¡ÖBtoB Sales Marketing Conference 2025～AI¤ÇÊÑ¤ï¤ë¸½¾ì¤Ë¡¢ËÜ¼Á¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦3Æü´Ö～¡×¤ËWACUL¼èÄùÌò¤Î¾¾Èø¤¬ÅÐÃÅ
¥Çー¥¿¤ÈÃÎ¸«¤ò³Ë¤Ë¡¢ÀïÎ¬¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒWACUL¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÊ¥ Î¼Ê¿¡¢ÆÉ¤ß¡§¥ï¥«¥ë¡¢°Ê²¼Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢10/28(²Ð)～10/30(ÌÚ)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÚBtoB Sales Marketing Conference 2025～AI¤ÇÊÑ¤ï¤ë¸½¾ì¤Ë¡¢ËÜ¼Á¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦3Æü´Ö～(https://shakou-inc.co.jp/202501028-30_conference/?company=wacul)¡Û¤ËÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖBtoB Sales Marketing Conference 2025～AI¤ÇÊÑ¤ï¤ë¸½¾ì¤Ë¡¢ËÜ¼Á¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦3Æü´Ö～¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AI»þÂå¤ÇÄ¾ÌÌ¤¹¤ëBtoB¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¿·¤¿¤Ê²ÝÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë
À¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤ÊÉáµÚ¤Ë¤è¤ê¡¢
BtoB¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÁ°Äó¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ÜµÒ¹ÔÆ°¤Ï¤è¤êÊ£»¨¤«¤ÄÈóÀþ·Á¤È¤Ê¤ê¡¢
½¾Íè¤ÎÀïÎ¬¤äÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿ÁÈ¿¥ÂÎÀ©¤Ç¤ÏÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Üºö¤ÎÎÌ»º¤¬²ÄÇ½¤Ê»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢
¡ÖÃ¯¤Ë¡¢¤Ê¤¼¡¢²¿¤òÆÏ¤±¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¼Á¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥»ー¥ë¥¹¤Î¤¢¤êÊý¤ò
3Æü´Ö¤Ç¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¡¢ÊÑ²½¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é²ÝÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢
À®Ä¹¤Î°ì¼ê¤ò¸«½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëDAY¡¦¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Î»ëÄ°¤âOK¡ªBtoB¤ÎÀïÎ¬¡¦¥Þー¥±¡¦¥»ー¥ë¥¹¤ò³Ø¤Ù¤ë3Æü´Ö
ÀïÎ¬DAY¡§10/28▶ÀïÎ¬¤Ê¤Àï½Ñ¤ÏÀ®²Ì¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¡¢ AI»þÂå¤Î¾¡¤Á¶Ú¤òÉÁ¤Ä¾¤¹
¥Þー¥±DAY¡§10/29▶ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ë¸ÜµÒ¤Ë¡¢ ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤É¤¦±þ¤¨¤ë¤«?
¥»ー¥ë¥¹DAY¡§10/30▶ÊÑ¤ï¤ë»Ô¾ì¡¢ÊÑ¤ï¤ë¸ÜµÒ¨¡¨¡±Ä¶È¤Ï¤É¤¦¿Ê²½¤¹¤Ù¤¤«?
¢£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹³µÍ×
¢£Åö¼ÒÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
³ô¼°²ñ¼ÒWACUL ¼èÄùÌò ¾¾Èø Î¶
²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢³ÚÅ·³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡¢±Ä¶È¡¦EC¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÎòÇ¤¡£2015Ç¯¡¢EC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¡¦¥ª¥ó¥µ¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢Âç¼ê·ò¹¯¿©ÉÊ¡¦²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¤Ê¤É¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¡¢EC¥µ¥¤¥È¤Î´ðÈ×¹½ÃÛ¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Á´ÈÌ¤ò¿ä¿Ê¡£2018Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒWACUL¤Ø»²²è¤·¡¢¹¹ð±¿ÍÑÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡ÈAI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈAD¡É¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ê¤É¡¢»ö¶È³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÉôÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¤è¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹Ã´Åö¼¹¹ÔÌò°÷¡¢2023Ç¯¤è¤ê¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¸½ºß¤Ï¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Âç¼êÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÀïÎ¬Ãæ´ü·×²èºöÄê¤äEC¥µ¥¤¥È¤ÎÇä¾å³ÈÂç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¶âÍ»¤Î¥Þー¥±²þÁ±¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ï¥Çー¥¿¤È¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¤È¼Â¹Ô¼ÂÁõ¤ÎÎ¾ÎØ¤ò¤´»Ù±ç¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¡ÖAI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç40,000¥µ¥¤¥È¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¡¢12,000°Ê¾å¤Î»Üºö¼ÂÁõ¤ÈÀ®²ÌÂ¬Äê¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¥Çー¥¿¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î³§ÍÍ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸ú²ÌÅª¤Ê»Üºö¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¤«¤éÍ¥ÀèÅÙÀ°Íý¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Web¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë²ÝÂê¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¤¤Web¥µ¥¤¥È¤ò¤ªË¾¤ß¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤ËÅö¼Ò¤Þ¤Ç¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£WACUL¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
