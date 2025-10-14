JDSC¤¬ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¥°¥ëー¥×HISS¤È¶¦Æ±¤ÇDX¡¦AI³èÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê～À¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¡Ölingo¡×¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¾Ú～
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJDSC¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£ ¥¨¥ë¥Æ¥¹ Áï»Ö¡¢°Ê²¼¡ÖJDSC¡×¡Ë¤Ï¡¢ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¥°¥ëー¥×¤ÎËÌÅÅ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÉÙ»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¿²ì ½ßÆó¡¢°Ê²¼¡ÖHISS¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢HISS¤ÎDX¿ä¿Ê¤ª¤è¤ÓÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÀ®²Ì¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢HISS¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀ¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¡Ölingo¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢JDSC¤ÎAI¼ÂÁõ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÈÈ¼Áö»Ù±ç¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÂÌ³¤Ç¤ÎÍ¸úÀ¤ò¸¡¾Ú¡£ÆÃ¤Ë³«È¯¹©¿ô¤Îºï¸º¤äÀß·×ÉÊ¼Á¤Î¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¶ÈÌ³ÊÑ³×¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÇØ·Ê
HISS¤Ï2024Ç¯7·î¤ËDX¿ä¿Ê¤ÎÀìÇ¤ÁÈ¿¥¤òÀßÎ©¤·¡¢¼ÒÆâÊÑ³×¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀ¸À®AI¥µー¥Ó¥¹¡Ölingo¡×¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¥³ー¥ÉÀ¸À®¤ä¾ã³²ÂÐ±þ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¶¦Í¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÌ³ÎÎ°è¤Ç¤ÎPoC¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
lingo³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÀ®²Ì¤È¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦³«È¯À¸»ºÀ¤ÎÈôÌöÅª¸þ¾å
lingo¤Ë¤è¤ë¥³ー¥ÉÀ¸À®¤Î³èÍÑ¤Ç¡¢³«È¯¹©¿ô¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò³ÎÇ§¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¸À®¤µ¤ì¤¿¥³ー¥É¤«¤éºîÀ®ºÑ¤ßÀß·×½ñ¤ÎÉÔÈ÷¤Ëµ¤¤Å¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Àß·×ÉÊ¼Á¤Î²þÁ±¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¾ã³²ÂÐ±þ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Î¹âÅÙ³èÍÑ
¾ã³²ÂÐ±þ¤Ç¤Ï¡¢RAG¡ÊRetrieval-Augmented Generation¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿²áµî¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Î»²¾È¤Ë¤è¤ê¡¢²óÅúÂ®ÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÎÇ§¡£º£¸å¡¢´ûÂ¸¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ÎÀ°Íý¡¦¹¹¿·¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀµ³ÎÀ¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
JDSC¤ÏËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸À®AI³èÍÑ¤ò¶ÈÌ³¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Æ³Æþ»Ù±ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸À®AI¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¶µ°é¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î»È¤¤¤³¤Ê¤·¤ò¼Â¸½
¡¦¥×¥í¥ó¥×¥Æ¥£¥ó¥°¸¦½¤¤ä¡¢Ã¯¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ÎÀ°È÷¡¦Å¸³«¤ò¹Ô¤¤¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬À®²Ì¤ò½Ð¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¹½ÃÛ
¡¦lingo¤ÎÆÀ°ÕÊ¬Ìî¤ÈÅ¬ÍÑ¤¬Æñ¤·¤¤ÎÎ°è¤ò¸¡¾Ú¤·¡¢¸ú²Ì¤¬ºÇÂç²½¤µ¤ì¤ë¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î¸«Ä¾¤·¤òÄó°Æ
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ¸À®AI¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹²þ³×¤ÈÀ¸À®AI±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤ÊDX¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÀ¼Ò¼¹¹ÔÌò°÷¤ÎÅÄ¸ýÍµÇ·¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖJDSC¤Ï¡¢HISS¤Î³§ÍÍ¤ÈÆó¿Í»°µÓ¤ÇËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¡¢¼ÂÌ³¸½¾ì¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥æー¥¹¥±ー¥¹¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¸ú²Ì¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢AI¤òÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤Æ¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤òÁÈ¤ßÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¯Ä©Àï¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢¤òAX¡§AI transformation¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£JDSC¤ÏËÌÎ¦ÅÅÎÏ¥°¥ëー¥×¡¢HISS¤È¶¦¤ËUPGRADE JAPAN¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
JDSC¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë»º¶ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ëDX¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢À¸À®AI¤ÎÆ³Æþ¸ú²Ì¤òÃ±¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤Ë¤È¤É¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¶ÈÌ³ÉÊ¼Á¤ä°Õ»×·èÄê¤Î¹âÅÙ²½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê»º¶È¤Îºß¤êÊý¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÌÅÅ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.hiss.co.jp/
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ËÌÅÅ¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§1987Ç¯4·î1Æü
ÂåÉ½¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Â¿²ì ½ßÆó
Çä¾å¹â¡¡¡§139.1²¯±ß¡Ê2024Ç¯3·î´ü¡Ë
³ô¼ç¡¡¡¡¡§ËÌÎ¦ÅÅÎÏ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡100¡ó½Ð»ñ
½¾¶È°÷¡¡¡§394Ì¾¡Ê2025Ç¯4·î1Æü¸½ºß¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤ÈÊÝ¼é¡¦±¿ÍÑ¡¢µÚ¤Óµ¡´ïÈÎÇä¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¡¢¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µー¥Ó¥¹¡¢¤½¤ÎÂ¾
»ö¶È¼ÂÀÓ¡§ÅÅµ¤»ö¶È¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¹©»ö¶È¥·¥¹¥Æ¥à¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¥·¥¹¥Æ¥à¡¢À½Â¤¶È¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤½¤ÎÂ¾
¼è°úÀè¡¡¡§ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¡¢ËÌÎ¦ÅÅÎÏ¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¢¤½¤ÎÂ¾
¢£³ô¼°²ñ¼ÒJDSC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://jdsc.ai/
JDSC¤Ï¡¢À½Â¤¡¢ÊªÎ®¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¸ø¶¦¤Ê¤É¡¢´ð´´»º¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ä»º¶È¶¦ÄÌ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£°ìµ¤ÄÌ´Ó·¿¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÊAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³«È¯¤ò¶¯¤ß¤È¤·¡¢¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¥â¥¸¥åー¥ë¤Î³«È¯¤È¥é¥¤¥»¥ó¥¹Äó¶¡»ö¶È¡¢IT¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤È±¿ÍÑ»ö¶È¡¢¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÔJDSC¤Î£³¤Ä¤ÎÆÃÄ¹¡Õ
£±. AI¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½ÑÌÌ¤Ç¤ÎËÉÙ¤ÊÃÎ¸«
£². AI¤Ë¤è¤ë²ò·èºö¤ÎÄó¼¨¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ÌÌ¤Ç¤Î¹â¤¤¼¹¹ÔÇ½ÎÏ
£³. Âç¼ê´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤È»º¶È²£Å¸³«¤òÎ¾Î©¤¹¤ëÀ¸»ºÀ¤Î¹â¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë