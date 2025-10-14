¡ÚÂè6²ó¥Ñ¥ë¥¯ー¥ëÆüËÜÁª¼ê¸¢¡ÛÀô¤Ò¤«¤ê¤¬¥¹¥Ôー¥ÉÉôÌç¤Ç5Ï¢ÇÆ±Ê°æ²»Ç«¤Ï¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ëÉôÌç¤Ç6Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡ª
¡¡¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë¥¢¥¹¥êー¥È¡¦Àô¤Ò¤«¤ê(TOKIO ¥¤¥ó¥«¥é¥ß)¡¢±Ê°æ²»Ç«(TOKIO ¥¤¥ó¥«¥é¥ß)¤¬¡¢2025Ç¯10·î11Æü～10·î13Æü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢livedoor URBAN SPORTS PARK¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢¡ÖÂè6²ó¥Ñ¥ë¥¯ー¥ëÆüËÜÁª¼ê¸¢¡×¤Ë½Ð¾ì¡£Àô¤Ï¥¹¥Ôー¥ÉÉôÌç¤ÇÍ¥¾¡¤·5Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡¢±Ê°æ¤Ï¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ëÉôÌç¤ÇÍ¥¾¡¤·6Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Àô¤Ï10·î17Æü～20Æü¤Ç¥è¥ë¥À¥ó¡¦¥¢¥ó¥Þ¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØAGU¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¡õ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢¡Ù¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Àô¤Ò¤«¤ê¥³¥á¥ó¥È
Âè6²ó¥Ñ¥ë¥¯ー¥ëÆüËÜÁª¼ê¸¢ ¥¹¥Ôー¥É¥é¥óÉôÌç¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢5Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ï¡¢TOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß ¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë¥Áー¥à¤Î¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤ò»Ù¤¨¤Ê¤¬¤é¤ÎÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¼«¿È¤âÁª¼ê¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Ä¤Ä¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦Ãæ¤Ç¡¢Î¾Î©¤ÎÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·¤·¤¤Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¼¡¡¹¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢°ì½ï¤Ë¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ÀÚâøÂöËá¤Ç¤¤ë¤³¤Î´Ä¶¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤À¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤ÆÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÍè½µ¤Ï¡¢¥è¥ë¥À¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè1²ó¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ë¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°³¤³°Âç²ñ¤Ç¡¢¾¯¤·¶ÛÄ¥¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª°ú¤Â³¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÒÀô¤Ò¤«¤ê¡Ê¤¤¤º¤ß¤Ò¤«¤ê¡Ë¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ó
ÆüËÜ½÷»Ò¥Ñ¥ë¥¯ー¥ëNo,1¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¡¦¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥¢¥¹¥êー¥È¡£
¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë¤Î2019Ç¯¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤äCM¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢ÉñÂæ¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë¤ò»Ï¤á¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÃ»´üÂç³Ø¤ØÀµµ¬Î±³Ø¸å¡¢2018Ç¯½Õµ¢¹ñ¡£¸½ºß¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î½Ð±é¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î³«ºÅ¤ä¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¤è¤ëÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¡£
±Ê°æ²»Ç«¡¡¥³¥á¥ó¥È
Âè6²ó¥Ñ¥ë¥¯ー¥ëÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç¡¢Ìµ»ö½÷»Ò¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢6Ï¢ÇÆ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª
º£Ç¯¤Ïº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Í½Áª¤Ï¸ª¤ÎÃ¦±±¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÊÒ¼ê¤Ç±éµ»¤ò¤·¤Æ3°ÌÄÌ²á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤â¤¢¤ê¾¯¤·ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¾Ð ¤Ç¤â¤½¤ì¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤ë¤Ê¤È²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª
ÆüËÜ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ïº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÄÌ²áÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ëº£¤«¤éÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Î³§ÍÍ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§ÍÍ¡¢Âç²ñ´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ô±Ê°æ²»Ç«¡Ê¤Ê¤¬¤¤¤Í¤Í¡Ë¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Õ
2019Ç¯¡¢¼ã´³13ºÐ¤Ë¤·¤Æ¡¢Ã¸Ï©Åç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè£±²ó¥Ñ¥ë¥¯ー¥ëÆüËÜÁª¼ê¸¢½÷»Ò¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÍ¥¾¡¡£½éÂå½÷²¦¤Ëµ±¤¯¡£2021¡¢2022¡¢2023¡¢2024¡¢2025Ç¯¤âÏ¢ÇÆ¤·¡¢½÷»Ò¥Ñ¥ë¥¯ー¥ë³¦¤Î¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ëÉôÌç¤Ç¤ÏÀäÂÐÅª¤Ê¥¨ー¥¹¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñÆâ³°¤Î¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂç²ñ¤Ë»²Àï¤·¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£
