿È¤Î·ì±Õ¡Ë¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸ÂÎµñÀäÈ¿±þ¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨ºÙË¦¤Î¹â¤¤°ÂÁ´À¤ÈÉÊ¼Á¤ò³ÎÊÝ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î½ÐÅ¸¤Ç¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÈ©¤ÎºÆÀ¸°åÎÅ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼£ÎÅ¤ÎÎ®¤ì¤äÆ³ÆþÈñÍÑ¤Ê¤É¤Î¤´°ÆÆâ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÊÀ¼Ò¥Öー¥¹¤Þ¤ÇÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥é¥ó¥Á¥ç¥ó¥»¥ß¥Êー³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î17Æü(¶â)11:55～12:45
²ñ¾ì¡§¥é¥¤¥«Æî¹ñ¥Ûー¥ë¡¡Âè3²ñ¾ì¡¡5³¬RoomB
±éÂê¡§¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¤ÎºÙË¦²Ã¹©»ö¶È¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¡ÖÌ¤Íè¤¢¤ë·ÁÀ®³°²Ê¼£ÎÅ¡×
¡ÚÅ¸¼¨¥Öー¥¹³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î16Æü(ÌÚ)～17Æü(¶â)
²ñ¾ì¡§¥é¥¤¥«Æî¹ñ¥Ûー¥ë¡¡5³¬¡¡¥Û¥ï¥¤¥¨
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://jsprs-kiso2025.com/
ÊÀ¼Ò¥Öー¥¹¤Ï´ë¶ÈÅ¸¼¨²ñ¾ì ¥Öー¥¹ÈÖ¹æ16¤Ë¤Æ½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ë¶È¾ðÊó¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥Ð¥ó¥¯
ÀßÎ©¡§2004Ç¯6·î10Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ËÌÛê¸µ¼£
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¾¡¤É¤1-13-1 ¥¤¥Ì¥¤¥Ó¥ë¡¦¥«¥Á¥É¥ 3F
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-5547-0207
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÆÃÄêºÙË¦²Ã¹©ÊªÀ½Â¤»ö¶È¡¢ºÙË¦ÊÝ´É»ö¶È¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ»Ù±ç»ö¶È
URL¡§https://cellbank.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥ë¥Ð¥ó¥¯¡¡¹ÊóÃ´Åö¡§À¾ß·
ÅÅÏÃ¡§03-5547-0207
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§pr@cellbank.co.jp