EGOZARU¤ÎÀ¥ÀîÎ°µ×¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥é¥¤¥ó[RIKU] 2nd¥Ç¥ê¥Ð¥êー·èÄê

³ô¼°²ñ¼Ò¥µー¥É¥·¥Ã¥×(ËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©²¬»³»Ô, ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÇòÀÐ ÃÒ)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜÈ¯¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖEGOZARU(¥¨¥´¥¶¥ë)¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¡ÖÀ¥ÀîÎ°µ×(¤»¤¬¤ï¤ê¤¯)¡×¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥é¥¤¥ó¡ÖRIKU(¥ê¥¯)¡×¤Î2nd¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤¬·èÄê¡£
½©Åß¥·ー¥º¥ó¤Ë¤¢¤¿¤ëº£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏRIKU¥é¥¤¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëRS¥í¥´¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÇÛ¤·¤¿¥í¥ó¥°¥¹¥êー¥ÖT¥·¥ã¥Ä5·¿¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñー¥«3·¿¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä1·¿¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä3·¿¤ÎÁ´12·¿¤Ç¹½À®¡£
2025Ç¯10·î17Æü(¶â)¤è¤êEGOZARU¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢EGOZARUÊ¡²¬Å¹¡¢°ìÉô¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÀìÌçÅ¹¡¢°ìÉô¥¹¥Ýー¥ÄÎÌÈÎÅ¹¤ÇÈÎÇä³«»Ï¡£
¤µ¤é¤Ë2025Ç¯7·î¤Î1st¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Ç´°Çä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿È¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤ä¥·¥çー¥Ä¤Ê¤É¤âÆ±»þ¤ËºÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨EGOZARU¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ï 10/17(¶â)Àµ¸á È¯ÇäÍ½Äê
¡Ú¾¦ÉÊ²Á³Ê(ÀÇ¹þ)¡Û
Ä¹ÂµT¥·¥ã¥Ä5,500~5,830±ß, ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñー¥«10,450~13,200±ß, ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä9,900±ß, ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä9,350~12,100±ß
¡Ú¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¡Û
¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹ S, M, L, XL, XXL
¡ÚÀ¥ÀîÎ°µ×(¤»¤¬¤ï¤ê¤¯)¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
2006Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£µþÅÔ¤ÎÅì»³¹âÅù³Ø¹»ºß³ØÃæ¤Î2025Ç¯1·î4Æü¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¤È¤·¤ÆB¥êー¥°½êÂ°¥¯¥é¥Ö¡ÖÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡×¤ÈÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê(¥×¥í·ÀÌó)¤È¤·¤Æ·ÀÌó¡£
·ÐÎò
¡¦¿À¸Í»ÔÎ©ËÜ»³ÆîÃæ³Ø¹»
¡¦¥´¥Ã¥É¥É¥¢
¡¦Åì»³¹âÅù³Ø¹»
ÂåÉ½/ÁªÈ´Îò
¡¦U18 Âè31²óÆü¡¦´Ú¡¦Ãæ¥¸¥å¥Ë¥¢¸òÎ®¶¥µ»²ñ
¡¦BWB¡ÊBasketball Without Borders¡Ë Global Camp 2024
¡¦ÃË»ÒÆüËÜAÂåÉ½¡¡¥Ç¥£¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È¥¥ã¥ó¥× 2024
¡¦NBA Academy Games 2024
¡¦FIBA U18¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× 2024
@rikusegawa_5(https://www.instagram.com/rikusegawa_5/)
¡ÚEGOZARU(¥¨¥´¥¶¥ë)¡Û
2015Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÆüËÜÈ¯¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡£B¥êー¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥×¥í¥Áー¥à¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¸ø¼°¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ò¶¡µë¡£¥È¥Ã¥×¥¢¥¹¥êー¥È¤«¤é¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Þ¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»Ù¤¨¤ë¤¿¤á¡¢ÆÈ¼«À¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³ÈÂçÃæ¡£
Web: https://egozaru.jp/
Instagram: @egozaru_official(https://www.instagram.com/egozaru_official/)