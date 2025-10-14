²Ï¹ç½Î¥°¥ëー¥×¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Âç³Ø¤ØÈ´·²¤Î¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë ¡Ø¥¢¥´¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù ¤¬¥°¥ëー¥×¥¤¥ó¡¡―¡Ö¿ÊÏ©¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡ª¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò²ÃÂ®―
²Ï¹ç½Î¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò£Ë£Ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²Ï¹ç±Ñ¼ù¡Ë¤Ï¡¢³¤³°¤Î¥È¥Ã¥×Âç³Ø¡¦Âç³Ø±¡Î±³Ø¤Î¤¿¤á¤ÎÀìÌçÍ½È÷¹»¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥´¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÌÂ¼Î¶¡¢°Ê²¼¥¢¥´¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤ò¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢²Ï¹ç½Î¥°¥ëー¥×¤È¥¢¥´¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢ÁÐÊý¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶¦Í¤·¡¢¹ñÆâ¤ÎÆñ´ØÂç³Ø¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Âç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò¤á¤¶¤¹¤¿¤á¤Î¶µ°éÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¡¢Ãæ¹âÀ¸¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Þ¤Ç¤ÎÉý¹¤¤À¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥°¥ëー¥×¥¤¥ó¤ÎÇØ·Ê¤ÈÁÀ¤¤
¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ÏµÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ÎÆüËÜ¿ÍÎ±³ØÀ¸¿ô¤ÏÌó£¸.9Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤ÆÎ±³Ø¼ûÍ×¤Ï²óÉü´ðÄ´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤Ï2033Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ¿Í¤Î³¤³°Î±³Ø¼Ô¿ô¤òÁ´ÂÎ¤Ç50Ëü¿Í¤Ë¤Þ¤Ç¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Üー¥Àー¥ì¥¹²½¤¹¤ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÃæ¤Ç¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ä¼Ò²ñ³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Íºà¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ç¯´ÖÌó10Ëü¿Í¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¿ÊÏ©¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë²Ï¹ç½Î¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢³¤³°Âç¿Ê³Ø»Ù±ç¤Ë¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä¥¢¥´¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ò¥°¥ëー¥×¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤òÌä¤ï¤º°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÊÏ©¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¢¥´¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢2005Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢Ìó20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê³¤³°¥È¥Ã¥×Âç³Ø¡¦Âç³Ø±¡¤Ø¤Î¿Ê³Ø»Ù±ç¤òÀìÌç¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ïー¥Ðー¥ÉÂç³Ø¡¢¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¡¢¥±¥ó¥Ö¥ê¥Ã¥¸Âç³Ø¤Ê¤ÉÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÌ¾Ìç¹»¤Ø¤Î¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤ÏÎß·×1Ëü·ï°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ï¹ç½Î¥°¥ëー¥×¤È¤Ï2017Ç¯～2022Ç¯¤Þ¤Ç¡ÖAGOS¡ßK¡×¤È¤·¤Æ¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢³¤³°Âç¿Ê³Ø¤ò´õË¾¤¹¤ë¹â¹»À¸¸þ¤±¤ÎÀìÍÑ¥³ー¥¹¤ò³«Àß¤·¡¢¹ñ³°Âç³Ø¿Ê³Ø¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢Ï¢·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¤ÊÆ¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï±Ñ¸ìÇ½ÎÏ°Ê¾å¤Ë¿ÍÊªÉ¾²Á¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥´¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤ÏTOEFL(R)¡¢IELTS¡¢SAT(R)¡¢GMAT(R)¤È¤¤¤Ã¤¿»î¸³¤Î¥¹¥³¥¢¥¢¥Ã¥×»ØÆ³¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢»ÖË¾ÍýÍ³½ñ¡Ê¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ë¤äÌÌÀÜÂÐºö¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾©³Ø¶â¿½ÀÁ»ØÆ³¤Ê¤É¡¢²¤ÊÆÌ¾ÌçÂç³ØÆÃÍ¤Î¿ÍÊªÉ¾²Á¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹âÅÙ¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¡¢Âç³Ø¡¦Âç³Ø±¡Î±³Ø¼Â¸½¤Ø¤ÎÁí¹çÅª¤Ê»ØÆ³¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¹ç³Ê¼ÂÀÓ¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâÆñ´ØÂç³Ø¤Ø¤Î¼õ¸³»ØÆ³¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤ë²Ï¹ç½Î¥°¥ëー¥×¤È¡¢³¤³°¥È¥Ã¥×Ì¾ÌçÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø»ØÆ³¤Ë¹â¤¤¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»ý¤Ä¥¢¥´¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÁÐÊý¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¡Î³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¢¥´¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ï
- ËÜ¼Ò¡§¢©150-0031¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®17-6 ½ÂÃ«¶¨±É¥Ó¥ë8³¬
- ÀßÎ©Æü¡§2005Ç¯7·î1Æü¡Ê1989Ç¯9·î¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ó¥åー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡Ë
- ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ËÌÂ¼¡¡Î¶¡¢¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡²£»³¡¡¶©
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§MBA¡¦LLM¡¦Âç³Ø±¡¡¦Âç³ØÎ±³Ø»Ù±ç¡¿³Æ¼ï±Ñ¸ì»î¸³ÂÐºö»ØÆ³¡¿¾åµé´ÉÍý¿¦¡¦´´Éô¸õÊä¸þ¤±¿Íºà°éÀ®»Ù±ç¡¿¹ñÆâÂç³Ø¸þ¤±¹ñºÝ¿Íºà°éÀ®»Ù±ç
- WEB¥µ¥¤¥È¡§https://www.agos.co.jp/
¡Î³ô¼°²ñ¼Ò£Ë£Ê¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ï
- ËÜ¼Ò¡§¢©160-0004 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÍÃ«1-6-2¡¡»ÍÃ«¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥¿¥Ç¥£¥¹¥¯¥¨¥¢
- ÀßÎ©Æü¡§2010Ç¯2·î1Æü
- ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²Ï¹ç ±Ñ¼ù
- »ö¶ÈÆâÍÆ¡§²Ï¹ç½Î¥°¥ëー¥×·Ð±ÄÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤äÅý³çµ¡Ç½¡¢¥°¥ëー¥×¤Î¶µ°é¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¤ÎÁÏ½Ð¡¢³°Éô´ë¶È¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¿ä¿Ê¡£
- WEB¥µ¥¤¥È ¡§https://www.kawaijuku.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢¼èºà¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï²¼µÁë¸ý¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-²Ï¹ç½Î¥°¥ëー¥×¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè-
³ô¼°²ñ¼ÒKJ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡¥°¥ëー¥×Åê»ñÀïÎ¬Éô¡¡Ã´Åö °æ¾å¡¦°ËÆ£
¡ÚTEL¡Û03-6811-5502¡Ú¼õÉÕ»þ´Ö¡Û9:00～18:00¡ÊÅÚÆü½Ë¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë
-ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼ÔÍÍ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤»Àè¡¦¼èºà¿½¹þÀè -
²Ï¹ç½Î¥°¥ëー¥×¹Êó¥»¥ó¥¿ー¡¡¡ÚTEL¡Û03-6811-5508¡¡¡¡¡ÚE-mail¡Ûpress@kawaijuku.jp
¡Ú¼õÉÕ»þ´Ö¡Û9:00～18:00¡ÊÅÚÆü½Ë¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë