¿Íµ¤¤ÎCCP ¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¥·¥êー¥º¤è¤ê¡¢DMM¸ÂÄê¥«¥éー¤Î¡Ö¥Ø¥É¥é¡×¤Î¥ì¥È¥í¥½¥Õ¥Ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡ª
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥áー¥«ー¤ÎCCPJAPAN³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µー¥Ó¥¹¡ÖDMMÄÌÈÎ¡×¤Ë¤Æ¿Íµ¤¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¡ÖCCP ¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¥·¥êー¥º¡×¤«¤é¸ÂÄê¥«¥éー¤Î¥½¥Õ¥ÓÀ½ÉÊ¡ÚDMM¸ÂÄê¥«¥éー¡ÛCCP¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¥·¥êー¥º ¥Ø¥É¥é¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥ëーVer.¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕÃæ¡£
Í½Ìó¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.dmm.com/mono/hobby/-/detail/=/cid=c250902823/
¢£¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥áー¥«ー¡ÖCCPJAPAN¡×¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤¥ì¥È¥í¥½¥Õ¥Ó¡Ö¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¥·¥êー¥º¡×¤Î¡Ö¥Ø¥É¥é¡×¤Ë¡¢DMMÄÌÈÎ¸ÂÄê¥«¥éー¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ª
ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥ëー Ver.¡×¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢Æ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤À®·Á¤ÈÈþ¤·¤¤ºÌ¿§¤Ë¤è¤ê¡¢Åß¤Î·ë¾½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¤ËÆ©ÌÀÅÙ¤Î¹â¤¤¥¯¥ê¥¢À®·Á¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼êÂ¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼¤Ë¤Ï¥Ö¥ëー¤òÅÉÁõ¡£
ÂÎ¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢À®·Á¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¥·¥ë¥ÐーºÌ¿§¤ò»Ü¤¹»ö¤ÇÈþ¤·¤¤Æ©ÌÀ´¶¤Èµ±¤¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢·ë¾½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÉ½¸½¤·¤¿¥Ø¥É¥é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡¢¥Ø¥É¥é¤é¤·¤¤ÀÖ·ÏÅý¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤ÇÅÉÁõ¤µ¤ì¤¿ÌÜ¤â¡¢¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤è¤êÌÜÎ©¤Ä¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¢À®·Á¤Î°Ù¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤êÆ©ÌÀ´¶¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸ÂÄê»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¤Ï¥¤¥áー¥¸¤ÈÊ»¤»¡¢Åß¤Î»þ´ü¤Ë¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡£
À§ÈóÈþ¤·¤¤Åß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸ÂÄê¥«¥éー¤Î¥Ø¥É¥é¤ò¤ª¼ê¸µ¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£DMMÄÌÈÎ ¤´Í½Ìó¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é¢¡Ê¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ～ÄùÀÚÆü2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡Ë
https://www.dmm.com/mono/hobby/-/detail/=/cid=c250902823/
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡¡¡§¡ÚDMM¸ÂÄê¥«¥éー¡Û CCP¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¥·¥êー¥º ¥Ø¥É¥é ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ö¥ëー Ver.
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡§4,620±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡¡¡¡¡§2026Ç¯1·î¤è¤êÈÎÇä³«»Ï
Í½Ìó³«»ÏÆü¡§¸½ºßÍ½Ìó¼õÉÕÃæ～ÄùÀÚÆü2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¡£
¥µ¥¤¥º¡¡¡¡¡§Á´¹âÌó12cm
ÁÇºà¡¡¡¡¡¡¡§PVC¡Ê¥½¥Õ¥ÓÀ½¡Ë
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡¡¡§15ºÐ°Ê¾å
»ÅÍÍ¡¡¡¡¡¡¡§ºÌ¿§ºÑ¤ß´°À®ÉÊ¡¢PPÂÞ¡¢¥Ø¥Ã¥ÀーPKGÆþ¤ê
À¸»ºÃÏ¡¡¡¡¡§ÆüËÜ
Ãøºî¡¡¡¡¡¡¡§TM ¡õ (C) TOHO CO., LTD.
¢£¤´Ãí°Õ
¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤Ï15ºÐ°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²èÁü¤Ï¥µ¥ó¥×¥ë¤Î°Ù¡¢¼ÂºÝ¤ÎÀ½ÉÊ¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥áー¥«ーÀ½Â¤¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤ªÆÏ¤±¤¬Â¿¾¯Á°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
▪️DMMÄÌÈÎ
DMMÄÌÈÎ¤Ï¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¹ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥Û¥Óー¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦»¨²ß¡¦¿©ÉÊ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥«¥Æ¥´¥ê¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¤¡¢¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥à¡¦±Ç²è¤Ê¤É¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー·Ï¾¦ÉÊ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤ÄÅÀ¤¬ÆÃÄ§¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¥Û¥Óー´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Ï¥³¥ì¥¯¥¿ー¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢DMM¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤äÍ½Ìó¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤´õ¾¯¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÂ¿¿ôÅ¸³«Ãæ¡£
¾¦ÉÊÁªÄê¤«¤éÇÛÁ÷¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Â¿´¤Ç²÷Å¬¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.dmm.com/mono/
¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/DMM_tsuhan