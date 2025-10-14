ÏÓ»þ·×¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÃµ¤ë¡Ö¥Ñ¥ïー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤è¤ê¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä
¡¡¥»¥¤¥³ー¥¦¥ª¥Ã¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó CEO ·ó CCO¡§ÉþÉô ¿¿Æó¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢ÏÓ»þ·×¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡ã¥»¥¤¥³ー ¥Ñ¥ïー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ä¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Âè1ÃÆ¤Ï12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤Ï50,600±ß～56,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢³ÆÀ¤³¦¸ÂÄê500ËÜ¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥¤¥³ー¤ÎÄ©Àï¤ÎÎò»Ë¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥ïー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¡¡¥»¥¤¥³ー¤Ï¡¢1881Ç¯¤Ë»þ·×¤Î½¤Á¶¤ÈÈÎÇä¤«¤é»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢1892Ç¯¤Ë³Ý»þ·×¤ÎÀ½Â¤¤ËÃå¼ê¡£ÂçÀµ½é´ü¡¢²ûÃæ»þ·×¤¬¼çÎ®¤Î»þÂå¤Ë¡¢¤ä¤¬¤ÆÍè¤ë¤À¤í¤¦ÏÓ»þ·×¤Î»þÂå¤ËÈ÷¤¨¡¢¥»¥¤¥³ー¤ÏÏÓ»þ·×¤Î»îºî¡¦¸¦µæ¤òÂ³¤±¡¢1913Ç¯¡¢¹ñ»º½é¤ÎÏÓ»þ·×¡Ö¥íー¥ì¥ë¡×¤ò´°À®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ100Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥¤¥³ー¤ÎÄ©Àï¤ÎÎò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö¥Ñ¥ïー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢¥»¥¤¥³ー¥¦¥ª¥Ã¥Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄ©Àï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£2001Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¡¢2009Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¡Ö¥Ñ¥ïー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë13Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»î¤ß¤Ï¡¢¥»¥¤¥³ー¤Î¥¦¥ª¥Ã¥Á¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬¡¢ÏÓ»þ·×¤Î³Ú¤·¤µ¤äÌÌÇò¤µ¤ËÍÍ¡¹¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¸÷¤òÅö¤Æ¡¢ »þ·×¤ÎËÜ¼Á¤È¤È¤â¤ËÃµµæ¤·¡¢»Â¿·¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÉü³è¸å¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²ó¤ò¾þ¤Ã¤¿2022Ç¯¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖREBIRTH¡Ê¥ê¥Ðー¥¹¡Ë-Å¾À¸-¡×¤Ç¤¹¡£¥»¥¤¥³ー¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ÆÃÄ§Åª¤ÊÏÓ»þ·×¤¿¤Á¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥¦¥ª¥Ã¥Á¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¿¤Á¤¬£·ËÜ¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÏÓ»þ·×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤½¤ÎÃæ¤Î1ËÜ¤ò¡¢¥»¥¤¥³ー¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
(¢¨) power design project 2022 REBIRTH-Å¾À¸-
¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼ÆÃÀß¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://by.seiko-design.com/powerdesignproject2022/
¢ã¾¦ÉÊÆÃÄ§¢ä¡¡
¡¡ËÜºî¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¿û¾Â Í¤ºÈ¡Ê¤¹¤¬¤Ì¤Þ ¤æ¤¦¤ä¡Ë¤Ï¡¢¡ã¥»¥¤¥³ー ¥Æ¥£¥»¡ä¤«¤é1984Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤ËÃåÌÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥»¥¤¥³ー¤Ï1969Ç¯¤ËÀ¤³¦½é¤Î¥¯¥ªー¥ÄÏÓ»þ·×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¸å¤âµ»½Ñ¤ò¸¦ïÓ¤·Â³¤±¡¢1980Ç¯Âå¤Ë¤Ï¥¯¥ªー¥Ä¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¾®·¿²½¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¥»¥¤¥³ー¤Ï¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÏÓ»þ·×¤ÎÍÍ¡¹¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1984Ç¯¤Ë¡¢¡ã¥»¥¤¥³ー ¥Æ¥£¥»¡ä¤«¤é¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ë¤è¤¦¤Ë¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÃå¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¾®¤µ¤¯²ÚÔú¤Ê¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¥¦¥ª¥Ã¥Á¤òÈ¯Çä¡£¡Ö¥ëー¥º¥Õ¥£¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ö¿·¤·¤¤ÏÓ»þ·×¤ÎÃåÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ò¿Í¡¹¤ËÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1984Ç¯¤Ë¥»¥¤¥³ー ¥Æ¥£¥»¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë
¡¡¤½¤·¤Æ2022Ç¯¡¢¡Ö¥Ñ¥ïー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢1984Ç¯Åö»þ¤ÏÉØ¿ÍÍÑ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢¤½¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¿·¤·¤¤ÏÓ»þ·×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¥¦¥ª¥Ã¥Á¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¾®¤Ö¤ê¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤È¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Î¤è¤¦¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿Ãå¤±¿´ÃÏ¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤Ê¤¿¤Î¼ê¸µ¤Ë¤â¤Ê¤¸¤à¡¢¸½Âå¤Î´¶À¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»þ·×ËÜÂÎ¤È12»þÂ¦¤ÎÂç¤¤Ê´Ý¤¤¤³¤Þ¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÂç¤¤µ¤È·Á¾õ¤ËÀß·×¤·¡¢°ìÂÎ´¶¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤è¤¦¤Ê·Ú¤ä¤«¤µ¤ò¼Â¸½¡£¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥º¤Î°Û¤Ê¤ë¤³¤Þ¤ò12»þÂ¦¤È6»þÂ¦¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤¿¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¤Ê¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÆâÊñ¤¹¤ëº£¤Î»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃåÍÑ¤·¤¿¿Í¤ÎºÇ¤âÌÜ¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¡¢6»þÂ¦¤«¤é3¤ÄÌÜ¤Î¤³¤Þ¤À¤±¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢¤¤é¤ê¤Èµ±¤¯Â¿ÌÌ¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢Ãå¤±¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤¬¹âÍÈ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤¢¤·¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢12»þÂ¦¤Î¤³¤Þ¤Ë¡¢Â¾¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÏÓ»þ·×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ø¥¢¥é¥¤¥ó»Å¾å¤²¤È¶ÀÌÌ»Å¾å¤²¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤é¤âÀöÎý¤µ¤ì¤¿µ±¤¤È¡¢½À¤é¤«¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤ÎÃæ¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¤ÊÌÌ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥éー¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ðー¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥´ー¥ë¥É¤Î3¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö½é4²Õ½ê¤Ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ò12²Õ½ê¤ÎÁ´¤Æ¤ËÇÛÃÖ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë³Æ¥À¥¤¥ä¥ë¥«¥éー¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¶ÀÌÌ»Å¾å¤²¤Î»þÊ¬¿Ë¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÏÓ»þ·×¤È¤·¤Æ¤Î»ëÇ§À¤Î¸þ¾å¤È³°´Ñ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥óÉô¡¡¿û¾Â Í¤ºÈ¡Ê¤¹¤¬¤Ì¤Þ ¤æ¤¦¤ä¡Ë
2021Ç¯¡¢¥»¥¤¥³ー¥¦¥ª¥Ã¥ÁÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¥»¥¤¥³ー 5¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥»¥¤¥³ー¥Ö¥é¥ó¥É¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
¡ã¥»¥¤¥³ー ¥Ñ¥ïー¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó1 ¸ÂÄê¥â¥Ç¥ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/10826/table/665_1_eaa525c318f4dc01b7a2e0370c3a62d7.jpg?v=202510151227 ]
¤½¤ÎÂ¾»ÅÍÍ
https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/seiko-power-design-project/sseh021
https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/seiko-power-design-project/sseh023
https://www.seikowatches.com/jp-ja/products/seiko-power-design-project/sseh024
¡Ú¥àー¥Ö¥á¥ó¥È»ÅÍÍ¡Û
¥¯¥ªー¥Ä¥àー¥Ö¥á¥ó¥È ¥¥ã¥ê¥Ðー4N30
»þ´ÖÀºÅÙ Ê¿¶Ñ·îº¹¡Þ15 ÉÃ¡Êµ¤²¹5¡î～35¡î¤Ë¤ª¤¤¤ÆÏÓ¤ËÃå¤±¤¿¾ì¹ç¡Ë
