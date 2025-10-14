À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¿Íµ¤¡ª¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Î¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ïFACE¶ÒÃå¡×¤¬¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÅÐ¾ì¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´8Ëç)

¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò

¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔË­Åç¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ßÀ ¹ä¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡¡¤Õ¤ï¤Õ¤ïFACE¶ÒÃå¡×¡Ê1²ó400±ß¡¦ÀÇ10%¹þ¡¢Á´6¼ï¡Ë¤ò2025Ç¯10·îÃæ½Ü¤«¤é½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥³ー¥Êー¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£




¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û


2024Ç¯¤ËÃÂÀ¸50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡×¤¬¤Õ¤ï¤Õ¤ïÁÇºà¤ÎFACE¶ÒÃå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ËÅÐ¾ì¡ª

¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤È¤Ê¤«¤è¤·¤Ê¤ªÍ§¤À¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢½¸¤á¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Á¥à¤¿¤ó¡×¡Ö¥Á¥ã¥à¡×¡Ö¥¿¥Ì¥¿¥Ì¡×¡Ö¥¯¥Þ¡×¤Ï¼ªÉÕ¤­»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¢ö
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê¥Ü¥¢À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌþ¤µ¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄìÌÌ¥Þ¥ÁÉÕ¤­¤Ç¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÇ¼¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¾®ÊªÀ°Íý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£

°¦¤é¤·¤¤¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¿¤Á¤ò»ý¤ÁÊâ¤±¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¥Ï¥Ã¥Ôー¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤»¤ë¤«¤â¡ª
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª




¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¯¤ó


¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Á¤ã¤ó


¥Á¥à¤¿¤ó


¥Á¥ã¥à


¥¿¥Ì¥¿¥Ì


¥¯¥Þ

¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û


¡ü¾¦ÉÊÌ¾¡§¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡¡¤Õ¤ï¤Õ¤ïFACE¶ÒÃå


¡üÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·îÃæ½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯ÇäÍ½Äê


¡ü²Á³Ê¡§1²ó400±ß


¡üÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§15ºÍ°Ê¾å


¡ü¼ïÎà¿ô¡§Á´6¼ï


¡¦¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤¯¤ó


¡¦¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Á¤ã¤ó


¡¦¥Á¥à¤¿¤ó


¡¦¥Á¥ã¥à


¡¦¥¿¥Ì¥¿¥Ì


¡¦¥¯¥Þ


¡ü¾¦ÉÊÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¡¢ÌÊ¡ÊÉ³¡Ë


¡üÀ¸»º¹ñ¡§Ãæ¹ñ


¡ü¼è°·¤¤¾ì½ê¡§Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡ÀßÃÖ¾ì½ê
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤ÎÀßÃÖÅ¹ÊÞ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£


¡üÈ¯Çä¸µ¡§¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò


¢¨·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡¡




ËÜ»ñÎÁ¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï2025Ç¯10·î¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£





¢£¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤È¤Ï¡©
¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡×¤È¤¤¤¦¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Î¡Ö¥â¥ó¡×¡Ê¡É¤ï¤¿¤·¤Î¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ë¤È¡Ö¥×¥Á¡×¡Ê¡É¾®¤µ¤¯²Ä°¦¤¤¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¡Ë¤Ç¤ï¤¿¤·¤Î¥«¥ï¥¤¥¤¤â¤Î¡¢¤Þ¤¿¥â¥ó¥­ー¤Î¥â¥ó¤È¤ª¤·¤ã¤Ö¤ê¤ò¤¤¤Ä¤â¥Á¥å¥¦¥Á¥å¥¦¤ÈµÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ö¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ï¼ê¤Ë¤·¤¿¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÀ­³Ê¤Ë¤âÊÑ²½¤Ç¤­¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð²ÈÂ²¡¦Í§Ã£¡¦Îø¿Í¡¦Æ´¤ì¡¦etc¡Ä¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¤Ï°ìÈÖ¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£


¡Ú¥â¥ó¥Á¥Ã¥Á¸ø¼°HP¡Ûhttp://www.monchhichi.co.jp


¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥­¥°¥ÁHP¡Ûhttp://www.sekiguchi.co.jp





¡Ú¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¢¥¤¥Ôー¥Õ¥©ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーÈÇ¸¢¤ÎÃç²ð¡¦ÈÎÇäÅù¤ò¹Ô¤¦¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È¤È¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤òÈÎÇä¤¹¤ë¥«¥×¥»¥ë¥Ù¥ó¥Àー»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£

»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥é¥¤¥»¥ó¥¹»ö¶È(¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーÈÇ¸¢¤ÎÃç²ð¡¦ÈÎÇäÅù)¡¢¥«¥×¥»¥ë¥Ù¥ó¥Àー»ö¶È

X¡§https://x.com/ip4_cpsl¡¡¡Ê¡÷ip4_cpsl¡Ë
Instagram¡§https://www.instagram.com/ip4_official/¡¡¡Ê¡÷ip4_official¡Ë