Ï«Ì³°ÂÁ´½ñÎàºîÀ®¡¦´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥°¥êー¥ó¥µ¥¤¥È¡×»Ü¹©ÂÎ·Ï¿Þ¤ÎÉ½·Á¼°É½¼¨¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ËÂÐ±þ
¥¨¥à¥·ー¥Ç¥£ー¥¹¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÈÓÅÄÀµÀ¸¡Ë¤Ï¡¢·úÀß¶È¸þ¤±Ï«Ì³°ÂÁ´½ñÎàºîÀ®¡¦´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥°¥êー¥ó¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ü¹©ÂÎ·Ï¿Þ¤òÉ½·Á¼°¤Ç¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¿·µ¡Ç½¤ò³«È¯¤·¡¢Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ¡Ç½¤Ï¡¢½¾Íè¤Ï¼ù·Á¿Þ·Á¼°¤Î¤ß¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸É½¼¨¤ò³ÈÄ¥¤·¡¢¿·¤¿¤Ë°ìÍ÷À¤Î¹â¤¤É½·Á¼°¤Ç¤ÎÉ½¼¨¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»²²Ã´ë¶È¤¬Â¿¤¤Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ä³Æ¼ï¾ðÊó¤Î³ÎÇ§¤¬½Ö»þ¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½¾ì´ÆÆÄ¤ä°ÂÁ´´ÉÍýÃ´Åö¼Ô¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡¢·úÀß¸½¾ì¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«È¯¤ÎÇØ·Ê
°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹·úÀß¹©»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ü¹©ÂÎ·Ï¿Þ¤ÎºîÀ®¤È·Ç¼¨¤ÏË¡Îá¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿É¬¿Ü¶ÈÌ³¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤Î¼ù·Á¿Þ·Á¼°¤Ï¡¢»²²Ã´ë¶È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¹½Â¤¤¬Ê£»¨²½¤·¡¢¡ÖºîÀ®¤ä¹¹¿·¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¡ÖÊ¸»ú¤¬ÆÉ¤ß¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö°õºþ¤·¤Æ·Ç¼¨¤¹¤ëºÝ¤ËËÄÂç¤ÊËç¿ô¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï2024Ç¯8·î1Æü¤Ë¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê²ò¾Ã¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤Î¼ù·Á¿Þ·Á¼°¤Ë²Ã¤¨¤ÆÉ½·Á¼°¤Î»Ü¹©ÂÎ·Ï¿Þ¤òºîÀ®Îã¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥êー¥ó¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤·¡¢É½·Á¼°¤Ç¤Î½ÐÎÏ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ç¤ÎÉ½¼¨¤Ï¼ù·Á¿Þ·Á¼°¤Î¤ß¤ÎÂÐ±þ¤Ç¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¸½¾ì¤«¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤´Í×Ë¾¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÉ½·Á¼°¤Ç¤ÎÉ½¼¨¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·µ¡Ç½¡Ö»Ü¹©ÂÎ·Ï¿Þ É½·Á¼°¥µ¥¤¥Íー¥¸É½¼¨¡×¤ÎÆÃÄ¹
ËÜµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¸«¤ä¤¹¤¯À°Íý¤µ¤ì¤¿Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤É½·Á¼°¤Î»Ü¹©ÂÎ·Ï¿Þ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1. °ìÍ÷À¤¬¸þ¾å¤·¡¢Á´ÂÎÁü¤ò½Ö»þ¤ËÇÄ°®
°ì¼¡¡¢Æó¼¡¡¢»°¼¡¡Ä¤ÈÏ¢¤Ê¤ë¶¨ÎÏ²ñ¼ÒÌ¾¤ä³Æ¹©»öÆâÍÆ¡¢Ã´Åö¼ÔÌ¾¤Ê¤É¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯°ìÍ÷¤ÇÉ½¼¨¡£»²²Ã´ë¶È¤ÎÂ¿¤¤Âçµ¬ÌÏ¤Ê¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Á´ÂÎÁü¤ò½Ö»þ¤ËÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾ðÊó³ÎÇ§¤Î»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤·¤Þ¤¹¡£
2. ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¾ÃÅô»þ¤â¡¢QR¥³ー¥É¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¾ðÊó¶¦Í¤¬¤Ç¤¤ë
Ìë´Ö¤äµÙÆü¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ò¾ÃÅô¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢ÀìÍÑ¤ÎQR¥³ー¥É¤ò·Ç¼¨¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ºî¶È°÷¤Ï¼«¿È¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤«¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â»Ü¹©ÂÎ·Ï¿Þ¤ò±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢24»þ´Ö365Æü¡¢¾ï¤ËºÇ¿·¾ðÊó¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÃ´ÊÝ¤·¤Þ¤¹¡£
3. É½¼¨»þ´Ö¤ÎºÇÅ¬²½¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ò¤è¤êÍ¸ú¤Ë³èÍÑ²ÄÇ½
É½·Á¼°¤Ï¼ù·Á¿Þ·Á¼°¤ËÈæ¤Ù¤ÆÉ½¼¨¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ÎÉ½¼¨¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ËÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´´µ¯¤äÅ·µ¤Í½Êó¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤ËÍ±×¤Ê¤½¤ÎÂ¾¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
4. ´ÊÃ±3¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÍøÍÑ³«»Ï
¥°¥êー¥ó¥µ¥¤¥È¤Î²èÌÌ¤«¤é¡¢1)É½¼¨ÀßÄê¤òON¤Ë¤·¡¢2)È¯¹Ô¤µ¤ì¤¿URL¤ò¥³¥Ôー¤·¤Æ¡¢3)¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤À¤±¡£¥×¥ì¥Ó¥åーµ¡Ç½¤ÇÉ½¼¨¥¤¥áー¥¸¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¡¢Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥¨¥à¥·ー¥Ç¥£ー¥¹¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¥°¥êー¥ó¥µ¥¤¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö·úÀß¥µ¥¤¥È¡¦¥·¥êー¥º¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·úÀß¸½¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÆ¯¤¯³§ÍÍ¤ÎÀ¼¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤µ¡Ç½³«È¯¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·úÀß¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤ÈÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ï«Ì³°ÂÁ´½ñÎàºîÀ®¡¦´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥°¥êー¥ó¥µ¥¤¥È¡×¤È¤Ï
·úÀß¶È¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡Ö·úÀß¥µ¥¤¥È¡¦¥·¥êー¥º¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊÏ«Ì³¡¦°ÂÁ´±ÒÀ¸´ÉÍý¤Î½ñÎà¡Ë¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇºîÀ®¡¦Äó½Ð¡¦³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºîÀ®¤¹¤ë¼ê´Ö¤ä»þ´Ö¡¢»æ¤Ç°õºþ¤¹¤ëÈñÍÑ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È·ÐÍ³¤Ç¥°¥êー¥ó¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ÊÝ´É¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ñÎà¤ÎÊÝ´É¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
