Ê¸éº½Õ½©¤ÈÄ«Æü¹¹ð¼Ò¤¬ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ÈÃÏ°è¿¶¶½¤òÌÜÅª¤Ë¶¨Æ¯¨¡¨¡¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öbuncho¡×¤È¿·ÈÖÁÈ¡Ö¡ÜLOCAL¡×¤ò»ÏÆ°
³ô¼°²ñ¼ÒÊ¸éº½Õ½©¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÈÓ·¦ À®¹¬¡Ë¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÄ«Æü¹¹ð¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§Ê¡ÃÏ ¸¥°ì¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ÈÃÏ°è¿¶¶½¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öbuncho¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
ÃÏÊý¤äÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æµ×¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¸º¤È¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ·ÐºÑ¤Î½Ì¾®¤ä¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°Ý»ýº¤Æñ¤Ê¤É¡¢²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂÇ³«¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ê¸éº½Õ½©¤ÈÄ«Æü¹¹ð¼Ò¤Ï¡¢Ê¸éº½Õ½©¤ÎÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÈÃÏÊý¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢Ì¤Íè¤Î³¹¤òÁÏ¤ë¡É ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢¿·ÈÖÁÈ¡Ö¡ÜLOCAL¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¤ÎÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤ò¡¢¹ÔÀ¯¤ä´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´ÑÅÀ¤«¤é·¡¤ê²¼¤²¡¢²ò·è¤Î»å¸ý¤òÃµ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¿Í¸ý¸º¾¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÎ®¤ì¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢¹ÔÀ¯¤ÎÈ½ÃÇ¤È´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Î°Õ¼±ÊÑ³×¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤Ç¤¤ë²ÝÂê¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò¤Ä¤Ê¤°Ìò³ä¤ò¡Ö¡ÜLOCAL¡×¤¬Ã´¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊý¤Î´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤äÁÈ¿¥¾å¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä«Æü¹¹ð¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー¤Î³èÍÑ¤Ç¡¢²ò·è¤Ø¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Æ°²è¡ß¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÇÃÏÊýÁÏÀ¸¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¿·¤¿¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¤½¤ì¤¬¡Öbuncho¡×¢¨¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Öbuncho¡×¡Ê¥Ö¥ó¥Á¥ç¥¦¡Ë¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢Ê¸éº½Õ½©¤Î¡Ö¥Ö¥ó¡×¡¢Ä«Æü¹¹ð¼Ò¤ÎÄ«¤Î²»ÆÉ¤ß¡Ö¥Á¥ç¥¦¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸Ä»¤Î¤è¤¦¤Ë¼«Í³¤ËÈô¤Ó²ó¤ê¡¢¿Í¡¹¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤Ç¤¹¡£
¢£Ê¸éº½Õ½©PLUS¤È¤Ï¡©
2024Ç¯12·î¤ËÊ¸éº½Õ½©¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿½é¤ÎÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡£ºÇ¿·¤ÎÀ¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦¼Ò²ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ°ìÈÖÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÅö»ö¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤òÄÌ¤·¤Æ¿¼·¡¤ê¤¹¤ë±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆü¡¹Å¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï50Ëü¿Í(¢¨)¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ 2025Ç¯9·îËö¸½ºß¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.youtube.com/@Bungeishunju
¢£¡Ö¡ÜLOCAL¡×¤È¤Ï¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
»ÔÌ±¤Ë¶á¤¯¡¢Ãæ±û¤è¤ê¤â¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ë²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡¢¼«¼£ÂÎ¼óÄ¹¤äÃÏ°è¤ò»Ù¤¨¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¥ー¥Þ¥ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾ÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ø¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸¤Ø¤Î¤¦¤Í¤ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://bunshun.jp/bungeishunju/info/local
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡https://bunshun.jp/bungeishunju/info/local
ßÀÅÄ¸÷ÂÀÏº ßÀÅÄ¼òÂ¤¼ÒÄ¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
https://youtu.be/qw2PyjAa7iM(https://youtu.be/qw2PyjAa7iM)
¾¾°æ¹§¼£ µþÅÔ»ÔÄ¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
https://youtu.be/fekAVwTfASU(https://youtu.be/fekAVwTfASU)
¾®Àîµ×Íº ·§ËÜÂç³Ø³ØÄ¹¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
https://youtu.be/l5BqJNSwsv0
¢£Ê¸éº½Õ½©PLUSÊÔ½¸Ä¹¡¡Â¼°æ¸¹¤è¤ê
ÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤È¡¢¤½¤³¤ÇÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Ç¤¹¡£¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¿Í¡×¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òºî¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿Í¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤ËÇº¤ß¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡Ö¿Í¡×¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ÃÏ°è¤ÇÊë¤é¤¹¡Ö¿Í¡×¤ÎÀ¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£½Ð±é¼Ô¤â»ëÄ°¼Ô¤â³§¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÏÊý¡¦ÃÏ°è¤ÎÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ëÈÖÁÈ¤¬¡Ö¡ÜLOCAL¡×¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Â¼°æ¸¹¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
2011Ç¯Æþ¼Ò¡£¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×ÊÔ½¸Éô¡¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×ÊÔ½¸Éô¤ò·Ð¤Æ¡¢2019Ç¯¤«¤é¡ÖÊ¸éº½Õ½©digital¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡£2021Ç¯7·î¤«¤é¡Ö½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¡×¥Ç¥¹¥¯¡£2024Ç¯7·î¤«¤é¡ÖÊ¸éº½Õ½©ÅÅ»ÒÈÇ¡×¡Ö½µ´©Ê¸½ÕÅÅ»ÒÈÇ¡×Åý³çÊÔ½¸Ä¹¡¢2024Ç¯12·î¤è¤ê¸½¿¦¡£