¡Ö¤¦¤Á¤Î¿Æ¤Î²ð¸î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡× ´ØÀ¾²ð¸î¿¦°÷¤ÎÌóÈ¾¿ô¡Ê45.8%¡Ë¤¬¡ÖÃÏ°è²ð¸î¤Î¾Íè¡×¤Ë³Î¿®»ý¤Æ¤º
´ØÀ¾ÃÏÊý¤Î²ð¸î¿¦°÷500Ì¾¤Ø°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡£ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ø¥°¥é¥Õ¥Çー¥¿¡¦²èÁü¤Î¤´Äó¶¡¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
²ð¸î»ö¶È½ê¸þ¤±¤Ë°åÎÅ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥É¥¯¥¿ー¥á¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦°å»Õ ÀÄÌø Ä¾¼ù¡¢°Ê²¼¥É¥¯¥¿ー¥á¥¤¥È¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¡ÊÂçºåÉÜ¡¢µþÅÔÉÜ¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢¼¢²ì¸©¡¢ÆàÎÉ¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡Ë¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë²ð¸î¿¦°÷500Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢²ð¸î¤Î»Å»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÞÂ®¤Ê¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¤Î²ð¸î¿¦°÷¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤È¡Ö¾Íè¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¤ÎÆó¶Ë²½¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¦°÷¤Ï¡ÖÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤«¤é¤Î´¶¼Õ¡×¤Ë¹â¤¤¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤ë°ìÊý¡¢ÌóÈ¾¿ô¡Ê45.8%¡Ë¤¬¡Öº£¸å5Ç¯Àè¤ÎÃÏ°è¤Î²ð¸îÄó¶¡ÂÎÀ©¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡£¤³¤ì¤ÏÃÏ°è¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ð¸î´ðÈ×¤ÎÀÈ¼åÀ¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¤Î½»Ì±¤¬¡Ö²ð¸î¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¡×¤¬¤¢¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¥È¥Ô¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- ²ð¸î¤Î»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¡§¡Ö´¶¼Õ¡×¤³¤½¤¬¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ëºÇÂç¤Î¸¶Æ°ÎÏ
- »Å»ö¤Ø¤ÎËþÂÅÙ¡§¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤È¡ÖÂÔ¶ø¡×¤ÎÈÄ¶´¤ß¤ÇËþÂÅÙ¤¬ÆóÊ¬²½
- ´ØÀ¾ÃÏÊý¤Î²ð¸î¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î²ÝÂê¡§¡ÖÍøÍÑ¼Ô½ÅÅÙ²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡×¤¬¸½¾ì¤òÄ¾·â
- 5Ç¯Àè¤Î²ð¸îÄó¶¡ÂÎÀ©¡§ÌóÈ¾¿ô¤¬¾Íè¤Ë³Î¿®¤ò»ý¤Æ¤º¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÉÔ°Â¤òÎ¢ÉÕ¤±
Ä´ºº³µÍ×¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î18Æü～9·î25Æü¡¡Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§´ØÀ¾ÃÏÊý¤Î²ð¸î»ÜÀß¡¢Ï·¿Í¥Ûー¥àÅù¤Î¹âÎð¼Ô¸þ¤±»ÜÀß¡¢Ë¬Ìä²ð¸î¡¦´Ç¸î¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Ç¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¼Ô¡Ê¸½ºß¶ÐÌ³¡¦²áµî¶ÐÌ³´Þ¤à¡Ë¡£²ð¸îÊ¡»ã»Î¡¢²ð¸î½õ¼ê¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¤¬ÂÐ¾Ý¡£
Ä´ºº¿Í¿ô¡§ÃË½÷·×500Ì¾
1.²ð¸î¤Î»Å»ö¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¡§¡Ö´¶¼Õ¡×¤³¤½¤¬¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ëºÇÂç¤Î¸¶Æ°ÎÏ
²ð¸î¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¾å¤Ç¤ÎºÇÂç¤Î¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤ä¡Ö¸¶Æ°ÎÏ¡×¤Ï¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤µ¤ó¤ä¤´²ÈÂ²¤«¤é¤Î´¶¼Õ¡¦¾Ð´é¡×¡Ê38.0¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¡¢¸½¾ì¤Î¶¯¤¤»ÈÌ¿´¶¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤¤¤Ç¡¢¡Ö°ÂÄê¤·¤¿¸ÛÍÑ¡¦À¸³è¤Î¤¿¤á¡×¡Ê17.6¡ó¡Ë¤ä¡Ö¿Í¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¼Â´¶¡¦¼Ò²ñ¹×¸¥¡×¡Ê16.8¡ó¡Ë¤â½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.»Å»ö¤Ø¤ÎËþÂÅÙ¡§¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤È¡ÖÂÔ¶ø¡×¤ÎÈÄ¶´¤ß¤ÇËþÂÅÙ¤¬ÆóÊ¬²½
