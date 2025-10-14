¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡Û¼óÅÔ·÷ºß½»¤ÎÉû¶È´õË¾¼Ô¤ÈÃÏ°è´ë¶È¤¬¥¹¥¥ëµ¯ÅÀ¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë¡Ö¥¹¥¥ë¥Õ¥©ー¥é¥à¡×½é³«ºÅ¡ª
¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ÎÁí¹ç³èÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖHiPro¡×(https://hipro-job.jp/)¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷ºß½»¤ÎÉû¶È´õË¾¼Ô¤ÈÃÏ°è´ë¶È¤¬¥¹¥¥ëµ¯ÅÀ¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ëÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¹¥¥ë¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¥ë¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤È¤Ï
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤È´ë¶È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÉû¶È¡×¤È¤¤¤¦¤Ï¤¿¤é¤Êý¤Î²ÄÇ½À¤òÀÚ¤ê¤Ò¤é¤¯1Day¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤È´ë¶È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤¿¡È¥¹¥¥ëµ¯ÅÀ¡É¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡ÖÃÏ°è´ë¶È¤Ç¤ÎÉû¶È¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤«¤é¡ÖÃÏ°è¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë´ë¶È¡×14¼Ò¤¬½¸¤Þ¤ê¸òÎ®¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éû¶È¤Ø¤ÎÄ©Àï¤äÃÏ°è´ë¶È¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä150Ì¾°Ê¾å¤ÎÉû¶È´õË¾¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°èÈ¯¤ÎÀ®Ä¹´ë¶È3¼Ò¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÃæÀîÀ¯¼·¾¦Å¹¡¢ÉÍÌï³ïÀá³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Ã¥Ûー¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥°¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¤¤¿¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¡£¡Ö¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¡¢Ì¤Íè¤ò¤Ò¤é¤¯～ÃÏ°è¤òÉñÂæ¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤Î°ÕµÁ¤È¤Ï～¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢À®Ä¹´ë¶È¤Î¿Í»öÀïÎ¬¤ä¡¢ÅÔ»ÔÉô¤«¤éÃÏ°è´ë¶È¤ÇÉû¶È¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤¿¤é¤¯¾ì½ê¤ÈÉû¶ÈÀè¤È¤ÎÊªÍýÅª¤Êµ÷Î¥¤ÎÂª¤¨Êý¡¿¾è¤ê±Û¤¨Êý¡¢³°Éô¿Íºà³èÍÑ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ3¼Ò¤¬°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°è¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë°ÕµÁ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³Æ¼Ò¤«¤é»²²Ã¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢HiPro »ö¶ÈÊý¿ËÆÃÀß¥Úー¥¸(https://hipro-job.jp/brand/action1/)¤Ë¤Æ10·î²¼½Üº¢¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÃæÀîÀ¯¼·¾¦Å¹ »ºÃÏ»Ù±ç»ö¶ÈÉô ·Ð±Ä»Ù±ç²Ý ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È ²£»³ ÎËÂçÏ¯ »á
ÉÍÌï³ïÀá³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÌÚÂ¼ Ãé»Ê »á
³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Ã¥Ûー¥Ö¥ëー¥¤¥ó¥° ¤è¤Ê¤è¤Ê¥¨ー¥ëFUN¡ßFANÃÄ¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー ¸¶ ¸¬ÂÀÏº »á
½ÐÅ¸´ë¶È14¼Ò¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥¥ëµ¯ÅÀ¤Ç½Ð²ñ¤¦～ÃÏ°è¤òÆ°¤«¤¹¡¢¶¦ÁÏ¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤Ø～¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢½ÐÅ¸´ë¶È14¼Ò¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£»ö¶È³µÍ×¤ä¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡¢¾Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤äÉû¶È¿Íºà¤Ëµá¤á¤ë¥¹¥¥ë¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅ¸¥Öー¥¹
Éû¶È´õË¾¼Ô¤È´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬¼«Í³¤Ë¸òÎ®¤Ç¤¤ë½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤¬Éû¶È´õË¾¼Ô¤Ë»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¯°ÆÆâ¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ì¤¿¤ê¡¢»î°û¡¦»î¿©¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥Öー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éû¶È´õË¾¼Ô¤«¤é¤Ï´ë¶È¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤äÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÄó°Æ¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ä¿Í»²²Ã¼Ô¤ÎÈ¿±þ～85¡ó°Ê¾å¤Î»²²Ã¼Ô¤¬ÃÏ°èÉû¶È¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤È²óÅú～
¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¸Ä¿Í»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡Ö¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤òµó¤²¤¿²óÅú¼Ô¤¬75¡ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÈÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÉû¶È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ÕÍß¤Ï¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢5ÃÊ³¬É¾²Á¤Ç4°Ê¾å¤òÉÕ¤±¤¿²óÅú¼Ô¤¬85¡ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ò¤é¤¯°ì½õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸Ä¿Í»²²Ã¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö³°Éô¿Íºà¤Î³èÍÑ¤¬¡¢¤¤¤«¤Ë»ö¶È³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤êÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö·Ð±Ä¼Ô¤ÈÂÐÌÌ¤Ç²ñÏÃ¤·¡¢»ö¶È¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤äµá¤á¤ë¿Íºà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¾ÀÜÏÃ¤ò»Ç¤¨¤¿¤³¤È¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡Öº£¸å¤â¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¤Ã¤ÆÀÜÅÀ¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤Ò»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×
½ÐÅ¸´ë¶È¤ÎÈ¿±þ～80¡ó°Ê¾å¤Î»²²Ã´ë¶È¤¬Éû¶È¿Íºà³èÍÑ¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤È²óÅú～
¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¸å¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿½ÐÅ¸´ë¶È¤Ø¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¡ÈÉû¶È¿Íºà¤Î³èÍÑ¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°ÕÍß¤Ï¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤ÎÌä¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢5ÃÊ³¬É¾²Á¤Ç£´°Ê¾å¤òÉÕ¤±¤¿²óÅú´ë¶È¤¬80¡ó¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö·ÀÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¡Ö¡Ê£±¤«·î°ÊÆâ¤Ë¡Ë·ÀÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤âÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½ÐÅ¸¤¬¡¢µá¤á¤ë¿Íºà³ÎÊÝ¤Î°ì½õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½ÐÅ¸´ë¶È¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÃÏ°è¤Ç¤ÎÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Éû¶È´õË¾¼Ô¤ÎÊý¤ÈÀÜÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÅö¼Ò¤ÎÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Åö¼Ò¤äÉû¶È³èÆ°¤Ë¹â¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÊý¤âÂ¿¤¯¡¢Í°ÕµÁ¤À¤Ã¤¿¡×
º£¸å¤â¡ÖHiPro¡×¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿¤¤¸Ä¿Í¤È¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤´ë¶È¤ËÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÂ¿ÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥¥ë¥Õ¥©ー¥é¥à¡×³«ºÅ³µÍ×
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë18:00～20:30
¡¦²ñ¾ì¡§Åìµþ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥óÈ¬½Å½§ 5³¬ ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡§
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê£±¡Ë¡§¡ÖÃÏ°èÉû¶È¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÃÏ°èÈ¯¤ÎÀ®Ä¹´ë¶È3¼Ò¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¥Ô¥Ã¥Á¡§½ÐÅ¸´ë¶È14¼Ò¤Ë¤è¤ë¼«¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä²ÝÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê£²¡Ë¡§¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥³ー¥É¡×¤ò»È¤Ã¤¿HiPro Direct¤Î¾Íè¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°Áü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤´¾Ò²ð
º©¿Æ²ñ
¡¦½ÐÅ¸´ë¶È¡§
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤¤¤¤¥Õ¥¡ー¥à¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¿¡¢³ßÎ©¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀîÅìÍúÊª¾¦Å¹¡¢
³ô¼°²ñ¼ÒGrancell¡¢³ô¼°²ñ¼ÒChaChaCha¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÅ·Ç¯Æ²¡¢³ô¼°²ñ¼ÒTREASURE IN STOMACH¡¢
³ô¼°²ñ¼ÒÃæÂ¼²°¡¢¤Ë¤³¥Þ¥Þ¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥Í¥ª¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÉÍ¸ý¿å»º¡¢