WACUL¤Ï¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤È¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó(DX)¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£
2010Ç¯¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½Åù¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Çー¥¿¥¢¥Ê¥ê¥Æ¥£¥¯¥¹¤ÎÀè¿Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÃß¤¨¤¿ÃÎ¸«¤È¤òÍ»¹ç¤·¡¢2015Ç¯¤«¤é¡ÖAI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¥·¥êー¥º¡×¤òÄó¶¡¡£¤µ¤é¤ËÁÈ¿¥Àß·×¤«¤éÀïÎ¬Î©°Æ¤ò¹Ô¤¦WACUL DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°&¥»ー¥ë¥¹¤ÎDX¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÇä¾åºÇÂç²½¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒWACUL¡ÊÆÉ¤ß:¥ï¥«¥ë¡Ë
Web¥µ¥¤¥È ¡§https://wacul.co.jp/
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¾®ÀîÄ®3-26-8 2F
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÂçÊ¥ Î¼Ê¿¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò ³ÀÆâ Í¦°Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎPDCA¼«Æ°²½¤ò¹Ô¤¦¡ÖAI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¡¢¼ÂÁõ¡¦¼Â¹Ô¤ò¹Ô¤¦¡ÖAI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈAD¡×¡ÖAI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈSEO¡×¡¢ÀïÎ¬Î©°Æ¤Ê¤É¾åÎ®¤«¤éÀï½Ñ¡¦»ÜºöÀß·×¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¡ÖDX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¿Íºà¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡ÖMarketerAgent¡×¤Ê¤É¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¤Î»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«
X¡Êµì¡§Twitter¡Ë ¡§https://twitter.com/wacul_jp
Facebook ¡§https://www.facebook.com/wacul.co.jp/
¡ã¼çÍ×¥µー¥Ó¥¹¡ä
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎPDCA¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼«Æ°¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¦²þÁ±Äó°Æ¥Äー¥ë¡ÖAI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡×
¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ò¼«Æ°Åª¤Ë¹Ô¤¤¡¢²þÁ±Äó°Æ¤«¤é¼Â¹Ô»Üºö¤ÎÀ®²ÌÂ¬Äê¤Þ¤Ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎPDCA¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¡£¥Þー¥±¥¿ー¤Ï¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏºî¶È¤ä»Üºö´ÉÍý¡¢»Üºö¤Î¸ú²Ì¸¡¾Ú¤Ê¤É¤ÎÈÑ»¨¤Êºî¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÍè¹Ô¤¦¤Ù¤ÀïÎ¬Åª¤Ê¥¿¥¹¥¯¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë
¡¦¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄºîÀ®¡ß³°ÉôÂÐºö¡ßÆâÉôÂÐºö¡ßCVR²þÁ±¡×¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥óSEO¥µー¥Ó¥¹¡ÖAI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈSEO¡×
SEOÂÐºö¤Î¾åÎ®¤«¤é²¼Î®¤Þ¤Ç¤òÌÖÍåÅª¤Ë»Ù±ç¤·¡¢¼«Á³¸¡º÷¤ÎCV¿ô¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Web¥µ¥¤¥È¤È°ìÂÎ±¿ÍÑ¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¹¹ð±¿ÍÑ¥µー¥Ó¥¹¡ÖAI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È AD¡×
AI¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤ÆCV³ÍÆÀ¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¹¹ðÇÞÂÎ¤òÁªÄê¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê¹¹ð±¿ÍÑ¤òÂå¹Ô¤¹¤ë
¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤Î¥Þー¥±¥¿ー¿Íºà¾Ò²ð¥µー¥Ó¥¹¡ÖMarketer Agent¡×
ÀìÌç¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÍ¤¹¤ë¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹Åù¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¿Íºà¤È´ë¶È¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¡¢´ë¶È¤ÎÂÎÀ©¹½ÃÛ¡¦À®²ÌÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
1,000¼ÒÄ¶¤Î´ë¶È»Ù±ç¤òÄÌ¤¸WACUL¤¬ÇÝ¤Ã¤¿¡Ö²ÝÂêÆÃÄêÎÏ¡×¤È40,000¥µ¥¤¥È¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¯À®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¡ÖÊýË¡ÏÀ¡×¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëºÇÅ¬¤Ê¿Íºà¤Ç´ë¶È¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
