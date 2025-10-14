¡Ö2025Ç¯ÅÙ Âè5²ó ½÷»Ò¸ÂÄê¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡× ¼Â»Ü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ç¤Ï¡Ö½÷»Ò¸ÂÄê¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×11·î2Æü(Æü)¤È30Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¤ËÅÏ¤ê¡¢³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¾®³Ø6Ç¯À¸～Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¥ó¥°¥¹¥æー¥¹¥Áー¥à¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ÎÂ¾¡¢²Æì¸©Æâ³°¤è¤êÃøÌ¾¤Ê¥³ー¥Á¤ò¾·¤¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Îµ»½Ñ¸þ¾å¤ª¤è¤ÓÀï½ÑÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡Ö½÷»Ò¸ÂÄê¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÀÚâøÂöËá¤·¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Îµ»½Ñ¸þ¾å¤ª¤è¤ÓÀï½ÑÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Ê¤¬¤é¥³ー¥Á¤Î»ØÆ³¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Áª¼êÆ±»Î¤¬¥³ー¥ÈÆâ³°¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¹ç¤¦»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Áª¼êÆ±»Î¤Ç¹â¤á¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Î±ü¿¼¤µ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¢£2025Ç¯ÅÙ Âè5²ó ½÷»Ò¸ÂÄê¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ ¼Â»Ü³µÍ×
ÆüÄø¡§1ÆüÌÜ¡§2025Ç¯11·î2Æü(Æü)
¡¡¡¡¡¡2ÆüÌÜ¡§2025Ç¯11·î30Æü(Æü)
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Î¾Æü¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤´¸¡Æ¤¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¡§Î¾Æü18:00～19:30(90Ê¬)¡¢¼õÉÕ17:30
¾ì½ê¡§²Æì¥µ¥ó¥È¥êー¥¢¥êー¥Ê ¥µ¥Ö¥¢¥êー¥Ê
ÂÐ¾Ý¡§¾®³Ø6Ç¯À¸～Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î½÷»ÒÁª¼ê
Äê°÷¡§40Ì¾ÄøÅÙ
ÈñÍÑ¡§¥¥ó¥°¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßーÀ¸ \3,000/ °ìÈÌ\5,000
¢¨»²²Ã³ÎÄê¸å¡¢¿¶¹þ¤Ë¤Æ¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÆâÍÆ¡§¤½¤ÎÇ¯Âå¤Ç½¬ÆÀ¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¥¹¥¥ë
¡ü¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¤È´ü´Ö
°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö2025Ç¯ÅÙ Âè5²ó½÷»Ò¸ÂÄê¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSez8JDWBWk0y3U43BC09g_jyyr1ZQAqKPmabYBZd6HsTEwU3g/viewform)
2025Ç¯10·î19Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç
¢¨2025Ç¯10·î20Æü15:00¤ËÃêÁª·ë²Ì¤ò¥áー¥ë¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥áー¥ë¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¥¥ó¥°¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é(https://okinawa-sports-academy.jp/inquiry)
¡ü»ý¤ÁÊª
¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë
¡¦¥·¥åー¥º
¡¦¥¿¥ª¥ë
¡¦»²²ÃÆ±°Õ½ñ
¡¦·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢°û¤ßÊªÅù³Æ¼«É¬Í×¤Ê¤â¤Î
¢¨¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢»ØÄê¤Î¥Ó¥Ö¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£