ÉÍÌï³ïÀá³ô¼°²ñ¼Ò¡¢µÈÅÄÇÀ±à³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ÎÁí¹ç³èÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖHiPro¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã https://hipro-job.jp/(https://hipro-job.jp/) ¡ä
¡ÖHiPro¡Ê¥Ï¥¤¥×¥í¡Ë¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¥ë¤ò²òÊü¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÂ¿ÍÍ¤Ë¤¹¤ë¡£¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¡¢²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦´ë¶È¤È¡¢Éû¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¿Íºà¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ÎÁí¹ç³èÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Î¿Íºà³ÍÆÀ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Î¤Ï¤¿¤é¤Êý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ëÃæ¡¢¡ÖHiPro¡×¤Ï´ë¶È¤¬É¬Í×¤È¤¹¤ë¿Íºà¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¸Ä¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸«¤Ä¤±¤ëµ¡²ñ¤ò¡ÖHiPro Biz¡×¡ÖHiPro Tech¡×¡ÖHiPro Direct¡×¤Î3¤Ä¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤È¥¹¥¥ë¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¼«¿È¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿¤¤¸Ä¿Í¤È¡¢Ê£»¨²½¤¹¤ë²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤´ë¶È¤ËÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤·¡¢¼Ò²ñ¤òÂ¿ÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖHiPro Biz¡×¡ã https://biz.hipro-job.jp/(https://biz.hipro-job.jp/) ¡ä
·Ð±Ä²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢·Ð±ÄÁØ¡¦CxO ¡¦¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥¯¥é¥¹Åù¡¢¹âÅÙ¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¸Ä¿Í¤È¶¦¤Ë¡¢²ÝÂê²ò·è¤ËÆ³¤¯·Ð±Ä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
IT¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÎÎ°èÆÃ²½·¿¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡ÖHiPro Tech¡×¡ã https://tech.hipro-job.jp/(https://tech.hipro-job.jp/) ¡ä
IT¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÎÎ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¸þ¤±¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦ IT¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦µ»½Ñ¸ÜÌä¡¦ PM/PMO Åù¡¢ IT Ê¬Ìî¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¸Ä¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Éû¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¿Íºà ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¡ÖHiPro Direct¡×
¡ã https://direct.hipro-job.jp/lp/pro/(https://direct.hipro-job.jp/lp/pro/) ¡ä
²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ëÉû¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¿Íºà¤È´ë¶È¤¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¾å¤ÇÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢ºÇÃ»Â¨Æü¤Ç¶ÈÌ³¤Î¼õÈ¯Ãí¤¬¤Ç¤¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò(https://www.persol-career.co.jp/)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã https://www.persol-career.co.jp/(https://www.persol-career.co.jp/) ¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢-¿Í¡¹¤Ë¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤ò¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤¹¤ëÎÏ¤ò-¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¡¢Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¤ä¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda X¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Íºà¾Ò²ð¡¢µá¿Í¹¹ð¡¢¿·Â´ºÎÍÑ»Ù±ç¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯5·î¤Ë¤Ï¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ÎÁí¹ç³èÍÑ»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖHiPro¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Éû¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹ÎÎ°è¤Ë¤âËÜ³Ê»²Æþ¡£¥°¥ëー¥×¤ÎÁíÎÏ¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸Ä¿Í¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¤¿¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ËÅØ¤á¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
