EV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¡¢Á´¹ñ2,127·ï¤Î±þÊç¤ò·Ð¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÌ¾¤¬·èÄê¡ª
¥ß¥é¥¤¥º¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÓÌî Á±Î´¡¢°Ê²¼¡Ö¥ß¥é¥¤¥º¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¡×¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤«¤é2,127·ï¤â¤ÎÂ¿¤¯¤Î±þÊç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¸·Àµ¤Ê¤ëÁª¹Í¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖEV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¾Á°¤ò¡Ö¥Á¥ãー¤¹¤±¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥ß¥é¤Þ¤ë¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌ¾Á°¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëLINE¥¹¥¿¥ó¥×¤ÎÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡¢EV¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤Î²÷Å¬¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤òÆÏ¤±¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¿È¶á¤Ç¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Á´¹ñ2,127·ï¤Î±þÊç¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥Á¥ãー¤¹¤±¡×¤È¡Ö¥ß¥é¤Þ¤ë¡×
¥ß¥é¥¤¥º¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤Ï¡¢EV¤È²á¤´¤¹³Ú¤·¤µ¤ä¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¾Á°¤ò°ìÈÌ¸øÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¸øÊç¥ê¥êー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é(https://miraiz-enechange.co.jp/assets/images/home/PR_ME_20250918.pdf)¡Ë¡£
Á´¹ñ¤«¤é2,127·ï¤â¤Î±þÊç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Áª¹Í¤Î·ë²Ì¡¢¤¤¤Ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡Ö¥Á¥ãー¤¹¤±¡×¡¢¤Í¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡Ö¥ß¥é¤Þ¤ë¡×¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ãー¤¹¤±¡×¤Ï¡¢EV¤ò¡È¥Á¥ãー¥¸¤¹¤ë¡ÉÂÎ¸³¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤ÆÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¡¢EV½¼ÅÅ¤Î³Ú¤·¤µ¤ä¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³èÈ¯¤Ê¤¤¤Ì¤ÎÃË¤Î»Ò¤Ç¡¢¸µµ¤¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡Ö¤¹¤±¡×¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ß¥é¤Þ¤ë¡×¤Ï¡¢¥ß¥é¥¤¥º¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¼ÒÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥ß¥é¥¤¥º¡×¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇ§ÃÎ¤ò¹¤²¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¤Í¤³¤Î½÷¤Î»Ò¤Ç¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¶Á¤¤Î¤¢¤ë¡Ö¤Þ¤ë¡×¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£LINE¥¹¥¿¥ó¥×¡Ö¥Á¥ãー¤¹¤±¤È¥ß¥é¤Þ¤ë Î¹¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤òÈÎÇä³«»Ï
Ì¾Á°·èÄê¤òµÇ°¤·¡¢LINE¥¹¥¿¥ó¥×¡Ö¥Á¥ãー¤¹¤±¤È¥ß¥é¤Þ¤ë Î¹¤¹¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¡×¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£EV¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¤ä¥É¥é¥¤¥Ö¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢24¼ïÎà¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤ÇÆü¾ï¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤¯ºÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
LINE¥¹¥¿¥ó¥×ÈÎÇä¥Úー¥¸URL¡§
https://line.me/S/sticker/31815797
LINE¥¹¥¿¥ó¥×ÈÎÇä¥Úー¥¸ :
https://line.me/S/sticker/31815797
¢£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Á¥ãー¤¹¤±¡×¤È¡Ö¥ß¥é¤Þ¤ë¡×¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß²½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¡ÊÊÖÎéÉÊ¡Ë¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢À©ºî²áÄø¤Î¶¦Í¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÁÏ¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸URL¡§
https://camp-fire.jp/projects/886285/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show
¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸ :
https://www.google.com/url?q=https://camp-fire.jp/projects/886285/view?utm_campaign%3Dcp_po_share_c_msg_mypage_projects_show&sa=D&source=docs&ust=1760076347561085&usg=AOvVaw2BQ4gVIvYr1u-YC7AZAlPz
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«¡§¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÈÁÏ¤ëEV¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø
º£¸å¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÀ©ºî¤ä¡¢SNS¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¿·¤¿¤ÊÀÜÅÀ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¥ß¥é¥¤¥º¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï¡¢¡Ö¥Á¥ãー¤¹¤±¡×¤È¡Ö¥ß¥é¤Þ¤ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢EV¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖEV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤¬Áª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ëEV¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È°ì½ï¤ËÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»²¹Í¥ê¥ó¥¯
- ¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÌ¾Á°¸øÊç¥ê¥êー¥¹¡§
https://miraiz-enechange.co.jp/assets/images/home/PR_ME_20250918.pdf
- LINE¥¹¥¿¥ó¥×ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§
https://line.me/S/sticker/31815797
- ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Úー¥¸¡§
https://camp-fire.jp/projects/886285/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show
¢£EV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ß¥é¥¤¥º¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¤ÏÃ¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¼Â¸½¤Î¤¿¤á¡¢2021Ç¯11·î¤è¤êEV½¼ÅÅ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖEV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿3kW/6kW¤ÎÉáÄÌ½¼ÅÅ´ï¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëEV½¼ÅÅ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¡¢´ûÂ¸½¼ÅÅ´ï¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨ÂÐ±þ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÀßÃÖÈñÍÑ¤Ï·î³ÛÈñÍÑ¤¬0±ß¤Î¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉáÄÌ½¼ÅÅ´ï¤ÎÀßÃÖ¸ý¿ôNo.1¤Ç¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ôNo.1¤ÎÌµÎÁ¥¢¥×¥ê¡Ê¢¨2¡Ë¤Ï¡¢½¼ÅÅ´ï¤Î¶õ¤¾õ¶·³ÎÇ§¤Î¤Û¤«¡¢½¼ÅÅ¤È·èºÑ¤¬´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖEV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤Ï¤â¤È¤è¤êÂ¾¼Ò¤Î½¼ÅÅ¥¹¥Ý¥Ã¥È¸¡º÷¤â¤Ç¤¡¢¼ÖÎ¾ÅÐÏ¿¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç½¼ÅÅÎÁ¶â¤È¥¬¥½¥ê¥óÂå¤Îº¹³ÛÉ½¼¨¤äºÇÅ¬¤Ê½¼ÅÅ·×²è¤ÎÄó¼¨¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½¼ÅÅ¤·¤¿Ê¬¤À¤±»ÙÊ§¤¦¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î·èºÑ¤Î¤Û¤«¡¢e-Mobility Power¤ä¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー³Æ¼Ò¤Ê¤É¤¬Äó¶¡¤¹¤ë½¼ÅÅ¥«ー¥É¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û2,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÎÄê³Û¥×¥é¥ó¡Ö¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡×¤ÏÆüÃæ¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë²¿ÅÙ¤â½¼ÅÅ¤Ç¤¡¢¼«Âð¤Ë½¼ÅÅÀßÈ÷¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤EVÍøÍÑ¼Ô¤ËÂç¤¤Ê·ÐºÑÅª¥á¥ê¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡ÄÇ§¾Ú¥¢¥×¥êÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Î¡¢EVÉáÄÌ½¼ÅÅ´ï¡Ê6kW¡¢200V¡Ë¤ÎÀßÃÖ¸ý¿ô¡Ê2025Ç¯10·î1Æü»þÅÀ¡¢GoGoEVÄ´¤Ù¡Ë
¢¨2¡ÄEV½¼ÅÅ¥µー¥Ó¥¹5¼Ò¤Ë¤è¤ëiOS¡¦Android¤ÎDL¿ô¡Ê2024Ç¯10·î31Æü»þÅÀ¡¢data.aiÄ´¤Ù¡Ë
EV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸
Web¥µ¥¤¥È¡§https://ev-charge-enechange.jp/
¥¢¥×¥ê¡ÊApp Store¡Ë¡§https://apps.apple.com/jp/app/id911721775
¥¢¥×¥ê¡ÊGoogle Play¡Ë¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=net.evsmart
EV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸Web¥µ¥¤¥È :
https://ev-charge-enechange.jp/
¢£¥ß¥é¥¤¥º¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
¥ß¥é¥¤¥º¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¤Ï¡¢ÃæÉôÅÅÎÏ¥ß¥é¥¤¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈENECHANGE³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¹çÊÛ²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯1·î24Æü¤ËÀßÎ©¡¢Æ±Ç¯3·î10Æü¤è¤ê»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£EV½¼ÅÅ¥µー¥Ó¥¹¡ÖEV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¤â¤È¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¦½ÉÇñ»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎË¡¿Í»ÜÀß¤ä»ö¶È½ê¡¢½¸¹ç½»Âð¤Ø¤ÎÉáÄÌ½¼ÅÅ´ï¤ÎÀßÃÖ¡¦±¿ÍÑ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¢¥×¥ê¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î¡§¥ß¥é¥¤¥º¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§¢©104-0031 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶3-1-1 Åìµþ¥¹¥¯¥¨¥¢¥¬ー¥Ç¥óWeWork14³¬
URL¡§https://miraiz-enechange.co.jp/
¢£EV½¼ÅÅ¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥ß¥é¥¤¥º¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸³ô¼°²ñ¼Ò ¥µー¥Ó¥¹Ã´Åö
Mail¡§ev-charging@miraiz-enechange.co.jp
¢£ÊóÆ»µ¡´Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥ß¥é¥¤¥º¥¨¥Í¥Á¥§¥ó¥¸³ô¼°²ñ¼Ò ¹Êó
Mail¡§pr@miraiz-enechange.co.jp