¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¿Í¼ê¡¦¿ÍºàÉÔÂ¤òÂÇÇË¡£Àß·×»öÌ³½ê¥¢ー¥È¥¢¥ó¥É¥¯¥é¥Õ¥È¤Ë¤è¤ëÂçÎµ²½À®³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¹©¾ì¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó´°À®¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥È¥¢¥ó¥É¥¯¥é¥Õ¥È¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔËÌ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§À¾Àî½ã»Ê¡Ë¤Ï¡¢ÂçÅì»Ô¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÈ¯Ë¢¥¹¥Á¥íー¥ë¥áー¥«ー¡¢ÂçÎµ²½À®³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¹©¾ì¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬´°À®¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¿Í¼ê¡¦¿ÍºàÉÔÂ¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¿¦¾ì´Ä¶¤Î²þÁ±¤ÈÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤«¤é²ò·è¤Î»å¸ý¤òÃµ¤ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¹©¾ì¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó´°Î»¸å¤ÎÂçÎµ²½À®³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³°´Ñ
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê
¡¡ÂçºåÉÜÅìÉô¤Ë¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¶È¼ï¤ÎÄ®¹©¾ì¤¬½¸ÀÑ¤·¡¢Éý¹¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÅìÂçºå»Ô¤Ë¤Ï5,500°Ê¾å¤Î¹©¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢À½Â¤¶È¤Î»ö¶È½ê¿ô¤ÏÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀìÌçÅª¤Êµ»½Ñ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿·Ð±Ä¤òÂ³¤±¤ëÃæ¾®´ë¶È¤âÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ò²°¤ä¹©¾ì¤ÎÏ·µà²½¤È¿Í¼ê¡¦¿ÍºàÉÔÂ
¡¡¤·¤«¤·¡¢»ö¶È³«»Ï¤«¤é¿ô½½Ç¯¤ò·Ð¤¿º£¡¢Ï·µà²½¤·¤¿¼Ò²°¤ä¹©¾ì¤Î½¤Á¶¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹©¾ì·úÃÛ¤Ï¡¢·ÐºÑÀ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ´Ê°×Åª¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢½¤Á¶¤â¾ìÅö¤¿¤êÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½¾¶È°÷¤Î¿¦¾ì¤Ø¤Î°¦Ãå¤ä´Ø¿´¤¬Çö¤ì¡¢ºÎÍÑ»þ¤Ë¤â¡Ö¸Å¤¯¤Æ°Å¤¤¿¦¾ì¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¤Á¶¤Ï¡ÖÉÔ¶ñ¹ç¤òÄ¾¤¹¤³¤È¡×¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÆ¯¤¯¾ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ï´õÇö¤Ê¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
·Ð±Ä¼Ô¡¦½¾¶È°÷¤È¤â¤Ë¤´µ¡·ù¤Ç¡¢¿Í¼ê¡¦¿Íºà¤Î½¸¤Þ¤ë¹©¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
¡¡ÂçÎµ²½À®³ô¼°²ñ¼Ò¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·úÊª¤ÎÏ·µà²½¤ÈºÎÍÑÆñ¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ·Ð±Ä¼Ô¡¦½¾¶È°÷¶¦¤Ë¤´µ¡·ù¤Çµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤¤¹©¾ì¤Ø
- °¦Ãå¤ä´Ø¤ò°é¤ß¡¢²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤Ë¼«Ëý¤Ç¤¤ë¹©¾ì¤Ø
- ¿·Æþ¼Ò°÷¤¬Ì´¤ä´õË¾¤òÊú¤Æþ¼Ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¹©¾ì¤Ø
¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁ°¤ÎÂçÎµ²½À®³ô¼°²ñ¼Ò¤Î³°´Ñ
¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁ°¤Î°Å¤¯¡¢»¨Â¿¤Ê¹©¾ìÆâ
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆâÍÆ
¡¡À½Â¤¶È¤Ç¤ÏÄ¹´ü´Ö¤ÎÁà¶ÈÄä»ß¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢¹©¾ì¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬É¬¿Ü¾ò·ï¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¹©Äø¤ò£´´ü¤ËÊ¬¤±¡¢±Ä¶È¤òÂ³¤±¤ë¥¨¥ê¥¢¤È²þ½¤¥¨¥ê¥¢¤ò½çÈÖ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¹©»ö¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢È¯Ë¢¥¹¥Á¥íー¥ë¹©¾ì¤È¤¤¤¦À¼Á¾å¡¢²Ð²Ö¤ÎÈô»¶¥ê¥¹¥¯¤Î¤¢¤ë¹©Äø¡ÊÍÏÀÜ¡Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë²þ½¤ÊýË¡¤Î¹©É×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ë¶È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¤òÉ½¸½¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Ì£µ¤¤ÎÌµ¤«¤Ã¤¿¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¶õ´Ö¤òºþ¿·¡£ÇÑ´þÍ½Äê¤ÎÈ¯Ë¢¥¹¥Á¥íー¥ëÀ½ÉÊ¤ò¥Ý¥¤¥ó¥ÈÊÉ¤Î¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¡£