¸½ºß¤Î»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤¬34.8%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢ËþÂÅÙ¤¬ÆóÊ¬²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÎÄêÅª¤Ê°Õ¸«¡Ê¡Ö¤È¤Æ¤âËþÂ¡×¡Ö¤ä¤äËþÂ¡×¹ç·×38.4%¡Ë¤¬¤ä¤äÂ¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¡Ê¡Ö¤È¤Æ¤âÉÔËþ¡×¡Ö¤ä¤äÉÔËþ¡×¹ç·×26.8%¡Ë¤ÈÆóÊ¬²½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¡×¤ò´¶¤¸¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÂÔ¶ø¡×¤ä¡ÖÏ«Æ¯´Ä¶¡×¤ËÉÔËþ¤ò»ý¤Ä¿¦°÷¤¬º®ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¸½¾ì¤ÎÊ£»¨¤Ê¼ÂÂÖ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3.´ØÀ¾ÃÏÊý¤Î²ð¸î¤Î»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Î²ÝÂê¡§¡ÖÍøÍÑ¼Ô½ÅÅÙ²½¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡×¤¬¸½¾ì¤ØÄÉ¤¤ÂÇ¤Á
»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ëºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢Â¾ÃÏ°èÆ±ÍÍ¡ÖÄÂ¶â¿å½à¤¬Äã¤¤¡×¡Ê42.1¡ó¡Ë¤È¡Ö¿Íºà¡ÊÆÃ¤Ë¼ã¼Ô¡Ë¤¬½¸¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ê30.3¡ó¡Ë¤Ç¤·¤¿ ¡£
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢´ØÀ¾ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡ÖÍøÍÑ¼Ô¤Î¹âÎð²½Î¨¤¬¹â¤¯¡¢½ÅÅÙ¤ÊÍøÍÑ¼Ô¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ÎÂ¿Ë»¤Ê»ÜÀß¤ä°åÎÅÏ¢·È¤¬Æñ¤·¤¤ÃÏÊý¤Î»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°åÎÅÅª¥±¥¢¤ä´Ç¼è¤êÂÐ±þ¤Ê¤É¤ÎÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤ÉéÃ´¤¬²ð¸î¿¦°÷¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢Î¥¿¦¤ÎÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
4.5Ç¯Àè¤Î²ð¸îÄó¶¡ÂÎÀ©¡§ÌóÈ¾¿ô¤¬¾Íè¤Ë³Î¿®¤ò»ý¤Æ¤º¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÉÔ°Â¤òÎ¢ÉÕ¤±
¼«¿È¤ÎÃÏ°è¤Î²ð¸îÄó¶¡ÂÎÀ©¡Ê¿Íºà³ÎÊÝ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Á°Ý»ý¤Ê¤É¡Ë¤¬¾ÍèÅª¤Ê»ýÂ³²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¦¤È¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¡×¤¬45.8%¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ê26.2%¡Ë¤È¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ê9.8%¡Ë¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ëÈÝÄêÅª¤Ê°Õ¸«¤¬80¡ó°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶¯¤¤ÉÔ°Â¤¬¸½¾ì¤ËÌ¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥É¥¯¥¿ー¥á¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡ ¡§ ¥É¥¯¥¿ー¥á¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡¡ ¡§ ÀÄÌø Ä¾¼ù
»ñËÜ¶â¡¡¡¡ ¡§ 9,000Ëü±ß
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ ¢©103-0004 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÅìÆüËÜ¶¶»°ÃúÌÜ7ÈÖ19¹æ ÅìÆüËÜ¶¶¥íー¥¿¥êー¥Ó¥ë9³¬
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§ https://doctormate.co.jp/
¹ñÆâ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î1,400¤òÄ¶¤¨¤ë²ð¸î»ÜÀß¤ËÆ³Æþ¡£2022Ç¯12·î¤Ë¤Ï²ð¸î¿¦¸þ¤±°åÎÅ¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¡ÖD¥¹¥¿¡ÊDM-study¡Ë¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2024Ç¯8·î¤ËÇ§ÃÎ¾É¥±¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÀº¿À²Ê°åÎÅÍÜ»ØÆ³¡¢ÈéÉæ²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤ò¥ê¥êー¥¹¡£
¢£É½¾´¡¦·ÇºÜ¼ÂÀÓ
Æâ³ÕÉÜÃÏÊýÁÏÀ¸SDGs¡Ö´±Ì±Ï¢·ÈÍ¥ÎÉ»öÎã¡×¡Ê2023¡Ë
Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û¡×Áª½Ð¡Ê2024¡Ë
½µ´©ÅìÍÎ·ÐºÑ¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ù¥ó¥Á¥ãー100¡×Áª½Ð¡Ê2024¡Ë
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡Ö¥¼¥Ö¥é´ë¶È¡¦»Ù±çµòÅÀ»öÎã¡×Áª½Ð¡Ê2025¡Ë