FM AICHIÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¹～ÆÃÊÌÊÔ～¡×10·î19Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¡ª ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥Õ¥é¥ïー¥º¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë30Ê¬

FM AICHI¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Õ¥¨¥à°¦ÃÎ¡¡Ì¾¸Å²°FM80.7MHz / Ë¶¶FM81.3MHz¡Ë¤Ç¤Ï10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë19:00～19:30¤Ë¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¹～ÆÃÊÌÊÔ～¡×¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢FM AICHI¤ÇËè½µÅÚÍË15:55～16:00¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¹¡×¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤ËÌ¾¸Å²°»Ô¤Î¥¢¥Þ¥Î·Ý½ÑÁÏÂ¤¥»¥ó¥¿ーÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö±Ê¸«Î´¹¬¡õ¥á¥êー¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥Õ¥é¥ïー¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î±Ê¸«Î´¹¬»á¡ÊÁ°Îó±¦¡Ë¤È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¼ãÎÓ´õ¡ÊÁ°Îóº¸¡Ë¥á¥êー¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î³§¤µ¤ó¡Ê¸åÎó¡Ë
¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¹¡×¤Î¥ì¥®¥å¥éーÊüÁ÷¤Ç¤ÏËè²ó¡¢²Î¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¼Çµï¡¦²»³Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡¢¡Ö¥á¥êー¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡×¤Î·Ý½Ñ´ÆÆÄ¡¢±Ê¸«Î´¹¬»á¤È¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¼ãÎÓ´õ¤Î2¿Í¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÏÆÃÊÌÊÔ¤È¤¤¤¦»ö¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥Õ¥é¥ïー¥º¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Î³§¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò¤É¤³¤í¡¢¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢ー¥Æ¥£¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥Õ¥é¥ïー¥º¡×¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿¡¢¥á¥êー¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¡£ÉÏ¤·¤¤¾¯½÷¥¢¥Ëー¤¬ºî¤ëÂ¤²Ö¤ò½ä¤Ã¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÚ¤Ê¤¤¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤Î±éµ»¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¸¥ã¥º¤ÎÀ¸±éÁÕ¤â¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¡£¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ß¥åー¥¸¥«¥ëÌ¤·Ð¸³¤ÎÊý¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ê¤É¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
- ÈÖÁÈ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¹～ÆÃÊÌÊÔ～
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë19:00～19:30
½Ð±é¡§±Ê¸«Î´¹¬¡Ê¥á¥êー¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Ä¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ·Ý½Ñ´ÆÆÄ¡Ë¡¢¼ãÎÓ´õ
ÊüÁ÷¶É¡§FM AICHI¡ÊÌ¾¸Å²°FM80.7MHz / Ë¶¶FM81.3MHz¡Ë
¡Ö¥µ¥¦¥ó¥É¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¹¡×ÈÖÁÈ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://fma.co.jp/f/prg/step/
ÈÖÁÈ¤òradiko¤ÇÄ°¤¯¢ªhttps://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20251019190000(https://radiko.jp/share/?sid=FMAICHI&t=20251019190000)
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ïradiko¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤ÆÄ°¤¯»ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ïradiko¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£