½¾Á°¡¢²Ã¹©¸¶ºàÎÁ¤È¤·¤ÆÇò¤¤È¯Ë¢¥¹¥Á¥íー¥ë¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¤¿¹©¾ìÆâ¤Î¸¶É÷·Ê¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¥åー¥Ö¡Ê»öÌ³½ê¡¦¿©Æ²Åï¡Ë¤òµðÂç¤ÊÈ¯Ë¢¥¹¥Á¥íー¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¸«Î©¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
µì³¬ÃÊ²òÂÎ¤Ï²Ð²Ö¤ÎÈô»¶¥ê¥¹¥¯¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÂ¸ÃÖ¡£²þ½¤ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¥«¥Ðー¹©Ë¡¤òºÎÍÑ¡£µÞ¸ûÇÛ¤Ç¤ÎÉÔÊØ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¸ûÇÛ¤ÎÊÑ²½¤ò²Ä»ë²½¡£
ÃÇÇ®ÀÇ½¡¦ÂÑ¿ÌÀÇ½¤Î¸þ¾å
¡¡¶áÇ¯¤ÎÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢²Æ¾ì¤Î¹©¾ìÆâ¤Î´Ä¶¤Ï²á¹ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÑ¿ÌÀ¤Ë¤âÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Ä¹´ü²Ù½Å¤Î¹½Â¤°ÂÁ´¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¹½Â¤Êä¶¯¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÇÇ®ÀÇ½¡§²°º¬¤Ë¼×Ç®ÅÉÎÁ¤ÎÅÉÉÛ¡ÊÉ½ÌÌ²¹ÅÙ¤òÌó15ÅÙ¡¢¼¼²¹¤òÌó5ÅÙÄã¸º¡Ë
ÃÇÇ®ÀÇ½¡§½¾Á°¤ÏÈóÃÇÇ®¤Ç¤¢¤Ã¤¿µï¼¼¤ò¿·µ¬¤Î»öÌ³½ê¡¦¿©Æ²Åï¤Ï¡¢ÃÇÇ®ÀÇ½¡ÊUAÃÍ0.85w/Ê¿Êý¥áー¥È¥ë K°Ê¾å¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
ÂÑ¿ÌÀÇ½¡§Ä¹´ü²Ù½Å¤Î¹½Â¤°ÂÁ´¸¡¾Ú¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Êä¶¯Ãì¤ò10ËÜ¿·Àß
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸ú²Ì
²È¶ñ¤äÈ÷ÉÊ¡¢³Æ¼¼¤Î¥µ¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ï½¾¶È°÷¼«¤é¤¬ÁªÄê¡£¿©Æ²ÅùÁ°¤ÎµÙ·Æ¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤ÏÈ¯Ë¢¥¹¥Á¥íー¥ëÀ½¤Î¡ÖDAIRYU¡×¤Î¾²ÃÖ·¿¥í¥´¤òÀß·×¡¢²Ã¹©¡¢ÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌµ´Ø¿´¤À¤Ã¤¿¹©¾ì¤Ë¼«È¯Åª¤ËºÌ¤ê¤ò²Ã¤¨¤ë¹ÔÆ°¤¬Í¶È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢SNS¤Ç¤Î¼«¼Ò¤ÎÈ¯¿®¤Ê¤É¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ê½¾¶È°÷¤Î°¦Ãå¤ä¼çÂÎÀ¤¬°é¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
½¾¶È°÷¼«¤é¤¬ÁªÄê¤·¤¿²È¶ñ¤ä¼«¼Ò¤ÇÀß·×¡¢²Ã¹©¡¢ÀßÃÖ¤·¤¿¾²ÃÖ·¿¤Î¥í¥´¥ª¥Ö¥¸¥§
¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿»öÌ³½ê¤Ç¶ÈÌ³¤ò¤¹¤ë½¾¶È°÷
¹©¾ìÆâ¤Îºî¶È´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯²þÁ±
¿Í¼ê¡¦¿ÍºàÉÔÂ¤Î»þÂå¤Ë¡¢Áª¤Ð¤ì¤ë²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ
¡¡Æ¯¤¯¾ì½ê¤Ï²ñ¼Ò¤Î³Ë¤Ç¤¹¡£Îò»Ë¤¬Ä¹¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿Çä¾å¤ò»ý¤Ä²ñ¼Ò¤Ç¤â¿Í¼ê¡¦¿ÍºàÉÔÂ¤ËÇº¤à»þÂå¤Ç¤¹¡£½¾¶È°÷¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¤³¤³¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤³¤½¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹©¾ì¤ä¼Ò²°¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢Æ¯¤¯¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤½¤³¤Ë½¸¤Þ¤ë¿Í¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÂçÎµ²½À®¤Î¹©¾ì¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¹©¾ì¤Î¤¢¤êÊý¤ò¼¨¤¹¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³µÍ×
Ì¾¾Î¡§ÂçÎµ²½À®³ô¼°²ñ¼Ò¹©¾ì¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó·×²è
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçÅì»Ô
¹½Â¤¡§SÂ¤2³¬·ú¤Æ
²þ½¤ÂÐ¾Ý»Ü¹©¾²ÌÌÀÑ¡§2,190Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
¹©»ö´ü´Ö¡§2023Ç¯4·î～2025Ç¯5·î¡ÊÁ´£´´ü¡Ë
Àß·×»Ü¹©¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥È¥¢¥ó¥É¥¯¥é¥Õ¥È¡¡
