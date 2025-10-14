¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°ÀìÌç²È¤Î¡ÖÆÁ²¬ ¹¸°ìÏº¡×»á¤¬¥×¥í¸þ¤±¼¹É®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖtheLetter¡×¤Ç¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ーÇÛ¿®¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒOutNow¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ßÀËÜ»ê¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥×¥í¡¦ÀìÌç²È¸þ¤±¥¹¥È¥Ã¥¯·¿¼¹É®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖtheLetter¡×¤Ë¤Æ¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°ÀìÌç²È¤Ç¤¢¤êÂ¿ËàÂç³ØÂç³Ø±¡Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¤ÎÆÁ²¬¹¸°ìÏº»á¤¬½ñ¤¼ê¥æー¥¶ー¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁ²¬¹¸°ìÏº»á¤Î¡ÖtheLetter¡×ÇÛ¿®³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
°Ê²¼¡¢ÆÁ²¬¹¸°ìÏº»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÇ¯¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ëÇ¯Îð¤ÏÃËÀ¤Ç83ºÐ¡¢½÷À¤Ç¤Ï93ºÐ¤Ç¤¹¡£Ä¹¼÷¤Ï¼«¤éºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä¿ÍÀ¸¤ò¤¤¤«¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤·Â³¤±¤ë¤Î¤«¡£´ÔÎñ¤Ç¥é¥¤¥Õ¥·¥Õ¥È¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ°ÊÍè¤Î·Ð¸³¤ÈÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥·¥Ë¥¢¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÆüËÜ¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¯È¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö½ª¿ÈÃÎÁÏ～¥é¥¤¥Õ¡õ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×¡§https://lifeshift-toku.theletter.jp/(https://lifeshift-toku.theletter.jp/)
¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤òÀ¸¤¤ë¥ß¥É¥ë¡¦¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤É¤¦À¸¤¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¸«¤äºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¡£
¡ãÆÁ²¬¹¸°ìÏº»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë ¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥é¥¤¥Õ¥·¥Õ¥ÈCEO¡¢Â¿ËàÂç³ØÂç³Ø±¡Ì¾ÍÀ¶µ¼ø¡£Æü»º¼«Æ°¼Ö¿Í»öÉô¤ª¤è¤Ó²¤½£Æü»º¤ò·Ð¤Æ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¥Õ¥é¥¤¥·¥å¥Þ¥ó¡¦¥Ò¥éー¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¡¢¿Í»öÀ©ÅÙ²þ³×¤ä¼ÒÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×³«È¯¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤ë¡£2006Ç¯¤è¤êÂ¿ËàÂç³ØÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤òÌ³¤á¡¢´ÔÎñ¤òµ¡¤Ë¥é¥¤¥Õ¥·¥Õ¥È¼Ò¤òÀßÎ©¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¿Í»ö°ÛÆ°¡Ù¡¢¡ØMBB¡§»×¤¤¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡Ë¡¢¡Ø¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¥·¥Ã¥×¡§¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤òÆÍÇË¤·¡¢Ì¤Íè¤òÂó¤¯5¤Ä¤ÎÎÏ¡Ù¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
theLetter ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
theLetter ¤Ï°å»Õ¤äÊÛ¸î»Î¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ä¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥ÈÅù¡¢½ñÀÒ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤ÊÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤½ñ¤¼ê¤¬Â¿¤¯ºßÀÒ¤¹¤ë¡¢¥×¥í¡¦ÀìÌç²È¸þ¤±¤Î¼¹É®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡¦·ÐºÑ¡¦°åÎÅ¡¦¶âÍ»¡¦À¯¼£¡¦¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¥áÅù¤ÎÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤¹¤ë1,000 ¿Í°Ê¾å¤Î½ñ¤¼ê¤¬¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://theletter.jp/
¡ãË¡¿Í¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹¡ä
theLetter ÀìÌç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µーµ»ö¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
Ãø½ñ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ê¿®ÍêÀ¤ÈÀìÌçÀ¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ë¤è¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬½¸¤Þ¤ë¡ÖtheLetter¡×¤¬¡¢½êÂ°¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤ÎÂÐÃÌ¡¦¼èºàµ»ö¤òºîÀ®¤·¡¢ÄãÍ½»»¤Ç¸æ¼Ò¾¦ÉÊ/¥µー¥Ó¥¹¤ÎÇ§ÃÎ¡¦Íý²òÂ¥¿Ê¡¦¿®ÍêÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
»öÎã¡¦»ñÎÁ¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://lp.theletter.jp/showcase
theLetter ¥Þ¥ë¥ÁÇÛ¿®¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¡Ë
ÍÎÁ²Ý¶âÆÉ¼Ô¸þ¤±¤Îµ»ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¤Êµ»ö¤òÄó·ÈÀè¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñ¤Ç´Ø¿´¤Î¹â¤¤»þ»ö¥Ë¥åー¥¹¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Àµ»ö¤äÀìÌç²È¤À¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤Ç¤¤ë¿¼·¡¤ê¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ò¡¢µ»öÃ±°Ì¤ÇÁª¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥É¤ÇÇÛ¿®È½ÃÇ¤¬²ÄÇ½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë²è¤äÊÔ½¸¥³¥¹¥È¤ò¤«¤±¤º¤ËPV¤ä¥ê¥Ôー¥ÈÎ¨¤Î¸þ¾å¡¢²ñ°÷ÅÐÏ¿¿ô¤ÎÁý²Ã¤È¤¤¤Ã¤¿KPI¤ÎÃ£À®¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡ÖSmartNews+¡×¡¢¡ÖITmedia¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤ÈÄó·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Êµ»ö¤Î¼ÂÀÓ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤äÃ´Åö¼Ô¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2pnmQbv-x77kGR8Gup-fJYhGgLu7LdmenqDAad4JZ1mOQAw/viewform