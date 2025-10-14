ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ ¼Ì¿¿½¸¡ØProfile.7¡Ù¤¬¡¢10·î21Æü¤è¤êÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÇÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤òÅÅ»Ò²½¤·¤¿¡ÖÅÅ»ÒÈÇ¼Ì¿¿½¸¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£10·î21Æü(²Ð)¤Ë¤Ï¡¢¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£OG¡¦ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿½¸¡ØProfile.7¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ ¼Ì¿¿½¸¡ØProfile.7¡Ù½ñ±Æ
2024Ç¯12·î¤Ë¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤òÂ´¶È¤·¤¿ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¡£
¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤È¤·¤Æ¤Î¥é¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¡ØProfile.7¡Ù(»æÈÇ¡§2024Ç¯10·î21ÆüÈ¯Çä)¤¬¡¢2025Ç¯10·î21Æü¤è¤êÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ÇÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
¡ØProfile.7¡Ù¤Ï¡È²£´é¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢³°¸«Åª¤ÊÉôÊ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÌÌÅª¤Ë¤â¥µ¥¤¥É¤«¤é¿¼ËÙ¤ê¤·¡¢É½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥Ó¥åー»þ¤Ï¤Ò¤ÊÄ»¡Ê¡Ø¥Ô¥ç¥³¥Ô¥ç¥³ ¥¦¥ë¥È¥é¡Ù¡Ë¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤¬¡¢¡ÈÀÄ¤¤Ä»¡É¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¶õ¤òÉñ¤¦¥¹¥Èー¥êー¡£¡È¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡É¤È¤¤¤¦¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂç¤Î¹¬¤»¤ò¤ß¤Ä¤±¡¢Ã©¤êÃå¤¤¤¿²£´é¤Ï¡Ä¡Ä¡£
»þÂå¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÂæÏÑ¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¤Ç´¶¤¸¤ë¸ÝÆ°¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
13Ç¯Ê¬¤ÎÁÛ¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿º²¤Î1ºý¤ò¡¢¤¼¤ÒÅÅ»ÒÈÇ¤Ç¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ ¼Ì¿¿½¸ ¡ØProfile.7¡Ù
»£±Æ¡§À¾Ûê¾´¿Î
²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯¹Ô¡§¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹
ÅÅ»ÒÈÇ¤Ï¡¢2025Ç¯10·î21Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï
¡ãÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ¡¡´û´©ÅÅ»ÒÈÇ¡ä
¡üÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¼Ì¿¿½¸ ¡Ø ÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ ¡Ù(»£±Æ¡§Ãæ»³²íÊ¸¡Ë
¡üÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ ¼Ì¿¿½¸ ¡Ø shine more ¡Ù¡Ê»£±Æ¡§ÜÛÞàÄ¾¾ë¡Ë
¡üÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ ¼Ì¿¿½¸ ¡Ø It's my turn ¡Ù¡Ê»£±Æ¡§·§Ã«´Ó¡Ë
¡üÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ ¼Ì¿¿½¸ ¡Ø 20th canvas ¡Ù¡Ê»£±Æ¡§À¾Ûê¾´¿Î¡Ë
¡üÀÐÅÄ°¡Í¤Èþ ¼Ì¿¿½¸ ¡Ø believe in oneself ¡Ù¡Ê»£±Æ¡§À¾Â¼¹¯¡Ë
¡ã¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡¡´û´©ÅÅ»ÒÈÇ¡ä
¡ü¥âー¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç17 »ï¾å¥É¥é¥Þ ¡Ø ÇÒ·¼¡¢¥Ï¥ëÀèÇÚ¡ª - ÅìËãÉÛ¹â¹»Çò½ñ - ¡Ù
¡Ú¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤ÎÅÅ»Ò½ñÀÒ¡Û
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¤ÇÈ¯¿®Ãæ¡ª
https://x.com/digi_wani
¢¨ÅÅ»ÒÈÇ¼Ì¿¿½¸¤Ï¡¢DMM¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¦³ÚÅ·Kobo¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö¡¦Reader Store¤Ê¤É¤ÎÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¤¹ØÆþÊýË¡¤Ï¡¢³ÆÅÅ»Ò½ñÅ¹¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£