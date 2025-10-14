¸µ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê´ØÅìÃÏÊýÀ°È÷¶ÉÉû¶ÉÄ¹¤Î²¬Å¯À¸»á¤¬¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤
³ô¼°²ñ¼Òrobot home¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¸ÅÌÚÂçºé¡¿¾Ú·ô¥³ー¥É¡§1435¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¸µ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê´ØÅìÃÏÊýÀ°È÷¶ÉÉû¶ÉÄ¹¤Î²¬Å¯À¸»á¤¬¸ÜÌä¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²¬Å¯À¸»á Î¬Îò
£±£¹£¸£¶Ç¯ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢·úÀß¾ÊÆþ¾Ê¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÅÔ»Ô¶ÉÁíÌ³²ÝÄ¹¡¢´ØÅìÃÏÊýÀ°È÷¶ÉÉû¶ÉÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÂà´±¸å¡¢¡Ê°ìºâ¡Ë¿å¸»ÃÏ´Ä¶¥»¥ó¥¿ー¶ÈÌ³¼¹¹ÔÍý»ö¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£²£´Ç¯£¶·î¤ËÅìÆüËÜ·úÀß¶ÈÊÝ¾Ú¡Ê³ô¡Ë¾ïÇ¤´ÆººÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
¢£¸ÜÌä½¢Ç¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²¬»á¤Ï¡¢·úÀß¾ÊÆþ¾Ê°ÊÍè¡¢ÅÔ»ÔÀ¯ºö¡¢ÅÚÃÏÀ¯ºö¡¢ÉÔÆ°»º¶ÈÀ¯ºö¡¢·úÀß»º¶ÈÀ¯ºöÅù¤ÎÊ¬Ìî¤Ë·È¤ï¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÇÀÎÓ¿å»º¾ÊÇÀÂ¼¿¶¶½¶ÉÀ°È÷ÉôËÉºÒ²ÝÄ¹¤äÅìÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©¡Ê³ô¡Ë´ÉÍý»ö¶ÈËÜÉôËÜÉôÉÕÉôÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢²¬»á¤Î»ý¤ÄËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¸«¼±¤Ë´ð¤Å¤¯½õ¸À¤ò³è¤«¤·¡¢Åö¼Ò¤Î·Ð±Ä´ðÈ×¤Î¶¯²½ÊÂ¤Ó¤Ë»ö¶È¿ä¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Òrobot home³µÍ×
¡Ú Àß Î© ¡Û2006Ç¯1·î23Æü
¡Ú »ñËÜ¶âÅù ¡Û74²¯7000Ëü±ß(»ñËÜ¾êÍ¾¶â¤ò´Þ¤à)
¡Ú ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¡Û¸ÅÌÚ Âçºé
¡Ú ËÜ ¼Ò ¡Û¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-10-1 GINZA SIX 9³¬
¡Ú ¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡ÛAI¡¦IoT»ö¶È/robot home»ö¶È
¡Ú ¼ç¤Ê»Ò²ñ¼Ò ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò rh labo/³ô¼°²ñ¼Ò rh investment/³ô¼°²ñ¼Ò rh maintenance/³ô¼°²ñ¼Ò rh warranty/³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥¤¡¦¥Ç¥£ー¡¦¥·ー/³ô¼°²ñ¼ÒNext Relation
¡Ú ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È ¡Ûhttps://corp.robothome.jp