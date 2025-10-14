K-POPÁí¹ç¥Ç¥Ñー¥È¡ÖD¡ìPARTMENT¡Ê¥Ç¥£¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖENHYPEN¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØD¡ìICON VOLUME N¡ë30 SPECIAL EDITION ENHYPEN¡Ù¼õÃíÍ½Ìó³«»Ï
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒBookLive¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ã¸Ìî Àµ¡Ë¤Ï¡¢¾ïÀß¤ÎK-POP¥¹¥È¥¢¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ëK-POPÁí¹ç¥Ç¥Ñー¥È¡ÖD'PARTMENT¡Ê¥Ç¥£¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖD'PARTMENT ONLINE STORE¡×¤Ë¤Æ¡¢K-POP¥È¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖD'ICON¡Ê¥Ç¥£¥¢¥¤¥³¥ó¡Ë¡×ºÇ¿·ºî¡¢¡ØD'ICON VOLUME N¡ë30 SPECIAL EDITION ENHYPEN¡Ù¤Î¼õÃíÍ½Ìó¤ò10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡D'PARTMENT ONLINE STORE¡§https://www.d-dpartment.com(https://www.d-dpartment.com)
¢£¡ØD'ICON VOLUME N¡ë30 SPECIAL EDITION ENHYPEN¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
K-POP¤Î¥È¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤³¤ì¤«¤éÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯´üÂÔ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊK-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¡ÖD'ICON¡×¥·¥êー¥º¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤30ºîÌÜ¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¥°¥ëー¥×¡ÖENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¡×¡£
¼«Á³¤Î³«Êü´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¼«Á³ÂÎ¤Ç²á¤´¤¹¡ÖENHYPEN¡×¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¤Èå«¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿A-TYPE¡ØGOLDEN AGE¡Ù¡£¥¯ー¥ë¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀöÎý¤µ¤È±ð¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬²ò¤Êü¤¿¤ì¤ëB-TYPE¡ØEVEN-MORE¡Ù¡£¥·ー¥ó¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤òÌ¥¤»¤ë¡ÖENHYPEN¡×¤Î»Ñ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¼ý¤á¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚENHYPEN¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
JUNGWON¡¦HEESEUNG¡¦JAY¡¦JAKE¡¦SUNGHOON¡¦SUNOO¡¦NI-KI¤ÎÂ¿¹ñÀÒ¥á¥ó¥Ðー7¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¡£2020Ç¯6·î¤«¤éÌó3¤«·î´ÖÊü±Ç¤µ¤ì¤¿¡¢Mnet¤ÎÄ¶Âç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØI-LAND¡Ù¤ÎºÇ½ªÀ¸Â¸¥á¥ó¥Ðー¡£¥Áー¥àÌ¾¤Î¡ÖENHYPEN¡×¤Ï¡¢µ¹æ¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥Õ¥ó¡×¤¬°ÕÌ£¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë°Û¤Ê¤ë´Ä¶¤Ç¤Á¤¬¤¦¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¿7¿Í¤Î¾¯Ç¯¤¬¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡×¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¡ÖÈ¯¸«¡×¤·¡¢¤È¤â¤Ë¡ÖÀ®Ä¹¡×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£¤Þ¤¿¡¢²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤È¿Í¡¢À¤³¦¤ÈÀ¤³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤¤¦ÊúÉé¤â¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë¡Û
¡ØD'ICON VOLUME N¡ë30 SPECIAL EDITION ENHYPEN¡Ù
¡¡∟A-TYPE :GOLDEN AGE
¡¡∟B-TYPE :EVEN-MORE
¼Ì¿¿½¸¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¡¢A-TYPE/B-TYPE¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØA-TYPE GOLDEN AGE¡Ù¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¶¦ÄÌ¤Ç¡¢É½»æ¤Ï¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¡¢Î¢É½»æ¤Ï³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥«¥Ðー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØB-TYPE EVEN-MORE¡Ù¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¶¦ÄÌ¤Ç¡¢É½»æ¤Ï¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¡¢Î¢É½»æ¤Ï³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥«¥Ðー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨A-TYPE¡¦B-TYPE¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿½¸Æâ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬ÆüËÜ¸ìËÝÌõ¤µ¤ì¤¿¾®ºý»Ò¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡ÖD'PARTMENT ONLINE STORE¡×¼õÃíÍ½Ìó´ü´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¦¼õÃíÍ½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë14:00～2025Ç¯10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
¡¦¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡§2025Ç¯12·îÃæ½Ü°Ê¹ß¡¢½ç¼¡¤ªÆÏ¤±¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´Í½Ìó¥Úー¥¸¡§https://www.d-dpartment.com/item
¡ÚENHYPEN¡§A-TYPE GOLDEN AGE ¾¦ÉÊÆâÍÆ¡Û
¡¦¼Ì¿¿½¸ËÜÂÎ¡Ê220¡ß285mm¡Ë¡Ã»æÀ½
¡¦¥Úー¥¸¿ô:200¥Úー¥¸
¡¦½ÅÎÌ¡§1,260g
¡¦³°È¢¥µ¥¤¥º¡§230¡ß300¡ß35mm
¡¦È¯ÇäÆüÉ½µ¡§2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡ËÍ½Äê
¡ÚA-TYPEÉÕÏ¿¡Û
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£É½»æ¥á¥ó¥Ðー¤Î³¨ÊÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.¥Õ¥©¥È¥«ー¥É ³Æ4Ëç¥»¥Ã¥È¡Ê55¡ß85mm¡Ë¡Ü¥±ー¥¹ 1¸Ä¡Ê70¡ß100mm¡Ë¡Ã»æÀ½
£².¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥«ー¥É ³Æ7Ëç¥»¥Ã¥È¡Ê55¡ß85mm¡Ë¡Ü¥±ー¥¹ 1¸Ä¡Ê70¡ß100mm¡Ë¡Ã»æÀ½
£³.¥Þ¥ë¥Á¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É 1¸Ä¡Ê120¡ß140mm¡Ë¡Ã¥¢¥¯¥ê¥ëÀ½
¡ÚENHYPEN¡§B-TYPE EVEN-MORE ¾¦ÉÊÆâÍÆ¡Û
¡¦¼Ì¿¿½¸ËÜÂÎ¡Ê220¡ß285mm¡Ë¡Ã»æÀ½¡¦¥Úー¥¸¿ô:200¥Úー¥¸
¡¦½ÅÎÌ¡§1,230g
¡¦³°È¢¥µ¥¤¥º¡§230¡ß300¡ß35mm
¡¦È¯ÇäÆüÉ½µ¡§2025Ç¯11·î27Æü¡ÊÌÚ¡ËÍ½Äê
¡ÚB-TYPEÉÕÏ¿¡Û
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£É½»æ¥á¥ó¥Ðー¤Î³¨ÊÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£±.¥Õ¥©¥È¥«ー¥É ³Æ4Ëç¥»¥Ã¥È¡Ê55¡ß85mm¡Ë¡Ü¥±ー¥¹ 1¸Ä¡Ê70¡ß100mm¡Ë¡Ã»æÀ½
£².¥Ý¥é¥í¥¤¥É¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥£ー ³Æ7Ëç¥»¥Ã¥È¡Ê55¡ß85mm¡Ü97¡ß64mm¡Ë¡Ã»æÀ½
£³.TMI¥×¥é¥ó¥Êー¥ー¥ê¥ó¥° 1¸Ä¡Ê60¡ß90mm¡Ë¡ÜID¥«ー¥É 1Ëç¡Ê55¡ß85mm¡Ë¡Ã»æ¡¢PVC¡¢¥¹¥Áー¥ëÀ½
¢£¡ÖD'PARTMENT ONLINE STORE¡×¤Ç¤Î¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄêÆÃÅµ
¡¡¡ÖD'PARTMENT ONLINE STORE¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ØD'ICON VOLUME N¡ë30 SPECIAL EDITION ENHYPEN¡Ù¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÆÃÅµ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¢¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¡Ê54¡ß85mm¡Ë¡Ã¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥×ÊÌ¡Ü¥á¥ó¥ÐーÊÌ¤Ç¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤ÎÉ½»æ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¤â¤Î¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£¸åÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×4³¬¡ÖD'PARTMENT¡×¤Ç¤â¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇä³«»Ï»þ´ü¤Ï¸½¾õÌ¤Äê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµÈÎÇäÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖD'ICON¡Ê¥Ç¥£¥¢¥¤¥³¥ó¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡K-POP¤Î¥È¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¤³¤ì¤«¤éÀ¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯´üÂÔ¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊK-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¼Ì¿¿½¸¤¬¡ÖD'ICON¥·¥êー¥º¡×¤Ç¤¹¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¸ÂÄê»£¤ê²¼¤í¤·¼Ì¿¿¤ä¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー´ë²è¤Ê¤ÉD'ICONÆÈ¼«¤Î¼Ì¿¿É½¸½¤ÈÊÔ½¸¤ÇK-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁÇ´é¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£K-POPÁí¹ç¥Ç¥Ñー¥È¡ÖD'PARTMENT¡Ê¥Ç¥£¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡À¤³¦½é¤È¤Ê¤ëD'ICON¸ø¼°¤ÎK-POPÁí¹ç¥Ç¥Ñー¥È¡£2025Ç¯6·î¤ËÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×4F¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£D'PARTMENT¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤K-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÆÃÀßÅ¸¼¨¤ò¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¹ÊÞ³µÍ×¡Û
Å¹ÊÞÌ¾ ¡§D'PARTMENT¡Ê¥Ç¥£¥Ñー¥È¥á¥ó¥È¡Ë
¾ì½ê ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°Ï»ÃúÌÜ31ÈÖ21¹æ¡¡ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×4³¬
±Ä¶È»þ´Ö ¡§11»þ～21»þ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È ¡§https://www.d-dpartment.com/
¸ø¼°X ¡§https://x.com/d_dpartment
¸ø¼°Instagram ¡§https://www.instagram.com/d_dpartment
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¡ÖD'PARTMENT¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë´¶Æ°Åª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ø¤ÎÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒBookLive¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡¡BookLive¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤ò¤«¤¿¤Á¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¥¹¥È¥¢¤ä¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥êÅù¤Î±¿±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¤äIP¤ÎÁÏ½Ð¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤¬¿Ê²½¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ø¤ÎÈôÌö¡×¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤âBookLive¥°¥ëー¥×¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÎÉ¼Á¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·Â³¤±¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡URL¡§ https://www.booklive.co.jp/
ËÜÊ¸Ãæ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾µÚ¤ÓÀ½ÉÊÌ¾Åù¤Ï³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£