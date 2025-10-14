¸©Ì±¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÇòÊÆLOVE¡×
Ê¼¸Ë¸©¹Êó¹Ä°²Ý¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÊ¼¸Ë¸Þ¹ñÏ¢Ë®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊU5H¡Ë¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¿·¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä ¡ÖÇòÊÆLOVE¡× 10·î14Æü¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇòÊÆLOVE¡×¤Ï¡¢Çò¤´¤Ï¤ó¤ò¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢¸©Ì±¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¡È¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¶¡¡É¤ä¡È¤ï¤¬²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©¤ÙÊý¡É¤ò¾Ò²ð¤·¹ç¤¦»²²Ã·¿¤Î´ë²è¤Ç¤¹¡£
Çò¤´¤Ï¤ó¤Ï¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤ºÊ¼¸Ë¸©Ì±¤Î¿©Âî¤ò¤Ä¤Ê¤°Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇòÊÆLOVE¡×¤Ï¡¢¸©Ì±Æ±»Î¤¬¡È¤³¤ì¤³¤ì¡ª¡É¤È¶¦´¶¤·¤¿¤ê¡¢¡È¤½¤ó¤Ê¿©¤ÙÊý¤â¤¢¤ë¤ó¤ä¡É¤È¿·¤·¤¤È¯¸«¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://u5h.jp/rice2025/
ÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤éÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¡ÖÇòÊÆLOVE¡×
¡¦ ¤ß¤ó¤Ê¤ÎÅê¹Æ¤ò¾Ò²ð¡Ê¡È¤¢ー¤ï¤«¤ë¤ï～¡É¤È¶¦´¶¡¢¡È¤½¤ó¤Ê¿©¤ÙÊý¤¢¤ë¤ó¤ä¡ª¡É¤ÈÈ¯¸«¡Ë
¡¦ Ê¼¸Ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©ºà¡¦¶¿ÅÚ¤ÎÌ£¤ò¸ò¤¨¤¿Åê¹Æ
¡¦Ê¼¸Ë¸©Ì±¤äÊ¼¸Ë¸©¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤Ê¤é¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë½ç¼¡¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ê¤´¤Ï¤ó¤Î¤ª¶¡¤äÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿©¤ÙÊý¤Ë¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ª¶¡¡×¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¿§¡¹¤Ê¤ª¶¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
Åê¹ÆÊç½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦ Êç½¸ÆâÍÆ¡§¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ª¤«¤º¡¢²ÈÂ²¤ÎÄêÈÖ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ª¶¡¤Ê¤É¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ Êç½¸ÊýË¡¡§ÆÃÀß¥Úー¥¸¤«¤é¼Ì¿¿¤Þ¤¿¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ
¡¦ ·ÇºÜ¡§´ó¤»¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤ò¡ÖÇòÊÆLOVE¡×¥Úー¥¸Æâ¤Ç¾Ò²ð¤·¡¢¸©Ì±¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¦Í
¡Ö¥³¡¦¥Î¡¦¥Û¡¦¥·¡×¤È¤Ï
²¹ÃÈ²½¤¬¿Ê¤àÊ¼¸Ë¸©¤Ç¡¢¹â²¹¤Ë¶¯¤¯¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÊÆ¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢Ê¼¸Ë¸©¤ÈJA¥°¥ëー¥×Ê¼¸Ë¤¬2016Ç¯¤Ë³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¡£
ÄÌ¾ï14Ç¯¤«¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÉÊ¼ï³«È¯¤ò¡¢¤ï¤º¤«9Ç¯¤Ç¼Â¸½¤·¡¢2025Ç¯10·î¤Ë½ë¤µ¤Ë¶¯¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¿·ÉÊ¼ï¡Ö¥³¡¦¥Î¡¦¥Û¡¦¥·¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¤ÎºÏÇÝ¤â¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Ê¼¸Ë¤Î¿·¤¿¤Ê¡È¤´¤Ï¤ó¤Î¼çÌò¡É¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÇòÊÆLOVE¡×¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¦¥Î¡¦¥Û¡¦¥·¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤ª¶¡¤ä¥ì¥·¥Ô¤ÎÅê¹Æ¤â´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Ê¼¸Ë¸Þ¹ñÏ¢Ë®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊU5H¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤Î¡Ö¸Þ¹ñ¡Ê¡á¿À¸Í¡¦ºå¿À¡¢ÇÅËá¡¢Ã¢ÇÏ¡¢Ã°ÇÈ¡¢Ã¸Ï©¡Ë¡×¤ÎÃÏ°èÀ¤äÆâÌÌÅª¤Ê¸ÄÀ¡¦°ã¤¤¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¡¢¸©Ì±¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀ¼¤ÇÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖÊ¼¸Ë¸Þ¹ñÏ¢Ë®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊU5H¡áUnited 5koku of HYOGO¡Ë¡×¡£¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È¤ò¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ëÅÀ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Â¾ÃÏ°è¤ÎÊ¸²½¤òÃÎ¤ê¡¢Íý²ò¤·¡¢Ç§¤á¹ç¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÊ¼¸Ë¸Þ¹ñÏ¢Ë®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊU5H¡Ë¡ä
https://u5h.jp/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
TEL¡§078-362-3016
E-mail¡§kouhouka1@pref.hyogo.lg.jp
Ã´Åö¡§Ê¼¸Ë¸©ÁíÌ³ÉôÈë½ñ¹Êó¼¼¹Êó¹Ä°²Ý