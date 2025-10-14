Æ³ÆþÈñÍÑ0±ß¡õ·î1²óË¬Ìä¡ª¥µ¥Ö¥¹¥¯·¿¿¢Êª¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥µー¥Ó¥¹¡Ö¿¢Êª¤Î¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¡×²£ÉÍ¤ÇÄó¶¡³«»Ï
¡ÖÎÐ¤òÃÖ¤¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤¹¤°¸Ï¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ä¡×¤½¤ó¤ÊÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿
Å¹ÊÞ¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ë¥°¥êー¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¥Ëー¥º¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡Ö´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¡×¡Ö°Ý»ý¥³¥¹¥È¡×¡Ö¿¢Êª¤¬¤¹¤°¤Ë¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ÇÆ³Æþ¤òÄü¤á¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢½é´üÈñÍÑ¥¼¥í¡õ·î³ÛÀ©¤Ç¥×¥í¤¬Äê´üË¬Ìä¤¹¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯·¿¿¢Êª¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥µー¥Ó¥¹¤ò³«È¯¤·¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¥°¥êー¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
1. Æ³ÆþÈñÍÑ0±ß
½é´ü¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤º¤Ë¿¢Êª¤òÀßÃÖ
2. ·î1²ó¤Î¥×¥íË¬Ìä
¿å¤ä¤ê¡¦ÑòÄê¡¦¿¢¤¨ÂØ¤¨¡¦ÉÂ³²ÃîÂÐºö¤Þ¤ÇÂÐ±þ
3. LINE¤Ç´ÊÃ±Í½Ìó
¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÄ´À°¤â¥¹¥àー¥º¤Ë
4. Â¿¶È¼ïÂÐ±þ
ÉÂ±¡¡¦ÈþÍÆ±¡¡¦¥µ¥í¥ó¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤ÉÉý¹¤¯ÂÐ±þ
5. 1¥ö·îÌµÎÁ¤ª»î¤·
½é¤á¤Æ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È²ÄÇ½
6. ÅÓÃæ¸ò´¹OK
¹¥¤ß¤ä´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿¢Êª¤òÆþ¤ìÂØ¤¨²ÄÇ½
7. ·ÀÌó½ªÎ»¸å¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¿¢Êª¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤´Äó¶¡
Æ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È
¡¦Å¹ÊÞ¤ä¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î°õ¾Ý¥¢¥Ã¥×¡§ÍèÅ¹¼Ô¡¦´µ¼ÔÍÍ¤Ë²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤òÄó¶¡
¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡§¿å¤ä¤ê¤ä¿¢¤¨ÂØ¤¨¤Î¼ê´Ö¤òºï¸º
¡¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¡§ÎÐ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿´ÍýÅª¸ú²Ì¤Çµï¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤¶õ´Ö¤Ë
¡¦Ä¹´üÍøÍÑ¤Ç»ñ»º²½¡§·ÀÌó½ªÎ»¸å¤â¿¢Êª¤ò½êÍ¤Ç¤¡¢¥³¥¹¥È¸úÎ¨¤â¡ý
¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§¿¢Êª¤Î¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¡¡¿¢ÊªÀìÌç°å¤Ë¤è¤ë¿ÇÎÅ¡ß¶õ´Ö±é½Ð¥µー¥Ó¥¹
¡¦ÎÁ¶â¡§·î³Û16,500±ß～¡ÊÆ³ÆþÈñÍÑ0±ß¡¢½é²óÌµÎÁ¿ÇÃÇ¡Ü1¥ö·îÌµÎÁ¤ª»î¤·¤¢¤ê¡Ë
¡¦ÂÐ±þ¥¨¥ê¥¢¡§²£ÉÍ»Ô¡¦Àîºê»Ô¡¦¾ÅÆî¥¨¥ê¥¢¤òÃæ¿´¤Ë½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê
¡¦¿½¹þÊýË¡¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤ÏLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤êÊç½¸Ãæ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://greendesign-official.com/
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È :
https://line.me/R/ti/p/@efc9662d?oat_content=url&ts=12091144
LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
Å¹ÊÞ¾ðÊó
¡Ö¿¢Êª¤Î¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¡×ËÜÅ¹
¡Ö¿¢Êª¤Î¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¡×¤Î´ú´ÏÅ¹¤È¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤ò2024Ç¯11·î¤è¤êOPEN¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÎÐ¶èÌ¸¥öµÖ5-2-12 1F
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00 - 18:00 (·îÍËÄêµÙ)
¡ãInstagramµ»ö¡ä
https://www.instagram.com/p/DNNlQK3hBge/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==(https://www.instagram.com/p/DNNlQK3hBge/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=NTc4MTIwNjQ2YQ==)